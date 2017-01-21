Глава совета директоров «Ак Барс» Банка: «Обязательно возникнут люди, которые захотят оседлать тему»

16.02.2017 19:00 | новости Печать

Глава совета директоров «Ак Барс» Банка: «Обязательно возникнут люди, которые захотят оседлать тему»

Валерий Сорокин рассказал о причинах негативных слухов о главном банке Татарстана и о потерянных вкладчиками процентах.

(Казань, 16 февраля, «Татар-информ», Александр Третьяков). За последние три дня в «Ак Барс» Банке закрыто не более 900 вкладов, при этом открыто почти 3 тыс. новых. Об этом во время пресс-конференции рассказал журналистам председатель совета директоров «Ак Барс» Банка Валерий Сорокин. По оценкам специалистов, вкладчики потеряли на этой операции около 14 млн рублей в виде недополученных процентов.

«Мы готовились к этому, зарядили под завязку банкоматы. На два часа дня оперативные данные: сумма начисленных процентов, которые мы должны были выплатить, если бы клиенты не сняли вклады досрочно, чуть-чуть превысила 14 млн рублей», – отметил Валерий Сорокин. 
Комментируя причины, по которым люди закрывали свои вклады, председатель совета директоров «Ак Барс» Банка отметил, что имело место наложение нескольких факторов: общее настроение на финансовом рынке, закрытие одного из зарплатных проектов. При этом значительную роль сыграли и конкурентные технологии.

«Конечно, коллеги, которые наблюдают за этой ситуацией, мониторят... Грех не воспользоваться, – рассказал Сорокин. – Сегодняшний пример – не проходит платеж из одного банка в "Ак Барс", звонок в колл-центр, а оператор сообщает: "Платеж не проходит по причине низкого рейтинга". Конкурентная технология, креативная. Хороший самоподдерживающийся процесс, подогревается с декабря прошлого года. Обязательно возникнут люди, которые захотят оседать тему».

Кроме установки сообщать не самую достоверную информацию, данной сотрудникам колл-центра одного из банков, В. Сорокин привел ряд других примеров, которые могут быть поняты как составные части информационной атаки на банк. К ним относятся сообщения о проблемах с операциями и прочих сложностях.

При этом председатель совета директоров «Ак Барс» Банка заметил, что ситуация для подобной конкурентной борьбы действительно подходящая. Согласно приказу главы МВД, зарплаты всех региональных подразделений органов внутренних дел будет обслуживать банк ВТБ. Процесс идет во всех регионах, коснулся он и Татарстана. В «Ак Барс» Банке были зарплатные карты 6,6 тыс. сотрудников МВД. Всего банк обслуживает 600 тыс. зарплатных карт, но плановое мероприятие было использовано в качестве фона для конкурентной борьбы.

«Рынок сжимается, клиентов, которые поглощают во все возрастающих объемах кредиты, все меньше и меньше, время, когда в магазинах раздавали кредитные карты, прошло. Конкуренция будет повышаться по мере того, как сжимается рынок», – констатировал Валерий Сорокин.

При этом «Ак Барс» Банк из-за вышеприведенных случаев распространения дезинформации пока не обращался в правоохранительные органы.


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