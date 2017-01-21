Синоптики сообщили, ждать ли нам новых морозов до конца февраля

Сильные снегопады сместились на север Центральной России, сообщила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Сильный ветер бушует на арктическом побережье Мурманской области. Здесь также пройдет сильный снег 17-18 февраля. Снегопады ожидаются 18 февраля в Архангельской области. А до Карелии и Ленинградской области они дойдут к воскресенью.
В центральных областях Европейской части России погода начинает приобретать весенние черты. В конце рабочей недели и в первый выходной это будет очень заметно. В ночь на воскресенье подморозит до -7 градусов, но днем снова около 0 градусов. На следующей неделе дневная температура будет доходить до +3 градусов, ночные заморозки уже не ниже -3 градусов.
В Москве в пятницу до +1 градус. В течение дня может пройти снег. В субботу погода облачная, днем до +3 градусов. Такая же температура будет в воскресенье, возможен снег.
На юге России уже прекратились сильные снегопады. В Красной поляне снежный покров достигает 90 сантиметров. Поехать бы кататься, но теперь на горнолыжных склонах возникла угроза схода лавин.
Температура на юге после заморозков повысится. На черноморском побережье до 1-6 градусов тепла. В районе Туапсе и Сочи - до +12 градусов.
Аномальный холод уходит из Сибири. В Новосибирской, Томской, Кемеровской области и в республике Алтай температура повышается. На смену морозам идут снегопады, которые в этих регионах стоит ждать 17-18 февраля. К воскресенью они также дойдут в район Пермского края, Свердловской и Челябинской областей.
На Дальнем Востоке властвует очередной циклон. Он охватит своим влиянием Сахалин, Курильские острова и юг Камчатского полуострова. С собой он несет метели и сильный ветер. При этом в Якутии, Забайкальском крае, на Чукотке и в континентальных районах Магаданского края спокойная морозная погода.
Согласно климатической статистике, до конца февраля сильных морозов уже не ожидается. Резкие похолодания позади. Но так как речь идет о долгосрочном прогнозе, синоптики считают, что его достоверность не высока и составляет около 70 процентов.