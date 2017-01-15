Гороскоп на 14 февраля 2017 года для всех знаков зодиака

13.02.2017 20:00 | новости Печать

Гороскоп на 14 февраля 2017 года для всех знаков зодиака

Гороскоп для Овна на 14 февраля 2017 года

 

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В эти сутки вас может постоянно сопровождать повышенная эмоциональная напряжённость и возбудимость. Направьте ее в конструктивное русло: например, используйте как дополнительный источник энергии при решении сложной задачи. В противном случае под влиянием сильных переживаний вы можете начать делать ошибки. Это не самый удачный день для выбора подарков. Избегайте излишеств в интимной сфере.

Гороскоп для Тельца на 14 февраля 2017 года

 

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Избыток чувств, свойственный окружающим, может передаться и вам. Не выступайте в не свойственной вам роли и не отказывайтесь от принципов, которые исповедуете. Совершив недостойный поступок, вы быстро начнете жалеть об этом. Совместное деловое предприятие может потребовать усовершенствования управленческой и рекламной политики. Брачный союз станет крепче благодаря сексуальному контакту или заботе о детях.

Гороскоп для Близнецов на 14 февраля 2017 года

 

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Подходящее время для смены личной стратегии и тактики. Начиная с этого момента, ваши планы на будущее могут становиться все более расплывчатыми и двойственными. Не исключено, что обстоятельства заставят вас чаще опираться на интуицию. Возможно, вам придётся внести коррективы в свой имидж и профессиональную политику. Но не пренебрегайте мелкими обязанностями, которые во многом остаются неизменными.

Гороскоп для Рака на 14 февраля 2017 года

 

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Сегодня вас можно смело назвать деятельной и творчески мыслящей личностью. Не упускайте шанс повернуть ситуацию в свою пользу. Для этого вам достаточно всего лишь нажать на отдельные мелкие рычаги, не претендуя на полный контроль над сложившейся ситуацией. Стиль вашего общения с повседневным окружением и с удаленными корреспондентами в это время становится менее деловым и формальным, более поэтическим.

Гороскоп для Льва на 14 февраля 2017 года

 

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Период интенсивного сотрудничества подходит к концу, поэтому вы можете испытывать усталость от общения и разочарование в некоторых контактах. Не исключена повышенная раздражительность. Домашняя атмосфера может не добавлять вам оптимизма, однако не стоит полностью устраняться от участия в семейных делах. Рутинные бытовые заботы по дому, как ни странно, могут оказать на вас благотворное влияние.

Гороскоп для Девы на 14 февраля 2017 года

 

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В этот день вам не повредит умеренная физическая активность. Не будет лишней и эмоциональная вовлеченность в исполняемое дело. Не исключена обостренная реакция на ошибки (например, на провал какого-либо эксперимента), а также на критические язвительные замечания со стороны других людей. В этот период у вас могут появиться новые планы, для реализации которых вам понадобится поддержка постоянного партнёра.

Гороскоп для Весов на 14 февраля 2017 года

 

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Продолжайте уже начатые дела и не пытайтесь круто изменить ход событий. Производя финансовые расчеты, не упускайте из виду мелочи. Не исключено нахождение пропавшего инструмента или лекарства. К романтическим настроениям, вполне возможным в День святого Валентина, отнеситесь с осторожностью. Для вас это отличный повод пообщаться с постоянным партнёром, но отнюдь не основание для вступления в случайную связь.

Гороскоп для Скорпиона на 14 февраля 2017 года

 

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В этот день вы способны самостоятельно обеспечить себя всем необходимым. Однако работа в компании единомышленников может показаться вам более привлекательной, чем одинокое стремление к цели. Это подходящее время для практических занятий, прикладных научных изысканий, медицинских экспериментов. В любовных делах не стоит недооценивать умение общаться и интуитивно находить верные слова для выражения чувств.

Гороскоп для Стрельца на 14 февраля 2017 года

 

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Сегодня неплохо работает ваша интуиция. Например, вы можете угадать намерения шефа или ребёнка, ловко использовать запасной вариант достижения цели. Однако, звезды не советуют давать слишком много воли воображению, так как в этом случае вы можете начать видеть события в искаженном свете. Романтическое настроение или зов инстинкта могут склонить вас к активному времяпрепровождению в конце дня.

Гороскоп для Козерога на 14 февраля 2017 года

 

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В эти сутки можно рассчитывать на помощь постоянного партнёра, зарубежного сотрудника, дальнего родственника. Эти люди будут интуитивно понимать ваши желания, а иногда даже предвидеть их. Незапланированные происшествия, вполне возможные в данный период, не грозят вам серьёзными последствиями, но могут оставить в душе эмоциональный след. Не исключено, что вам понадобятся новые источники информации.

Гороскоп для Водолея на 14 февраля 2017 года

 

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Сегодня кардинально изменить что-либо не в вашей власти. Избегайте чрезмерной эмоциональности, она вряд ли поможет вам увидеть события этого дня в правильном свете. Чтобы не стать жертвой плохого настроения своего шефа, вовремя демонстрируйте ему практические результаты своего кропотливого труда. Возможно, вам пора внести небольшие коррективы в стиль питания или систему зарабатывания средств на жизнь.

Гороскоп для Рыбы на 14 февраля 2017 года

 

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Обстоятельства начинают требовать от вас дополнительной общительности. Возможно, вам пора задуматься о книгах, которые вы читаете, или источниках, из которых вы получаете информацию. В это время также приобретает дополнительную актуальность вопрос о супружестве и о постоянных отношениях договорного характера. Как будут развиваться эти контакты в ближайшем будущем, в большой степени зависит именно от вас.



Источник статьи: http://astro-ru.ru


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