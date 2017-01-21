Гороскоп на 16 февраля 2017 года для всех знаков зодиака

15.02.2017 20:00 | новости Печать

Гороскоп на 16 февраля 2017 года для всех знаков зодиака

Гороскоп для Овна на 16 февраля 2017 года

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Не падайте духом при столкновении с мелкими препятствиями, рассматривайте их как лишний повод отточить мастерство. Преодолев очередной барьер, вы приобретете бесценный опыт и расширите свой кругозор. Это не самый удачный момент для адаптации к незнакомой среде, начала курса лечения, для сотрудничества с представителями других городов и стран. Старайтесь иметь дело только с порядочными и честными людьми.

Гороскоп для Тельца на 16 февраля 2017 года

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Сегодня для вас может стать ловушкой избыточный оптимизм. Именно поддавшись азарту, вы рискуете совершить грубые ошибки. В зависимости от того, что вас больше интересует в данный момент, вы можете допустить промах в бизнесе, спортивной карьере или в личной жизни. Не отказывайте себе в острых ощущениях, но старайтесь сочетать предприимчивость и подвижность с твердым знанием правил техники безопасности.

Гороскоп для Близнецов на 16 февраля 2017 года

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В этот день возрастает вероятность ссоры с партнёром по бизнесу, спутником жизни, клиентом, членом семьи. Возможно обострение конкуренции, выставление необоснованных мелких претензий. Старайтесь не поддаваться агрессии, исходящей от окружающих, иначе их неприятности быстро станут вашими. Выбирайте для общения спокойных, дружелюбных и опытных людей, рядом с ними вы будете чувствовать себя увереннее.

Гороскоп для Рака на 16 февраля 2017 года

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В этот день не стоит искать проблем, они сами напомнят о себе. Не исключено, что вам придётся обратиться за экстренной медицинской помощью. Плановое лечебное мероприятие может оказаться болезненным, поэтому заранее побеспокойтесь об обезболивающих средствах. Остерегайтесь контакта с агрессивными домашними животными. Неизбежные рутинные дела выполняйте по чётко разработанной программе.

Гороскоп для Льва на 16 февраля 2017 года

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Ваше стремление жить полной жизнью и раскрывать новые грани своего творческого потенциала соседствует с поисками стабильности, надёжности и безопасности. Не исключено временное обострение отношений с ребёнком или любимым человеком. Соблюдайте все необходимые меры предосторожности, занимаясь спортом, бизнесом или сексом, посвящая время активному отдыху или каким-либо экспериментам.

Гороскоп для Девы на 16 февраля 2017 года

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Сегодня лучше не сидеть без дела, пассивность быстро приведет к раздражительности и нервозности. С другой стороны, вам стоит постоянно помнить о всех известных мерах предосторожности и следовать им с неукоснительной точностью. Инициативы, предпринятые в этот день, скорее всего, принесут больше вреда, чем пользы. Приливы энергии и азарта будут кратковременными. Избегайте перенапряжения и травмоопасных ситуаций.

Гороскоп для Весов на 16 февраля 2017 года

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В этот день не исключены непредсказуемые выходки со стороны других людей (например, партнёра по браку или делового конкурента). Не стоит заключать новых контрактов: надёжный с виду человек может оказаться неуравновешенным и способным коварно нанести вам удар из-за угла. К счастью, в это время вы неплохо контролируете ситуацию. Следите за мелочами, и все будет в порядке.

Гороскоп для Скорпиона на 16 февраля 2017 года

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Все мероприятия этого дня желательно осуществлять по строгому плану. Например, если вы решили заглянуть в магазин, заранее составьте список необходимых покупок. Не забудьте поинтересоваться, не нужно ли что-нибудь вашим родителям, домочадцам, заболевшему другу или не в меру занятому коллеге. Не стоит увлекаться техническими, финансовыми и медицинскими экспериментами и полагаться на помощь друзей издалека.

Гороскоп для Стрельца на 16 февраля 2017 года

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Сегодня велика опасность совершить опрометчивый поступок, поддавшись неожиданной смене настроения. Исправлять ошибки лучше с помощью надёжного друга или постоянного партнёра, который хорошо знает вас и ваши слабости. Избегайте спешки и гневливости. Старайтесь не ссориться без повода с шефом, коллегами, клиентами, заказчиками, представителями сферы услуг.

Гороскоп для Козерога на 16 февраля 2017 года

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Отношения с членами семьи, коллегами, людьми издалека могут сопровождаться обострением давних конфликтов. Старайтесь ничего не скрывать от окружающих, не навязывайте им своё мировоззрение и не давайте повода для подозрений, все это может послужить причиной проблем. Не исключаются и трудности технического характера (перебои в работе оборудования, нехватка нужных мелочей, прежние погрешности и промахи).

Гороскоп для Водолея на 16 февраля 2017 года

гороскоп на сегодня, водолей

В этот день вам не повредит дополнительная осторожность. Главное условие безопасности - отказ от спонтанных, непродуманных инициатив, начатых под влиянием эмоционального возбуждения или делового азарта. Например, рекомендуется отложить любое небезопасное мероприятие. Если вы удержитесь от опрометчивого шага, то уже вечером с радостью поймете, что сделали верный выбор.

Гороскоп для Рыбы на 16 февраля 2017 года

гороскоп на сегодня, рыбы

Сегодня не исключено обострение конкурентной борьбы и супружеских проблем, получение едкой критики или претензий от других людей (например, от шефа). Одна из самых вероятных причин такого поворота событий - различие в происхождении, образовании, мировоззрении, национальном менталитете. Остерегайтесь излишней активности, непоследовательности, авантюризма. Эти качества способны повредить вашей карьере.


Источник статьи: http://astro-ru.ru


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