Учащаяся Кукморской средней школы №3 Виктория Бутурлина: Я живу танцами! (фото)

18.02.2017 08:00 | новости

В этом году в нашей школе много новых учеников, которые приехали к нам из соседних регионов. Среди них наша одноклассница – Виктория Бутурлина. Она приехала к нам из Казахстана, из города Шемонаиха. За полгода обучения в нашей школе благодаря своему таланту Виктория уже успела завоевать сердца многих. Дело в том, что Виктория в течение нескольких лет выступала в составе образцового хореографического танцевального коллектива, активно гастролируя по городам Казахстана и России.

В танцы Виктория пришла в возрасте 6 лет, в Шемонаихинскую школу искусств. А затем попала в образцовый хореографический коллектив "FreezeLight". И с тех пор в течение пяти лет танцевала в составе данного коллектива. Танцует Виктория в самых разных направлениях - современные, народные и эстрадные танцы. Вот и нас Виктория уже не раз порадовала своим творчеством. Оказалось, что ее родители тоже творческие люди – оба музыканты-баянисты. В Казахстане работали в школе искусств. А еще у нее есть старший брат - юрист и программист.

На вопрос «Что для тебя танцы?» - Виктория, не задумываясь, отвечает: «Танцы для меня все! Я живу танцами! Независимо от настроения – я всегда танцую. Танцы помогают бороться со стрессами и плохим настроением. Благодаря танцам я стала более уверенной. Выступая на сцене перед большим количеством людей, я научилась держаться в обществе, выступать перед публикой».

Впереди у Виктории большие творческие планы – она хочет освоить новые и популярные стили танцев, такие как Вог/Vogue, Локинг/Locking, Хаус/House и Джаз-Фанк/Jazz-Funk. А мы желаем ей успехов. Думаем, она еще не раз порадует нас своими выступлениями.

Илюза Мусина и Аделина Степанова, Кукморская средняя школа №3