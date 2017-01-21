17.02.2017 11:30 | новости

В Казанском строительном колледже собрался основной костяк сборной республики, заявленной на российский чемпионат рабочих профессий.

(Казань, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). Сегодня и. о. Премьер-министра РТ Алексей Песошин встретился с чемпионами Татарстана по WorldSkills, определенными в ходе регионального чемпионата рабочих профессий с 1 по 3 февраля. В Казанском строительном колледже собрался основной костяк сборной республики, заявленной на российский турнир.

Ребятам предстоит представить регион на национальном этапе WorldSkills Russia в Краснодаре с 16 по 19 мая этого года, а затем, возможно, и на мировом первенстве в Абу-Даби с 14 по 19 октября. Среди компетенций – дорожники и юные специалисты МЧС, медики и дизайнеры, кондитеры и проектировщики. Всего на российские отборочные туры Татарстан заявлен в 76 направлениях.

«Участие Татарстана в движении WorldSkills растет с каждым годом. В этом году чемпионат проводился по 76 компетенциям конкурсного отбора. На площадках республиканского чемпионата соревновались уже более тысячи конкурсантов по наиболее востребованным профессиям. Уверен, что каждый из вас показал все свое мастерство и весь свой талант», – отметил Алексей Песошин.

«В 2019 году Казань ожидает событие мирового масштаба – всемирный чемпионат рабочих профессий, в котором, я надеюсь, большая часть из вас примет участие. Россия должна победить, а наши конкурсанты – показать самые лучшие результаты. Руководством страны и республики уделяется большое внимание развитию движения», – добавил он.

«В развитии движения участвуют 84 субъекта Российский Федерации, более 60 тысяч конкурсантов и экспертов. Для нас WorldSkills – это больше, чем соревнования, это инструмент повышения качества и престижа рабочих профессий, подготовки профессионалов для реального сектора экономики», – заключил Песошин.