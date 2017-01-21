В Кукморе прошел благотворительный концерт (фото)

15.02.2017 19:00 | новости

Не стой в стороне равнодушно,

Когда у кого-то беда.

Рвануться на выручку нужно

В любую минуту всегда.

И если кому-то поможет

Улыбка твоя, доброта,

То день не напрасно был прожит,

То значит, живешь ты не зря.

В районном Доме культуры состоялся благотворительный концерт «Спаси жизнь Гузель», организованный Кукморской детской школой искусств. В концерте приняли участие коллективы школы искусств, Кукморского детского сада «Солнышко» и танцевальные коллективы РДК.

Зрители услышали эстрадные и классические произведения в исполнении детского духового оркестра, ансамбля скрипачей, инструменталистов, соло-вокалистов и вокальных ансамблей. Яркие музыкальные номера блестяще исполненные учащимися, а также преподавателями школы искусств и других коллективов, не оставили равнодушным ни одного зрителя концерта.

Коллектив Кукморской детской школы искусств благодарит всех, кто пришел на благотворительный концерт и тех, кто оказал посильную помощь в сборе средств для лечения Гузель Ахметшиной. Все полученные от концерта средства перечислены на специальный счет.