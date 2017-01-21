Состоялось очередное шестнадцатое заседание Совета Кукморского муниципального района (фото)

17.02.2017 14:00 | Тема дня

Очередное шестнадцатое заседание Совета Кукморского муниципального района третьего созыва состоялось в здании Совета Кукморского муниципального района.

На повестке дня были рассмотрены следующие вопросы:

1. Отчет об исполнении бюджета Кукморского муниципального района за 2016 год.

2. Отчет о деятельности отдела МВД России по Кукморскому району за 2016 год.

3. Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Кукморского муниципального района за 2016 год.

4. О проекте изменений в решение Совета Кукморского муниципального района от 16 декабря 2016 года №70 «О бюджете Кукморского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

5. О передаче части полномочий по решению отдельных вопросов местного значения органам местного самоуправления сельских поселений Кукморского муниципального района Республики Татарстан.