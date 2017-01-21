В Высокогорском районе прошел зональный тур ежегодного республиканского конкурса «Женщина Года. Мужчина года: женский взгляд». В номинации «Героиня третьего возраста» ветераны Кукморского района Валентина Борисова стала победительницей, а Нурсагдат Хайруллина - дипломантом. Поздравляем!
Кукморские ветераны завоевали победу в республиканском конкурсе «Женщина Года. Мужчина года: женский взгляд» (фото)
17.02.2017 17:00 | новости Печать
Будь в курсе последних событий! Читай tatmedia.ru
В Республике
Татарстанский фонд капремонта вошел в десятку самых открытых фондов капремонта России
Информационный сайт республиканского фонда вошел в топ-10 рейтинга информационной открытости регоператоров страны.
18:42 17.02.2017
Информационный сайт республиканского фонда вошел в топ-10 рейтинга информационной открытости регоператоров страны.
18:42 17.02.2017
В Казани прошло первенство по двоеборью памяти погибших сотрудников ГИБДД
Участие в соревнованиях приняли более 200 спортсменов.
18:40 17.02.2017
Участие в соревнованиях приняли более 200 спортсменов.
18:40 17.02.2017
Фарид Мухаметшин призвал актанышских работодателей поднять зарплату до средней по району
Актанышский район подвел итоги социально-экономического развития в 2016 году.
18:32 17.02.2017
Актанышский район подвел итоги социально-экономического развития в 2016 году.
18:32 17.02.2017
Татарстанские лесоводы примут участие в «Лыжне России-2017»
Специалисты Министерства лесного хозяйства РТ примут участие во Всероссийском массовом лыжном забеге.
18:15 17.02.2017
Специалисты Министерства лесного хозяйства РТ примут участие во Всероссийском массовом лыжном забеге.
18:15 17.02.2017
22 труда Галимджана Баруди переизданы издательским домом «Хузур»
Репринтные издания известного татарского богослова выпущены к 160-летию со дня его рождения.
18:06 17.02.2017
Репринтные издания известного татарского богослова выпущены к 160-летию со дня его рождения.
18:06 17.02.2017
Казанская студентка разработала проект пляжного курорта в Мексике
Студентка КГАСУ Диана Калимуллина стала призером международного архитектурного конкурса «Новый курорт Tafer».
17:46 17.02.2017
Студентка КГАСУ Диана Калимуллина стала призером международного архитектурного конкурса «Новый курорт Tafer».
17:46 17.02.2017
В Казани стартовал фестиваль «Я выбираю ГТО»
В фестивале приняли участие 66 человек из 40 предприятий и организаций РТ.
17:35 17.02.2017
В фестивале приняли участие 66 человек из 40 предприятий и организаций РТ.
17:35 17.02.2017
АО «Татспиртпром» отсудил 1 млн рублей у производителей контрафакта
Производители нелегальной продукции должны будут компенсировать репутационные издержки компании.
17:34 17.02.2017
Производители нелегальной продукции должны будут компенсировать репутационные издержки компании.
17:34 17.02.2017
Татьяна Ларионова заявила о необходимости усилить контроль за организацией горячего питания в школах
Руководители объединений женщин-депутатов муниципальных образований РТ обсудили вопрос организации школьного питания.
17:18 17.02.2017
Руководители объединений женщин-депутатов муниципальных образований РТ обсудили вопрос организации школьного питания.
17:18 17.02.2017
Школьников Татарстана ждет «Эко-баттл»
Начался прием работ на участие во всероссийском конкурсе видеороликов на экологическую тематику.
17:05 17.02.2017
Начался прием работ на участие во всероссийском конкурсе видеороликов на экологическую тематику.
17:05 17.02.2017
Мухаметшин: «Без обсуждения с общественностью свинокомплекс в Мензелинском районе не построят»
Председатель Госсовета Татарстана принял участие в обсуждении итогов развития Мензелинского района в 2016 году и задач на 2017-й.
16:53 17.02.2017
Председатель Госсовета Татарстана принял участие в обсуждении итогов развития Мензелинского района в 2016 году и задач на 2017-й.
16:53 17.02.2017
В Челнах росгвардейцы задержали мужчину, угрожавшего взорвать здание полиции
На телефон доверия поступило сообщение от челнинца о том, что он собирается взорвать отдел полиции.
16:46 17.02.2017
На телефон доверия поступило сообщение от челнинца о том, что он собирается взорвать отдел полиции.
16:46 17.02.2017
Татарстанские студенты могут поучаствовать в восстановлении городской среды в Мадриде
Продолжается прием работ на ежегодный международный конкурс «Проектирование мультикомфортного дома-2017».
16:20 17.02.2017
Продолжается прием работ на ежегодный международный конкурс «Проектирование мультикомфортного дома-2017».
16:20 17.02.2017
Театр Камала подготовил зрителям подарок к весенним праздникам
С 23 по 26 февраля и 8 марта театр покажет девять спектаклей.
16:02 17.02.2017
С 23 по 26 февраля и 8 марта театр покажет девять спектаклей.
16:02 17.02.2017
В Казани празднуют 20-летие со дня основания Института истории им. Марджани
Торжественное заседание также посвящено юбилею директора института Рафаэля Хакимова.
16:00 17.02.2017
Торжественное заседание также посвящено юбилею директора института Рафаэля Хакимова.
16:00 17.02.2017
Возбуждено уголовное дело по факту гибели нижнекамского школьника
Школьника ранил в глаз из пневматического пистолета на уроке его одноклассник.
15:50 17.02.2017
Школьника ранил в глаз из пневматического пистолета на уроке его одноклассник.
15:50 17.02.2017
Лейла Фазлеева вручила награды лучшим студенческим трудовым отрядам Татарстана
Среди победителей премии трудящейся молодежи – Штабы трудовых отрядов КНИТУ-КХТИ, многопрофильного колледжа Чистополя и Нижнекамский центр СТО.
15:46 17.02.2017
Среди победителей премии трудящейся молодежи – Штабы трудовых отрядов КНИТУ-КХТИ, многопрофильного колледжа Чистополя и Нижнекамский центр СТО.
15:46 17.02.2017
Детский фестиваль «Страна поющего соловья» отмечает 20-летие
В Альметьевске собрались вокальные ансамбли из 13 городов и районов Татарстана.
15:34 17.02.2017
В Альметьевске собрались вокальные ансамбли из 13 городов и районов Татарстана.
15:34 17.02.2017
В татарстанской школе открыта мемориальная доска в память о выпускниках-героях
За мужество и героизм сотрудник СОБРа младший лейтенант милиции Камиль Салихов награжден орденом Мужества (посмертно).
15:31 17.02.2017
За мужество и героизм сотрудник СОБРа младший лейтенант милиции Камиль Салихов награжден орденом Мужества (посмертно).
15:31 17.02.2017
Министр культуры РТ принял участие в отчетной сессии совета Лаишевского района
Сессия прошла с участием министра промышленности и торговли РТ Альберта Каримова и главы Лаишевского района Михаила Афанасьева.
15:25 17.02.2017
Сессия прошла с участием министра промышленности и торговли РТ Альберта Каримова и главы Лаишевского района Михаила Афанасьева.
15:25 17.02.2017
Прокурор РТ поручил проверить высказывания главы Зеленодольского района о цыганах
Илдус Нафиков заявил, что нельзя противопоставлять нации и народности друг другу.
15:19 17.02.2017
Илдус Нафиков заявил, что нельзя противопоставлять нации и народности друг другу.
15:19 17.02.2017
Прокуратура, МВД и ФСБ проводят проверку по факту информационной атаки на банки Татарстана
Прокурор РТ Илдус Нафиков отметил, что «любая информационная атака на банки должна пресекаться».
15:10 17.02.2017
Прокурор РТ Илдус Нафиков отметил, что «любая информационная атака на банки должна пресекаться».
15:10 17.02.2017
В Татарстане за ущерб природе казанец осужден на год исправительных работ
Нарушителю вынесен приговор за тайное хищение чужого имущества.
15:06 17.02.2017
Нарушителю вынесен приговор за тайное хищение чужого имущества.
15:06 17.02.2017
В Челнах пьяный чуть не сжег квартиру, в которой жили три семьи
Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.
15:03 17.02.2017
Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.
15:03 17.02.2017
Нафиков: «Бороться с "группами смерти" сегодня очень сложно»
Прокурор РТ отметил, что пока закон не позволяет квалифицировать действия руководителей таких групп как доведение до самоубийства.
14:45 17.02.2017
Прокурор РТ отметил, что пока закон не позволяет квалифицировать действия руководителей таких групп как доведение до самоубийства.
14:45 17.02.2017
В Челнах полицейские выявили подпольный молочный комбинат
Стражи порядка изъяли 10 тысяч кг сливочного масла и спреда.
14:37 17.02.2017
Стражи порядка изъяли 10 тысяч кг сливочного масла и спреда.
14:37 17.02.2017
В Казани открылся форум трудящейся молодежи «Не словом, а делом!»
На сегодня в студенческих трудовых отрядах Татарстана заняты более 11 тысяч ребят.
14:37 17.02.2017
На сегодня в студенческих трудовых отрядах Татарстана заняты более 11 тысяч ребят.
14:37 17.02.2017
В Татарстане по требованию прокуратуры выплатили 4 млн рублей недоплаченной зарплаты
В отношении директора организации возбудили административное дело и выписали штраф на 17 тысяч рублей.
14:32 17.02.2017
В отношении директора организации возбудили административное дело и выписали штраф на 17 тысяч рублей.
14:32 17.02.2017
Депутаты Татарстана поддержали проект стратегии по защите интересов женщин
Инициатором разработки стратегии стала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
14:03 17.02.2017
Инициатором разработки стратегии стала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
14:03 17.02.2017
Видео: Рыбинспекция Татарстана получила новую технику
Ключи от снегоходов инспекторам вручил секретарь Совета безопасности республики Айрат Шафигуллин.
13:53 17.02.2017
Ключи от снегоходов инспекторам вручил секретарь Совета безопасности республики Айрат Шафигуллин.
13:53 17.02.2017