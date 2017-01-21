Наталья Фриске опубликовала мистический снимок Жанны Фриске

В среду, 15 февраля, Наталья Фриске опубликовала пугающее фото, сделанное на день рождения сестры Жанны, умершей, к слову, 1 год и 8 месяцев назад. Фанатов удивил пророческий снимок и даже несколько напугал.

15 февраля в Instagram Натальи Фриске появился ранее не опубликованный снимок Жанны Фриске, на котором певица стоит на фоне города в ярком платье. Оказалось, что фото было сделано в ее день рождения. Тогда, говорит Наталья, маме не понравился кадр, потому как на нем сбоку видно якобы крест и могилу с цветами.

Действительно на фото, где Жанна Фриске, очень широко и радостной улыбается, фанаты рассмотрели темное здание, напоминающее могильную плиту и крест, получившийся из перекладин ограждения. То ли это было действительно предзнаменование, то ли просто фантазия.