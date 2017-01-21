История одной любви (светлой памяти Сании Фазлыевой)

16.02.2017 14:00 | Общество

… Вот и сегодня, когда возвращалась домой на обед, на улице Большого Кукмора встретила Фарита абыя. Он возвращался с кладбища. Глубоко натянул свою меховую шапку, на ногах - валенки. Он не обращал внимания на парящие вокруг него снежные хлопья, не чувствовал и зимнего холода. У него сейчас свой мир, свои воспоминания… Если бы спросили, согласен ли он перевернуть горы, лишь бы вернуть прожитые с Санией пять лет жизни, то он, не раздумывая, принялся бы разбирать камни. Она была для него ангелом, «золотцем», любовью всей жизни. Хорошей, даже очень хорошей была его Сания.

О том, что напишу о них статью, в душе я задумала еще год назад. Поговорила об этом с Санией апой, узнала о том, что и Фарит абый непротив. Но, к сожалению, все никак не могла дойти до улицы Набережная поселка. Кто знает, может, так было угодно судьбе. Словно «сверху» было сказано: «Не спеши, когда не станет Сании, твоя заметка будет молитвой в ее светлую память». Наверное, случай, который произошел в конце декабря прошлого года в одном из банков Кукмора произвел шок на многих. Одной женщине внезапно стало плохо и она скончалась. Этой женщиной и была Сания апа. Эта пара, которая поздно воссоединилась, но прожила в мире и согласии, ни разу не поссорившись, в течение пяти лет, является образцом для многих.

Они оба учились в Кукморской татарской гимназии, в параллельных классах. Милая, небольшого роста, с большими черными глазами Сания была из Большого Кукмора, а Фарит - из Кукмора. Только этой девочке, которая училась в пятом классе, на уроках всегда хотелось спать, и в момент, когда, казалось, голова вот-вот коснется парты, замечание учителя математики Макара Ильича: «Каримова, гулять вечерами меньше надо», вновь возвращали ее «к жизни». И только слова ее одноклассников: «Абый, абый, она же после школы работает на Кирпичном заводе, на самой тяжелой работе – у обжиговой печи», заставили учителя задуматься. Он даже приходил к ее родителям поговорить. «Вот, пятеро детей, один меньше другого, отца у них нет в живых, если хочешь, забери одного к себе», - сказала тогда то ли в шутку, то ли всерьез бойкая не только характером, но и на язык Асылбика апа.

Доучившись до 9 класса, Сания устроилась на работу в пищевой комбинат. В уличном киоске продавала конфеты, пряники, воду. Можно сказать, рядом с красивой, шустрой девушкой всегда было многолюдно. В это время она познакомилась с парнем из деревни Октябрино, работающим в хлебокомбинате водителем, Наилем Фазлыевым. Он был другом Фарита абыя. Сания нравилась обоим парням, но, видимо, Фариту не хватило смелости, а Наиль сразу сказал: «Она будет моей». Даже украл висевшую на стене фотоателье прежнего бытового комбината фотографию своей возлюбленной.

И день бракосочетания молодых стал настоящим приключением. Из ЗАГСа молодожены возвращались в деревню на кузове грузовой машины, которая возила каменный уголь.

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