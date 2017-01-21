Рамиль Ибраев из Байлянгара хорошо помнит события Афганской войны

15.02.2017 15:00 | Тема дня Печать

Рамиль Ибраев из Байлянгара хорошо помнит события Афганской войны

Афганская война… Прошло 28 лет с тех пор, как 15 февраля 1989 года была поставлена точка ужасающим событиям. К сожалению, эта война привела к множеству потерь, оставила тяжелые воспоминания. Хоть и прошло немало времени, но терзающие сердце события не забываются у советского солдата. Вот и Рамиль Ибраев из Байлянгара хорошо помнит события войны и все, что пришлось там увидеть.

Наше поколение знает о войне только по урокам истории, кинофильмам. Рамилю абыю даже в голову не приходило, что он примет участие в исторических событиях, будет сражаться за мир в той стране.

- Когда исполнилось 18 лет, меня вызвали в военкомат. Сказали, отбывать с командой 280. Мы тогда уже слышали, что они направляются в Афганистан. После недельного пребывания в Казанском артиллерийском училище нас отправили в Казахстан, город Усть-Каменогорск. Там в течение двух недель проводились учения, - начал свой рассказ мой собеседник.

Призвавшись в армию 29 марта, в начале июня парень ступил на Афганскую землю. При выходе из самолета их встретили 30-40-градусная жара, песок, горно-каменистая природа. Рамиль абый был направлен в батальон саперов. Там он служил механиком-водителем, строил мосты. «Если враги рушили, взрывали мосты, мы должны были их быстро построить, но такую работу пришлось выполнять немного. В основном мы должны были охранять дорогу. Это была главная дорога, по ней привозили горючее, продукцию, приезжала другая техника, мы же их сопровождали. Автоматы из рук не выпускали. Наш батальон мешал врагам, поэтому они старались нас уничтожить, были большие столкновения. Дорога была бетонной, в нее взрывное устройство не закопаешь, поэтому мины зарывали вдоль дорог и на земле оставляли провод. Если машина проезжала – взлетала в воздух. Враги планировали взорвать первую и последнюю машины, таким образом, взяв остальные в окружение, и полностью уничтожить. Наши саперы шли впереди колонны. Как-то мы обезвредили сразу 26 мин, - сказал Рамиль абый. – Когда ночью на посту светили прожекторами, даже замечали, как враг наблюдал за нами – встречались два света. Опасно было случайно заснуть, так как враги могли уничтожить весь батальон.

Продолжение читайте на страницах газеты "Трудовая слава".


Ризиля КУРБАНОВА


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