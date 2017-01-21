В Татарстане возбуждено уголовное дело по факту гибели школьника, которому одноклассник выстрелил в глаз

17.02.2017 20:30 | новости

Школьника ранил в глаз из пневматического пистолета на уроке его одноклассник.

(Казань, 17 февраля, «Татар-информ»). По факту смерти нижнекамского школьник СУ СК России по РТ возбудило уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

11 февраля 2017 года в Нижнекамске во время урока в школе 14-летний подросток выстрелил из пневматического пист олета в глаз своему 15-летнему однокласснику, тот в тяжелом состоянии был доставлен в Детскую республиканскую клиническую больницу, где перенес две операции но, несмотря на усилия медиков, скончал ся 17 февраля .

По предварительным данным, пистолет принес в школу другой ученик, которому стрелявший подросток дал оружие на хранение. Получив пистолет назад, школьник, незадолго до окончания урока произвел выстрел в сидевшего рядом подростка.

В данный момент проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности в школе.