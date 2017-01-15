Как защититься от гриппа?

14.02.2017 09:00 | Специалисты советуют

Грипп – острое инфекционное заболевание дыхательных путей, вызываемое вирусом гриппа. Характерные клинические проявления гриппа: внезапное острое начало заболевания, сопровождающееся резким повышением температуры тела (выше 38°С), ознобом, головной болью, болью в мышцах, общей слабостью, кашлем. Болезнь может протекать легко, однако могут наблюдаться тяжелые формы течения вплоть до смертельных исходов.

Вирус гриппа легко передается от человека к человеку и вызывает респираторные заболевания разной тяжести. В январе в Кукморском районе зарегистрировано 274 случая ОРВИ (в 2016 году – 2695 случаев ОРВИ).

Основной мерой специфической профилактики гриппа является вакцинация. Вакцинация необходима, так как вирус гриппа быстро меняется, а иммунитет сохраняется от 6 месяцев до 1 года. Ежегодно в районе проводятся профилактические прививки против гриппа. В эпидемиологический сезон 2016-2017 годов было привито 17620 человек, что составляет 33,7 процента от населения района (по Республике Татарстан - 34 процента).

Чтобы защитить себя от вируса гриппа, используйте общие меры по профилактике гриппа:

• Избегать контактов с лицами, имеющими признаки заболевания.

• Сократить время пребывания в местах массового скопления людей и в общественном транспорте.

• Носить медицинскую маску (марлевую повязку) и менять через каждые 2 часа.

• Регулярно и тщательно мыть руки с мылом или протирать их специальным средством для обработки рук.

• Осуществлять влажную уборку, проветривание и увлажнение воздуха в помещении.

• Вести здоровый образ жизни (полноценный сон, сбалансированное питание, физическая активность).

• Проконсультироваться с врачом о необходимости приема противовирусных препаратов.

Что делать, если Вы заболели гриппом?

Следует остаться дома и немедленно обратиться к врачу. Самолечение при гриппе недопустимо. Именно врач должен поставить диагноз и назначить необходимое лечение, соответствующее Вашему состоянию и возрасту. Необходимо строго выполнять все рекомендации лечащего врача: своевременно принимать лекарства и соблюдать постельный режим во время болезни, так как при заболевании увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую, иммунную и другие системы организма. Рекомендуется обильное питье — горячий чай, клюквенный или брусничный морс, щелочные минеральные воды.

Для предупреждения распространения инфекции, больного следует изолировать от здоровых лиц (желательно выделить отдельную комнату). Помещение, где находится больной, необходимо регулярно проветривать, предметы обихода, а также полы протирать дезинфицирующими средствами.

Общение с больным, по возможности, следует ограничить. При уходе за больным гриппом следует использовать медицинскую маску (марлевую повязку).

Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по РТ (Татарстан) Сабинском, Мамадышском и Кукморском районах и Филиал ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в РТ (Татарстан) в Сабинском, Кукморском и Мамадышском районах