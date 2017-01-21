Воспитанники Реабилитационного центра «Милосердие» посетили Кукморский краеведческий музей

В Республике

Талантливой татарской молодежи вручили премию «Сэмрух-2016»

Победители из числа активистов сообщества «Сэлэт» были определены по восьми конкурсным номинациям.

21:22 16.02.2017 Победители из числа активистов сообщества «Сэлэт» были определены по восьми конкурсным номинациям.

В психоневрологическом интернате Зеленодольска состоялся концерт

Татарстанские артисты выступили и в детском хосписе им. Анжелы Вавиловой Казани.

21:20 16.02.2017 Татарстанские артисты выступили и в детском хосписе им. Анжелы Вавиловой Казани.

День рождения Джалиля отметили в Узбекистане

В городе Карши состоялась конференция, посвященная 111-летию поэта-героя.

20:53 16.02.2017 В городе Карши состоялась конференция, посвященная 111-летию поэта-героя.

Боевые беркуты будут защищать воздушное пространство на севере Ирака

Птицы будут перехватывать и ликвидировать дроны боевиков «Исламского государства».

20:47 16.02.2017 Птицы будут перехватывать и ликвидировать дроны боевиков «Исламского государства».

Тиллерсона прервали во время первой встречи с Лавровым

Госсекретарю США не дали договорить потому, что не хотели присутствия на встрече журналистов.

20:45 16.02.2017 Госсекретарю США не дали договорить потому, что не хотели присутствия на встрече журналистов.

В Татарстане увеличивается количество эковолонтеров

В ряде районов республики появляется все больше участников экологического движения «Будетчисто».

20:40 16.02.2017 В ряде районов республики появляется все больше участников экологического движения «Будетчисто».

Татарстанские предприятия выплатили долги по зарплате на сумму 1 млн рублей

Задолженность по заработной плате погашена перед работниками предприятий Казани и Чистопольского района.

20:15 16.02.2017 Задолженность по заработной плате погашена перед работниками предприятий Казани и Чистопольского района.

В Тетюшах состоялся финал районного этапа фестиваля «Созвездие-Йолдызлык»

На конкурс было представлено 155 номеров в четырех номинациях: «Вокал-соло», «Вокальные ансамбли», «Конферансье» и «Хореография».

19:58 16.02.2017 На конкурс было представлено 155 номеров в четырех номинациях: «Вокал-соло», «Вокальные ансамбли», «Конферансье» и «Хореография».

Фото: На трассе М5 под Самарой раскидало фуры

Из-за ДТП дорога была блокирована, в аварии есть пострадавший.

19:49 16.02.2017 Из-за ДТП дорога была блокирована, в аварии есть пострадавший.

«Газпром» могут привлечь к модернизации уругвайских гидроэлектростанций

Также было озвучено предложение рассмотреть возможность закупок самолетов «Сухой Суперджет» и «МС-21».

19:28 16.02.2017 Также было озвучено предложение рассмотреть возможность закупок самолетов «Сухой Суперджет» и «МС-21».

Дмитрий Иванов: Казанское линейное управление готово к поддержанию порядка на Кубке конфедераций

Степень боевой готовности сегодня в аэропорту продемонстрировала кинологическая служба Казанского линейного управления на транспорте.

19:25 16.02.2017 Степень боевой готовности сегодня в аэропорту продемонстрировала кинологическая служба Казанского линейного управления на транспорте.

Эксперты о выкупе акций АББ: Республика вливает средства для улучшения финансовых перспектив

Валерий Сорокин объявил о планах АО «Связьинвестнефтехим» выкупить большую часть дополнительного выпуска акций «Ак Барс» Банка.

19:09 16.02.2017 Валерий Сорокин объявил о планах АО «Связьинвестнефтехим» выкупить большую часть дополнительного выпуска акций «Ак Барс» Банка.

Гитарист группы «Сектор газа» попал в реанимацию после ДТП

Музыкант попал под колеса «КИА», переходя дорогу в Воронеже.

19:01 16.02.2017 Музыкант попал под колеса «КИА», переходя дорогу в Воронеже.

Поисковики республиканского «Марша памяти» провели мемориальную акцию в Тетюшах

Мероприятия приурочены к 75-й годовщине Любанской наступательной операции советских войск под Ленинградом.

18:55 16.02.2017 Мероприятия приурочены к 75-й годовщине Любанской наступательной операции советских войск под Ленинградом.

Мэр Парижа планирует посетить Казань в дни чемпионата мира по футболу 2018 года

Анн Идальго сообщила, что, к сожалению, не сможет приехать на матчи Кубка конфедераций.

18:54 16.02.2017 Анн Идальго сообщила, что, к сожалению, не сможет приехать на матчи Кубка конфедераций.

Ульяновец трижды ограбил одну контору микрофинансирования

Свое лицо мужчина во время ограбления скрывал под маской.

18:52 16.02.2017 Свое лицо мужчина во время ограбления скрывал под маской.

Казанские школьники могут отправиться учиться в Париж по обмену

Столицы Татарстана и Франции будут сотрудничать в сфере образования.

18:50 16.02.2017 Столицы Татарстана и Франции будут сотрудничать в сфере образования.

Мэр Парижа осталась в восторге от национальной татарской кухни

В Казани Анн Идальго попробовала такие блюда, как эчпочмак, губадия и многое другое.

18:42 16.02.2017 В Казани Анн Идальго попробовала такие блюда, как эчпочмак, губадия и многое другое.

Ильсур Метшин: «Госпожа Идальго – самый красивый мэр в мире»

Мэр Казани назвал приезд в столицу Татарстана коллеги из Парижа «историческим событием».

18:31 16.02.2017 Мэр Казани назвал приезд в столицу Татарстана коллеги из Парижа «историческим событием».

Мухаметшин: Надо так работать, чтобы твою продукцию брали магазины и продавали на ура

Депутаты Татарстана обсудили законопроект «О продовольственной безопасности РТ».

18:29 16.02.2017 Депутаты Татарстана обсудили законопроект «О продовольственной безопасности РТ».

В Буинском районе РТ экологи обнаружили сброс грязного снега в реку

Инспекторы Заволжского территориального управления Минэкологии РТ начали административное расследование.

18:25 16.02.2017 Инспекторы Заволжского территориального управления Минэкологии РТ начали административное расследование.

Контрабандист из Чебоксар попался на продаже военной техники

24-летний парень незаконно продавал военную технику в Японию, Китай и Канаду.

18:16 16.02.2017 24-летний парень незаконно продавал военную технику в Японию, Китай и Канаду.

Мэр Казани стал послом Парижа в заявочной кампании к Олимпийским играм 2024 года

Знак заявочной кампании Ильсуру Метшину вручила мэр Парижа Анн Идальго.

18:13 16.02.2017 Знак заявочной кампании Ильсуру Метшину вручила мэр Парижа Анн Идальго.

Глава совета директоров «Ак Барс» Банка: «Обязательно возникнут люди, которые захотят оседлать тему»

Валерий Сорокин рассказал о причинах негативных слухов о главном банке Татарстана и о потерянных вкладчиками процентах.

18:11 16.02.2017 Валерий Сорокин рассказал о причинах негативных слухов о главном банке Татарстана и о потерянных вкладчиками процентах.

В Марий Эл трактор вытащил из кювета машину скорой помощи, которой управлял пьяный

Инцидент с машиной скорой помощи произошел в поселке Новый Торъял.

18:01 16.02.2017 Инцидент с машиной скорой помощи произошел в поселке Новый Торъял.

Анн Идальго: «Горжусь тем, что первой из мэров Парижа побывала в Казани»

Мэр французской столицы приехала в Казани с двухдневным дружественным визитом.

18:00 16.02.2017 Мэр французской столицы приехала в Казани с двухдневным дружественным визитом.

В Баку прошла конференция общества татарской культуры «Туган тел»

Были подведены итоги работы и переизбраны члены правления общества.

17:52 16.02.2017 Были подведены итоги работы и переизбраны члены правления общества.

В центре Нижнего Новгорода ограбили банк

Неизвестный мужчина ограбил инкассаторов «Юниаструмбанка», выхватив сумку с 15 млн рублей.

17:43 16.02.2017 Неизвестный мужчина ограбил инкассаторов «Юниаструмбанка», выхватив сумку с 15 млн рублей.

Ассамблея народов Татарстана открыла три представительства в районах республики

НКО, ДДН РТ и исполком ассамблеи подвели итоги работы в 2016 году и обсудили планы на 2017-й.

17:43 16.02.2017 НКО, ДДН РТ и исполком ассамблеи подвели итоги работы в 2016 году и обсудили планы на 2017-й.