Воспитанники Кукморской ДШИ приняли участие в зимней творческой смене Всероссийского лагеря «Орлёнок»

15.02.2017 17:00 | новости

Воспитанники вокально-хореографического ансамбля «Выше радуги» Кукморской детской школы искусств Алина Малова и Алена Ишмурзина приняли участие в зимней творческой смене Всероссийского лагеря «Орлёнок». В программу лагеря вошли конкурсы и различные мероприятия. По итогам воспитанники были награждены различными дипломами и грамотами.

Нам посчастливилось попасть в удивительное место под названием «Орлёнок». Это то место, где сбываются мечты. Мы были несказанно счастливы побывать там.

Когда мы подъезжали к главным воротам лагеря «Орлёнок», нас встретил символ лагеря – стела, которая ночью светится разноцветными огнями. В «Орлёнке» много дружин, и каждая имеет свою территорию. Мы попали в «Стремительный». У каждого лагерного сезона есть своя тема и название. Наша смена первая, посвящена школьному самоуправлению и называлась «Сами или за нас». Здесь работало много кружков, также проходили мастер-классы, каждый день у детей были советы. Я была в совете планирования, то есть организация мероприятий. По вечерам устраивали концерты и интеллектуальные мероприятия. Также наша лагерная жизнь не прошла без экскурсий, от которых мы получили массу положительных эмоций.

Но самым запоминающимся был мой отряд, который был самым стремительным для меня. Это были дети со всей России, из таких делегаций как Самара, Нижний Новгород, Дагестан, Краснодарский край, Москва и Удмуртия. Такие все разные и очень талантливые. А самым пленительным было Черное море. Оно такое разное, зачастую соответствует твоему настроению. Ты просто смотришь на него и не можешь оторваться от этой неописуемой красоты. Хотелось бы мне оказаться ещё хотя бы на миг рядом с ним.

От этой смены я получила бурю эмоций, нескончаемого позитива, желание работать и достигать своей цели. Именно в «Орлёнке» я осуществила свои мечты и набрала полный список новых, я так рада тому, что оказалась там.

Ведь это такое счастье для ребенка, оказаться в необъятном месте под названием «Орлёнок».

Алена Ишмурзина, воспитанница Кукморской детской школы искусств