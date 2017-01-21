На днях воспитанники Реабилитационного центра «Милосердие» посетили Кукморский краеведческий музей. Ребята познакомились со списком участников войны из района. Минутой молчания почтили память тех, кого уже нет в живых.
16.02.2017 14:30 | новости Печать
На днях воспитанники Реабилитационного центра «Милосердие» посетили Кукморский краеведческий музей. Ребята познакомились со списком участников войны из района. Минутой молчания почтили память тех, кого уже нет в живых.
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