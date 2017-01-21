В Кукморе состоялся проектный семинар на тему «Настоящее и будущее набережной реки Нурминки» (фото)

16.02.2017 18:30 | Тема дня

Встреча была посвящена обсуждению благоустройства второй очереди набережной реки Нурминка по программе «Развитие общественных пространств в Республике Татарстан». Специалисты по соучаствующему проектированию вместе с жителями обсудили, что им понравилось в уже обновленной в 2016 году части набережной, какие проблемы следует устранить и что бы хотелось добавить.

В 2016 году на набережной была проделана масштабная работа. Пешеходные дорожки, скамейки, амфитеатр – все это теперь украшает наш поселок. Архитектор из мастерской «Архитектурный десант» Артем Малыхин представил концепцию продолжения развития территории. В планах архитектора насытить набережную новыми точками притяжения – появятся фонтан, сцена с трибунами для проведения мероприятий, площадка для любителей кататься на скейтборде, столы для игры в шахматы, арт-объекты.

В семинаре также принял участие глава района Сергей Димитриев.

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Алсу ИДРИСОВА, фото Эльвиры МУБАРАКШИНОЙ