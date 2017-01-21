Ставки по ипотечным кредитам могут резко упасть

16.02.2017 21:00 | новости

Ставки по ипотечным кредитам могут опуститься на рекордно низкие показатели за всю историю существования займов в России.

Так, уже в текущем году процентные ставки могут составить всего 9,7-9,8%, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление заместителя министра строительства и ЖКХ Никиту Стасишина.

При этом представитель министерства уверен, что завершение программы субсидирования ипотеки властями не станет поводом для роста ставок на ипотечном рынке.

Стоит отметить, что в России ставки по кредитам на покупку жилья никогда не опускались в среднем по рынку до однозначного числа. Ипотека в стране начиналась с 40% годовых, к 2000-м годам стала в 14%, а к 2007 году средняя ставка упала до 12%, однако потом снова выросла в кризис 2008 года.

Эксперты прогнозируют, что на введение ставки менее 10% уйдет больше 3 лет, при этом огромное значение имеют текущий курс рубля и цена нефти, отмечает источник.