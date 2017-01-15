Об организации работы и предоставлении информации в отношении отдельных категорий лиц с неурегулированным правовым статусом, находящихся на территории РФ

14.02.2017 10:00 | новости

20 декабря 2016 года вступил в силу Федеральный закон от 19 декабря 2016 года № 462-ФЗ «О внесении изменений в статью 3 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации», который продлил до 1 января 2020 года срок действия норм Федерального закона от 31.05.2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации». Данный Федеральный закон направлен на урегулирование правового статуса следующих категорий лиц, находящихся на территории Российской Федерации:

- граждан бывшего СССР, прибывших в Российскую Федерацию для проживания до 01.11.2002 года, не приобретших гражданства Российской Федерации в установленном порядке, и их совершеннолетних и несовершеннолетних детей, если указанные лица не имеют гражданства иностранного государства и действительного документа, подтверждающего право на проживание в иностранном государстве;

- граждан бывшего СССР, получивших паспорт гражданина Российской Федерации до 01.07.2002 года у которых впоследствии полномочным органом, ведающим делами о гражданстве, не было определено наличие гражданства Российской Федерации, имеющих гражданство иностранного государства, при условии отсутствия у них действительного документа, подтверждающего право на проживание в иностранном государстве.

Кроме того, предусматривается, что лица, оформившие выход из гражданства Российской Федерации, могут быть восстановлены в гражданстве Российской Федерации не только в общем порядке, но и в упрощенном порядке при наличии у них соответствующих условий.