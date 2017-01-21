Около банка у студента украли 600 тысяч рублей‍

16.02.2017 18:00 | новости

В Казани трое неизвестных в камуфляжных костюмах совершили нападение на студента. Злоумышленники связали потерпевшего и забрали у него 600 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Казани. Инцидент произошел 14 февраля в 22.55 около дома №53 по улице Вишневского. После того, как молодой человек освободился, он сразу же обратился в полицию.

Сотрудники полиции изъяли записи с камер видеонаблюдения, а также пластиковые хомуты, которыми был связан потерпевший. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершённый группой лиц с применением оружия».



Возможных очевидцев преступления просьба откликнуться по тел: (843) 291 27 01, 8927 432 77 97, 052 или 02.

