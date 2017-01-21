МЧС: в Татарстане ожидаются метели, гололед и сильный ветер

17.02.2017 18:00 | новости

МЧС РТ предупреждает о существенном ухудшении погодных и дорожных условий на территории республики. Соответствующая информация поступила из Гидрометцентра.

18-22 февраля погодные условия на Территории Республики Татарстан будут формироваться под влиянием серии атлантических циклонов. Временами ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и мороси.

Также прогнозируются метели с существенным ухудшением видимости, гололед и сильный ветер порывами до 15-18 м/с. Температура воздуха составит 18 февраля ночью -10..-15⁰, в восточных районах и при прояснениях до -21⁰, днем от -1 до -6⁰, на востоке до -10⁰; в дальнейшем в ночные часы ожидается -1..-7⁰, днем температура будет повышаться до -4…+2⁰. На дорогах снежные заносы и каша, при понижениях температуры возможно образование сильной гололедицы.

По предварительному прогнозу, аномально-теплая погода циклонического типа, временами с осадками смешанного характера, сохранится также в течение следующей недели, сообщает Гидрометцентр Республики Татарстан.