Календарь посадки рассады в 2017 году по лунному календарю

Работа в саду или огороде требует огромных физических и духовных затрат. Так как нужно не просто посадить растение, важно сделать это с душой и умом. А для достижения успеха необходимо еще и действовать в соответствии с природой, что бывает совсем не просто.

2017 год обещает принести хороший урожай, однако при условии, что вы будете следовать лунным циклам. А в этом вам поможет календарь посадки рассады, пишет источник

Благоприятные дни для посадки рассады в 2017 году по лунному календарю

Посев семян томатов на рассаду в 2017 году благоприятные дни

- 2 (после 11:58), 3, 4 (до 18:15), 4 (после 18:21), 5, 6 (до 20:43), 7,11, 30, 31 (до 19:37) января.

- 1,2 (до 18:51), 3, 4, 7 (до 09:04), 8, 27, 28 февраля.

- 1, 2 (после 09:44), 3 (до 17:21), 6 (после 14:55), 7, 8 (до 17:00), 11, 29 (после 18:49), 30 марта.

Посев на рассаду семян перца и баклажанов в 2017 году

- 15, 16, 17 (до 08:11), 20, 21,22 (после 12:46), 23, 24 (до 19:34), 25, 26 января.

- 11 (после 15:53), 12, 13 (до 15:38), 16 (после 08:42), 17,18 (после 20:53), 19,20,21 (после 09:09), 22 февраля.

- 15 (после 17:12), 16,17,18,19, 20 (до 10:39), 20 (после 17:32), 21, 22 (до 15:21), 25 (после 12:08), 26, 27 (до 13:20) марта.

Благоприятные периоды для посева капусты на рассаду в 2017 году

- 2 (после 11:58), 3, 4 (до 18:15 и после 18:21), 5, 6 (до 20:43), 7, 11, 30, 31 (до 19:37) января.

- 1, 2 (до 18:51), 3, 4, 7 (до 09:04), 8, 27, 28 февраля.

- 1, 2 (после 09:44), 3 (до 17:21), 6 (после 14:55), 7, 8 (до 17:00), 11, 29 (после 18:49), 30 марта.

Огурцы на рассаду в 2017 году лучше всего сеять в следующие периоды

- 2 (после 11:58), 3, 4 (до 18:15), 4 (после 18:21), 5, 6, 7 (до 20:43), 7, 11, 29 (после 18:12), 30, 31 (до 19:37) января.

- ,2 (до 18:51), 3, 4, 7 (после 09:04), 8, 27, 28 февраля.

- 1,2 (после 09:44), 3 (до 17:21), 6 (после 14:55), 7, 8 (до 17:00), 30 марта.

Общие правила для садово-огородных работ

1. Луна в первой и второй четверти (т.е в растущей фазе) щедра к растениям, плодоносящим над землей

2. Убывающая луна в третьей и четвертой четверти нальет соком корнеплоды

3. Новолуния, полнолуния, солнечные и лунные затмения не лучшее время для садово-огородных работ

4. Органические удобрения лучше вносить в третьей и четвертой лунной фазе

5. Для внесения минеральных удобрений лучшим периодом считается растущая Луна

6. Замоченное семя считается посаженным, так как влага запускает процесс пробуждения растения

7. Пребывание Луны в Козероге, Рыбах, Тельце, Раке, Скорпионе благоприятно влияет на все садово-огородные работы: посев, подкормку растений, посадку или пересадку. Эти знаки относятся к плодородным

8. Пребывание светила в Рыбах, Раке, Скорпионе помогает усвоению влаги растением. Это время считается лучшим для полива (даже компостных ям)

9. Если же во время посева Луна находится в Деве, Стрельце или Овне, всхожесть семян может вас огорчить, так как перечисленные знаки относятся к знакам средней плодородности

10. Если Луна находится в Близнецах, Водолее, Льве или Весах — отмените посевы и посадки/пересадки. Перечисленные знаки характеризуются как бесплодные. Однако, если нельзя сеять — можно полоть. Прополка (особенно при убывающей Луне) будет особенно эффективна.