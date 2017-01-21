Кукморские ветераны завоевали победу в республиканском конкурсе «Женщина Года. Мужчина года: женский взгляд» (фото)

В Республике

Татарстанский фонд капремонта вошел в десятку самых открытых фондов капремонта России

Информационный сайт республиканского фонда вошел в топ-10 рейтинга информационной открытости регоператоров страны.

18:42 17.02.2017 Информационный сайт республиканского фонда вошел в топ-10 рейтинга информационной открытости регоператоров страны.

В Казани прошло первенство по двоеборью памяти погибших сотрудников ГИБДД

Участие в соревнованиях приняли более 200 спортсменов.

18:40 17.02.2017 Участие в соревнованиях приняли более 200 спортсменов.

Фарид Мухаметшин призвал актанышских работодателей поднять зарплату до средней по району

Актанышский район подвел итоги социально-экономического развития в 2016 году.

18:32 17.02.2017 Актанышский район подвел итоги социально-экономического развития в 2016 году.

Татарстанские лесоводы примут участие в «Лыжне России-2017»

Специалисты Министерства лесного хозяйства РТ примут участие во Всероссийском массовом лыжном забеге.

18:15 17.02.2017 Специалисты Министерства лесного хозяйства РТ примут участие во Всероссийском массовом лыжном забеге.

22 труда Галимджана Баруди переизданы издательским домом «Хузур»

Репринтные издания известного татарского богослова выпущены к 160-летию со дня его рождения.

18:06 17.02.2017 Репринтные издания известного татарского богослова выпущены к 160-летию со дня его рождения.

Казанская студентка разработала проект пляжного курорта в Мексике

Студентка КГАСУ Диана Калимуллина стала призером международного архитектурного конкурса «Новый курорт Tafer».

17:46 17.02.2017 Студентка КГАСУ Диана Калимуллина стала призером международного архитектурного конкурса «Новый курорт Tafer».

В Казани стартовал фестиваль «Я выбираю ГТО»

В фестивале приняли участие 66 человек из 40 предприятий и организаций РТ.

17:35 17.02.2017 В фестивале приняли участие 66 человек из 40 предприятий и организаций РТ.

АО «Татспиртпром» отсудил 1 млн рублей у производителей контрафакта

Производители нелегальной продукции должны будут компенсировать репутационные издержки компании.

17:34 17.02.2017 Производители нелегальной продукции должны будут компенсировать репутационные издержки компании.

Татьяна Ларионова заявила о необходимости усилить контроль за организацией горячего питания в школах

Руководители объединений женщин-депутатов муниципальных образований РТ обсудили вопрос организации школьного питания.

17:18 17.02.2017 Руководители объединений женщин-депутатов муниципальных образований РТ обсудили вопрос организации школьного питания.

Школьников Татарстана ждет «Эко-баттл»

Начался прием работ на участие во всероссийском конкурсе видеороликов на экологическую тематику.

17:05 17.02.2017 Начался прием работ на участие во всероссийском конкурсе видеороликов на экологическую тематику.

Мухаметшин: «Без обсуждения с общественностью свинокомплекс в Мензелинском районе не построят»

Председатель Госсовета Татарстана принял участие в обсуждении итогов развития Мензелинского района в 2016 году и задач на 2017-й.

16:53 17.02.2017 Председатель Госсовета Татарстана принял участие в обсуждении итогов развития Мензелинского района в 2016 году и задач на 2017-й.

В Челнах росгвардейцы задержали мужчину, угрожавшего взорвать здание полиции

На телефон доверия поступило сообщение от челнинца о том, что он собирается взорвать отдел полиции.

16:46 17.02.2017 На телефон доверия поступило сообщение от челнинца о том, что он собирается взорвать отдел полиции.

Татарстанские студенты могут поучаствовать в восстановлении городской среды в Мадриде

Продолжается прием работ на ежегодный международный конкурс «Проектирование мультикомфортного дома-2017».

16:20 17.02.2017 Продолжается прием работ на ежегодный международный конкурс «Проектирование мультикомфортного дома-2017».

Театр Камала подготовил зрителям подарок к весенним праздникам

С 23 по 26 февраля и 8 марта театр покажет девять спектаклей.

16:02 17.02.2017 С 23 по 26 февраля и 8 марта театр покажет девять спектаклей.

В Казани празднуют 20-летие со дня основания Института истории им. Марджани

Торжественное заседание также посвящено юбилею директора института Рафаэля Хакимова.

16:00 17.02.2017 Торжественное заседание также посвящено юбилею директора института Рафаэля Хакимова.

Возбуждено уголовное дело по факту гибели нижнекамского школьника

Школьника ранил в глаз из пневматического пистолета на уроке его одноклассник.

15:50 17.02.2017 Школьника ранил в глаз из пневматического пистолета на уроке его одноклассник.

Лейла Фазлеева вручила награды лучшим студенческим трудовым отрядам Татарстана

Среди победителей премии трудящейся молодежи – Штабы трудовых отрядов КНИТУ-КХТИ, многопрофильного колледжа Чистополя и Нижнекамский центр СТО.

15:46 17.02.2017 Среди победителей премии трудящейся молодежи – Штабы трудовых отрядов КНИТУ-КХТИ, многопрофильного колледжа Чистополя и Нижнекамский центр СТО.

Детский фестиваль «Страна поющего соловья» отмечает 20-летие

В Альметьевске собрались вокальные ансамбли из 13 городов и районов Татарстана.

15:34 17.02.2017 В Альметьевске собрались вокальные ансамбли из 13 городов и районов Татарстана.

В татарстанской школе открыта мемориальная доска в память о выпускниках-героях

За мужество и героизм сотрудник СОБРа младший лейтенант милиции Камиль Салихов награжден орденом Мужества (посмертно).

15:31 17.02.2017 За мужество и героизм сотрудник СОБРа младший лейтенант милиции Камиль Салихов награжден орденом Мужества (посмертно).

Министр культуры РТ принял участие в отчетной сессии совета Лаишевского района

Сессия прошла с участием министра промышленности и торговли РТ Альберта Каримова и главы Лаишевского района Михаила Афанасьева.

15:25 17.02.2017 Сессия прошла с участием министра промышленности и торговли РТ Альберта Каримова и главы Лаишевского района Михаила Афанасьева.

Прокурор РТ поручил проверить высказывания главы Зеленодольского района о цыганах

Илдус Нафиков заявил, что нельзя противопоставлять нации и народности друг другу.

15:19 17.02.2017 Илдус Нафиков заявил, что нельзя противопоставлять нации и народности друг другу.

Прокуратура, МВД и ФСБ проводят проверку по факту информационной атаки на банки Татарстана

Прокурор РТ Илдус Нафиков отметил, что «любая информационная атака на банки должна пресекаться».

15:10 17.02.2017 Прокурор РТ Илдус Нафиков отметил, что «любая информационная атака на банки должна пресекаться».

В Татарстане за ущерб природе казанец осужден на год исправительных работ

Нарушителю вынесен приговор за тайное хищение чужого имущества.

15:06 17.02.2017 Нарушителю вынесен приговор за тайное хищение чужого имущества.

В Челнах пьяный чуть не сжег квартиру, в которой жили три семьи

Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.

15:03 17.02.2017 Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.

Нафиков: «Бороться с "группами смерти" сегодня очень сложно»

Прокурор РТ отметил, что пока закон не позволяет квалифицировать действия руководителей таких групп как доведение до самоубийства.

14:45 17.02.2017 Прокурор РТ отметил, что пока закон не позволяет квалифицировать действия руководителей таких групп как доведение до самоубийства.

В Челнах полицейские выявили подпольный молочный комбинат

Стражи порядка изъяли 10 тысяч кг сливочного масла и спреда.

14:37 17.02.2017 Стражи порядка изъяли 10 тысяч кг сливочного масла и спреда.

В Казани открылся форум трудящейся молодежи «Не словом, а делом!»

На сегодня в студенческих трудовых отрядах Татарстана заняты более 11 тысяч ребят.

14:37 17.02.2017 На сегодня в студенческих трудовых отрядах Татарстана заняты более 11 тысяч ребят.

В Татарстане по требованию прокуратуры выплатили 4 млн рублей недоплаченной зарплаты

В отношении директора организации возбудили административное дело и выписали штраф на 17 тысяч рублей.

14:32 17.02.2017 В отношении директора организации возбудили административное дело и выписали штраф на 17 тысяч рублей.

Депутаты Татарстана поддержали проект стратегии по защите интересов женщин

Инициатором разработки стратегии стала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

14:03 17.02.2017 Инициатором разработки стратегии стала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.