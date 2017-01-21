Как заявить налоговую льготу по имущественным налогам?
15.02.2017 14:30 | Специалисты советуют Печать
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В Республике
Видео: Росгвардия штурмует квартиру в Казани
В квартире укрывались от полицейских парни, устроившие стрельбу около техникума.
18:45 15.02.2017
В квартире укрывались от полицейских парни, устроившие стрельбу около техникума.
18:45 15.02.2017
Татарстан в этом году планирует приобрести сельхозтехнику на 8 млрд рублей
«Не хватает тяговой силы тракторов и мощи комбайнов», – отметил глава Минсельхозпрода РТ.
18:17 15.02.2017
«Не хватает тяговой силы тракторов и мощи комбайнов», – отметил глава Минсельхозпрода РТ.
18:17 15.02.2017
Росгвардейцы задержали обокравшего автомойку казанца
Наряд вневедомственной охраны задержал 29-летнего мужчину, подозреваемого в краже денег из помещения автомойки.
18:12 15.02.2017
Наряд вневедомственной охраны задержал 29-летнего мужчину, подозреваемого в краже денег из помещения автомойки.
18:12 15.02.2017
Марат Ахметов: «Будем делать все возможное, чтобы в этом году собрать 5 млн тонн зерна»
В 2016 году в Татарстане было собрано 4,3 млн т зерна.
18:08 15.02.2017
В 2016 году в Татарстане было собрано 4,3 млн т зерна.
18:08 15.02.2017
В Казани идут соревнования в память о погибших сотрудниках ГИБДД
В лично-командном первенстве по зимнему служебному двоеборью и лыжным гонкам среди сотрудников МВД по РТ принимают участие более 200 спортсменов.
18:03 15.02.2017
В лично-командном первенстве по зимнему служебному двоеборью и лыжным гонкам среди сотрудников МВД по РТ принимают участие более 200 спортсменов.
18:03 15.02.2017
Президент РТ вручил благодарность директору Института истории им. Марджани за вклад в развитие науки
Рафаэль Хакимов в ответ поблагодарил Рустама Минниханова за всестороннюю поддержку института.
18:01 15.02.2017
Рафаэль Хакимов в ответ поблагодарил Рустама Минниханова за всестороннюю поддержку института.
18:01 15.02.2017
Рустам Минниханов обсудил с активистами ОНФ в Татарстане безопасность детей в Сети
Общественники также рассказали Президенту РТ о неработающих лифтах в надземных пешеходных переходах.
17:50 15.02.2017
Общественники также рассказали Президенту РТ о неработающих лифтах в надземных пешеходных переходах.
17:50 15.02.2017
Марат Ахметов: Сельхозорганизации и КФХ увеличили производство молока и мяса
В 2016 году сельхозорганизации и КФХ Татарстана произвели 1 млн 207,4 тыс. тонн молока и 372 тыс. тонн мяса.
17:40 15.02.2017
В 2016 году сельхозорганизации и КФХ Татарстана произвели 1 млн 207,4 тыс. тонн молока и 372 тыс. тонн мяса.
17:40 15.02.2017
Игорь Марченко: Использование государственной символики при маркировке алкоголя недопустимо
Руководитель Госалкогольинспекции РТ прокомментировал претензии к Татарстану со стороны винного дома «Абрау-Дюрсо».
17:25 15.02.2017
Руководитель Госалкогольинспекции РТ прокомментировал претензии к Татарстану со стороны винного дома «Абрау-Дюрсо».
17:25 15.02.2017
В Татарстане вырос нелегальный оборот пивной продукции
Госалкогольинспекция собирает в Казани игроков татарстанского рынка пива на экстренное совещание.
17:09 15.02.2017
Госалкогольинспекция собирает в Казани игроков татарстанского рынка пива на экстренное совещание.
17:09 15.02.2017
На сайте ИА «Татар-информ» – онлайн-трансляция посвященного дню рождения Ильхама Шакирова концерта
Трансляция начнется 15 февраля в 18.30 на сайте tatar-inform.tatar.
17:00 15.02.2017
Трансляция начнется 15 февраля в 18.30 на сайте tatar-inform.tatar.
17:00 15.02.2017
Два волгоградца сняли порчу с девушки из Казани за 17 млн
Девушка под воздействием психологического давления добровольно отдала ювелирные изделия и деньги на общую сумму 17 млн рублей.
16:47 15.02.2017
Девушка под воздействием психологического давления добровольно отдала ювелирные изделия и деньги на общую сумму 17 млн рублей.
16:47 15.02.2017
Полиция Челнов начала проверку по факту нападения на фельдшера
Процессуальное решение будет принято следователями после получения результатов судебно-медицинской экспертизы.
16:28 15.02.2017
Процессуальное решение будет принято следователями после получения результатов судебно-медицинской экспертизы.
16:28 15.02.2017
Председатель правления банка «Ак Барс» назвал слухами сообщения о проблемах банка
Зуфар Гараев просит клиентов банка успокоиться и не верить призывам о необходимости снятия средств со счетов.
16:25 15.02.2017
Зуфар Гараев просит клиентов банка успокоиться и не верить призывам о необходимости снятия средств со счетов.
16:25 15.02.2017
Наталья Мантурова: «Татарстан в пластической хирургии выглядит очень привлекательно»
Пластический хирург Минздрава РФ отметила высокий уровень организации мероприятий в Татарстане.
16:21 15.02.2017
Пластический хирург Минздрава РФ отметила высокий уровень организации мероприятий в Татарстане.
16:21 15.02.2017
Фарид Мухаметшин – в топе-3 медиарейтинга глав региональных парламентов за январь
Первое место в медиарейтинге занял Председатель Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров, второе – Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
16:20 15.02.2017
Первое место в медиарейтинге занял Председатель Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров, второе – Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
16:20 15.02.2017
ФСБ перекрыла крупный канал поставки наркотиков через Татарстан
Управление ФСБ России по Татарстану возбудило уголовное дело.
16:16 15.02.2017
Управление ФСБ России по Татарстану возбудило уголовное дело.
16:16 15.02.2017
Президент РТ заявил о важности создания корпоративного университета для подготовки кадров АПК
По мнению Рустама Минниханова, подготовка кадров для сферы АПК остается актуальным вопросом.
16:03 15.02.2017
По мнению Рустама Минниханова, подготовка кадров для сферы АПК остается актуальным вопросом.
16:03 15.02.2017
В Казани прошел митинг по случаю 28-й годовщины вывода советских войск из Афганистана
Из числа воевавших в составе ограниченного контингента погибли 34 жителя Казани.
15:28 15.02.2017
Из числа воевавших в составе ограниченного контингента погибли 34 жителя Казани.
15:28 15.02.2017
Минниханов призвал глав районов заняться сохранением поголовья КРС в личных подворьях
По итогам 2016 года 14 районов Татарстана допустили снижение поголовья крупного рогатого скота.
15:07 15.02.2017
По итогам 2016 года 14 районов Татарстана допустили снижение поголовья крупного рогатого скота.
15:07 15.02.2017
Возбуждено уголовное дело по факту смерти рабочего на КАМАЗе
На парне были каска и страховочный пояс, однако оборвался страховочный трос.
14:55 15.02.2017
На парне были каска и страховочный пояс, однако оборвался страховочный трос.
14:55 15.02.2017
В Татарстане создана мониторинговая группа «Честная цена»
Проект, инициированный «Единой Россией», в республике возглавил депутат Госсовета Тахир Хадеев.
14:53 15.02.2017
Проект, инициированный «Единой Россией», в республике возглавил депутат Госсовета Тахир Хадеев.
14:53 15.02.2017
Президент РТ: «Упущенные возможности – когда не вовремя или недостаточно обработали почву»
Рустам Минниханов принял участие в итоговом заседании коллегии Минсельхозпрода РТ.
14:40 15.02.2017
Рустам Минниханов принял участие в итоговом заседании коллегии Минсельхозпрода РТ.
14:40 15.02.2017
POZIS в 15-й раз провел «Серговскую лыжню»
Корпоративный семейный праздник на свежем воздухе был посвящен 85-летию Зеленодольска.
14:31 15.02.2017
Корпоративный семейный праздник на свежем воздухе был посвящен 85-летию Зеленодольска.
14:31 15.02.2017
Три человека погибли и шесть пострадали в ДТП на дороге Оренбург – Казань
Среди шести пострадавших в автокатастрофе есть несовершеннолетний ребенок.
14:29 15.02.2017
Среди шести пострадавших в автокатастрофе есть несовершеннолетний ребенок.
14:29 15.02.2017
К концу марта татарстанские «единороссы» узнают свою численность
«Единая Россия» подводит итоги мониторинга первичных организаций партии в республике.
14:23 15.02.2017
«Единая Россия» подводит итоги мониторинга первичных организаций партии в республике.
14:23 15.02.2017
Ассамблея народов Татарстана подводит итоги работы в 2016 году
В заседании совета Ассамблеи народов РТ участвует Председатель Госсовета Фарид Мухаметшин.
14:12 15.02.2017
В заседании совета Ассамблеи народов РТ участвует Председатель Госсовета Фарид Мухаметшин.
14:12 15.02.2017
В КГМА планируется создать кафедру пластической хирургии
В медицинских вузах в Приволжском федеральном округе кафедр пластической хирургии пока нет.
14:06 15.02.2017
В медицинских вузах в Приволжском федеральном округе кафедр пластической хирургии пока нет.
14:06 15.02.2017
В 2017 году число первичных отделений «Единой России» в Татарстане вырастет на тысячу
В республике количество «первичек» планируют довести до 2,6 тысячи.
14:05 15.02.2017
В республике количество «первичек» планируют довести до 2,6 тысячи.
14:05 15.02.2017
Муниципалитеты РТ получат миллион рублей на развитие студенческих отрядов
В Татарстане пройдет конкурс, по итогам которого лучшие районы получат грантовую поддержку.
13:45 15.02.2017
В Татарстане пройдет конкурс, по итогам которого лучшие районы получат грантовую поддержку.
13:45 15.02.2017