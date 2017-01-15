Вчера на территории Кукморского района произошло 6 ДТП

14.02.2017 11:00 | ГИБДД сообщает

Вчера, 13 февраля, на территории Кукморского района произошло шесть дорожно-транспортных происшествий, сообщил инспектор по исполнению административного законодательства ОГИБДД Сергей Егоров. В 7.45 у переезда по улице Восточная поселка Кукмор водитель КамАза не уступил дорогу водителю Лады, который двигался по главной дороге, в результате чего произошло столкновение. В 9.40 в деревне Люга возле дома 4 водитель Газели при движении задним ходом столкнулся с Ладой Калиной. В 10.10 на перекрестке улиц Пушкина и Заречная села Кошкино водитель Renault не уступил дорогу водителю Hyundai, который пользовался преимуществом в движении. В 11.00 возле дома 18 по улице Железнодорожная поселка Кукмор водитель Шевроле при движении задним ходом столкнулся с Ладой. В 17.35 возле торгового центра «Ратмир» поселка Кукмор водитель автомобиля Volkswagen при движении задним ходом столкнулся с Lifan. В 20.30 на 5 километре автодороги Люга-Старая Юмья-Лесхоз водитель Лады Приоры выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Вольво.

Уважаемые водители! Во избежание дорожных происшествий соблюдайте правила дорожного движения, скоростной режим, дистанцию, проявляйте повышенное внимание и осторожность.