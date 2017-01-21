В Кукморе состоялось выездное заседание Координационного совета по условиям и охране труда

В Республике

Видео: Росгвардия штурмует квартиру в Казани

В квартире укрывались от полицейских парни, устроившие стрельбу около техникума.

18:45 15.02.2017 В квартире укрывались от полицейских парни, устроившие стрельбу около техникума.

Татарстан в этом году планирует приобрести сельхозтехнику на 8 млрд рублей

«Не хватает тяговой силы тракторов и мощи комбайнов», – отметил глава Минсельхозпрода РТ.

18:17 15.02.2017 «Не хватает тяговой силы тракторов и мощи комбайнов», – отметил глава Минсельхозпрода РТ.

Росгвардейцы задержали обокравшего автомойку казанца

Наряд вневедомственной охраны задержал 29-летнего мужчину, подозреваемого в краже денег из помещения автомойки.

18:12 15.02.2017 Наряд вневедомственной охраны задержал 29-летнего мужчину, подозреваемого в краже денег из помещения автомойки.

Марат Ахметов: «Будем делать все возможное, чтобы в этом году собрать 5 млн тонн зерна»

В 2016 году в Татарстане было собрано 4,3 млн т зерна.

18:08 15.02.2017 В 2016 году в Татарстане было собрано 4,3 млн т зерна.

В Казани идут соревнования в память о погибших сотрудниках ГИБДД

В лично-командном первенстве по зимнему служебному двоеборью и лыжным гонкам среди сотрудников МВД по РТ принимают участие более 200 спортсменов.

18:03 15.02.2017 В лично-командном первенстве по зимнему служебному двоеборью и лыжным гонкам среди сотрудников МВД по РТ принимают участие более 200 спортсменов.

Президент РТ вручил благодарность директору Института истории им. Марджани за вклад в развитие науки

Рафаэль Хакимов в ответ поблагодарил Рустама Минниханова за всестороннюю поддержку института.

18:01 15.02.2017 Рафаэль Хакимов в ответ поблагодарил Рустама Минниханова за всестороннюю поддержку института.

Рустам Минниханов обсудил с активистами ОНФ в Татарстане безопасность детей в Сети

Общественники также рассказали Президенту РТ о неработающих лифтах в надземных пешеходных переходах.

17:50 15.02.2017 Общественники также рассказали Президенту РТ о неработающих лифтах в надземных пешеходных переходах.

Марат Ахметов: Сельхозорганизации и КФХ увеличили производство молока и мяса

В 2016 году сельхозорганизации и КФХ Татарстана произвели 1 млн 207,4 тыс. тонн молока и 372 тыс. тонн мяса.

17:40 15.02.2017 В 2016 году сельхозорганизации и КФХ Татарстана произвели 1 млн 207,4 тыс. тонн молока и 372 тыс. тонн мяса.

Игорь Марченко: Использование государственной символики при маркировке алкоголя недопустимо

Руководитель Госалкогольинспекции РТ прокомментировал претензии к Татарстану со стороны винного дома «Абрау-Дюрсо».

17:25 15.02.2017 Руководитель Госалкогольинспекции РТ прокомментировал претензии к Татарстану со стороны винного дома «Абрау-Дюрсо».

В Татарстане вырос нелегальный оборот пивной продукции

Госалкогольинспекция собирает в Казани игроков татарстанского рынка пива на экстренное совещание.

17:09 15.02.2017 Госалкогольинспекция собирает в Казани игроков татарстанского рынка пива на экстренное совещание.

На сайте ИА «Татар-информ» – онлайн-трансляция посвященного дню рождения Ильхама Шакирова концерта

Трансляция начнется 15 февраля в 18.30 на сайте tatar-inform.tatar.

17:00 15.02.2017 Трансляция начнется 15 февраля в 18.30 на сайте tatar-inform.tatar.

Два волгоградца сняли порчу с девушки из Казани за 17 млн

Девушка под воздействием психологического давления добровольно отдала ювелирные изделия и деньги на общую сумму 17 млн рублей.

16:47 15.02.2017 Девушка под воздействием психологического давления добровольно отдала ювелирные изделия и деньги на общую сумму 17 млн рублей.

Полиция Челнов начала проверку по факту нападения на фельдшера

Процессуальное решение будет принято следователями после получения результатов судебно-медицинской экспертизы.

16:28 15.02.2017 Процессуальное решение будет принято следователями после получения результатов судебно-медицинской экспертизы.

Председатель правления банка «Ак Барс» назвал слухами сообщения о проблемах банка

Зуфар Гараев просит клиентов банка успокоиться и не верить призывам о необходимости снятия средств со счетов.

16:25 15.02.2017 Зуфар Гараев просит клиентов банка успокоиться и не верить призывам о необходимости снятия средств со счетов.

Наталья Мантурова: «Татарстан в пластической хирургии выглядит очень привлекательно»

Пластический хирург Минздрава РФ отметила высокий уровень организации мероприятий в Татарстане.

16:21 15.02.2017 Пластический хирург Минздрава РФ отметила высокий уровень организации мероприятий в Татарстане.

Фарид Мухаметшин – в топе-3 медиарейтинга глав региональных парламентов за январь

Первое место в медиарейтинге занял Председатель Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров, второе – Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

16:20 15.02.2017 Первое место в медиарейтинге занял Председатель Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров, второе – Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

ФСБ перекрыла крупный канал поставки наркотиков через Татарстан

Управление ФСБ России по Татарстану возбудило уголовное дело.

16:16 15.02.2017 Управление ФСБ России по Татарстану возбудило уголовное дело.

Президент РТ заявил о важности создания корпоративного университета для подготовки кадров АПК

По мнению Рустама Минниханова, подготовка кадров для сферы АПК остается актуальным вопросом.

16:03 15.02.2017 По мнению Рустама Минниханова, подготовка кадров для сферы АПК остается актуальным вопросом.

В Казани прошел митинг по случаю 28-й годовщины вывода советских войск из Афганистана

Из числа воевавших в составе ограниченного контингента погибли 34 жителя Казани.

15:28 15.02.2017 Из числа воевавших в составе ограниченного контингента погибли 34 жителя Казани.

Минниханов призвал глав районов заняться сохранением поголовья КРС в личных подворьях

По итогам 2016 года 14 районов Татарстана допустили снижение поголовья крупного рогатого скота.

15:07 15.02.2017 По итогам 2016 года 14 районов Татарстана допустили снижение поголовья крупного рогатого скота.

Возбуждено уголовное дело по факту смерти рабочего на КАМАЗе

На парне были каска и страховочный пояс, однако оборвался страховочный трос.

14:55 15.02.2017 На парне были каска и страховочный пояс, однако оборвался страховочный трос.

В Татарстане создана мониторинговая группа «Честная цена»

Проект, инициированный «Единой Россией», в республике возглавил депутат Госсовета Тахир Хадеев.

14:53 15.02.2017 Проект, инициированный «Единой Россией», в республике возглавил депутат Госсовета Тахир Хадеев.

Президент РТ: «Упущенные возможности – когда не вовремя или недостаточно обработали почву»

Рустам Минниханов принял участие в итоговом заседании коллегии Минсельхозпрода РТ.

14:40 15.02.2017 Рустам Минниханов принял участие в итоговом заседании коллегии Минсельхозпрода РТ.

POZIS в 15-й раз провел «Серговскую лыжню»

Корпоративный семейный праздник на свежем воздухе был посвящен 85-летию Зеленодольска.

14:31 15.02.2017 Корпоративный семейный праздник на свежем воздухе был посвящен 85-летию Зеленодольска.

Три человека погибли и шесть пострадали в ДТП на дороге Оренбург – Казань

Среди шести пострадавших в автокатастрофе есть несовершеннолетний ребенок.

14:29 15.02.2017 Среди шести пострадавших в автокатастрофе есть несовершеннолетний ребенок.

К концу марта татарстанские «единороссы» узнают свою численность

«Единая Россия» подводит итоги мониторинга первичных организаций партии в республике.

14:23 15.02.2017 «Единая Россия» подводит итоги мониторинга первичных организаций партии в республике.

Ассамблея народов Татарстана подводит итоги работы в 2016 году

В заседании совета Ассамблеи народов РТ участвует Председатель Госсовета Фарид Мухаметшин.

14:12 15.02.2017 В заседании совета Ассамблеи народов РТ участвует Председатель Госсовета Фарид Мухаметшин.

В КГМА планируется создать кафедру пластической хирургии

В медицинских вузах в Приволжском федеральном округе кафедр пластической хирургии пока нет.

14:06 15.02.2017 В медицинских вузах в Приволжском федеральном округе кафедр пластической хирургии пока нет.

В 2017 году число первичных отделений «Единой России» в Татарстане вырастет на тысячу

В республике количество «первичек» планируют довести до 2,6 тысячи.

14:05 15.02.2017 В республике количество «первичек» планируют довести до 2,6 тысячи.