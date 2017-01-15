Гороскоп на 14 февраля 2017 года для всех знаков зодиака

13.02.2017 20:00 | новости

Гороскоп для Овна на 14 февраля 2017 года

В эти сутки вас может постоянно сопровождать повышенная эмоциональная напряжённость и возбудимость. Направьте ее в конструктивное русло: например, используйте как дополнительный источник энергии при решении сложной задачи. В противном случае под влиянием сильных переживаний вы можете начать делать ошибки. Это не самый удачный день для выбора подарков. Избегайте излишеств в интимной сфере.

Гороскоп для Тельца на 14 февраля 2017 года

Избыток чувств, свойственный окружающим, может передаться и вам. Не выступайте в не свойственной вам роли и не отказывайтесь от принципов, которые исповедуете. Совершив недостойный поступок, вы быстро начнете жалеть об этом. Совместное деловое предприятие может потребовать усовершенствования управленческой и рекламной политики. Брачный союз станет крепче благодаря сексуальному контакту или заботе о детях.

Гороскоп для Близнецов на 14 февраля 2017 года

Подходящее время для смены личной стратегии и тактики. Начиная с этого момента, ваши планы на будущее могут становиться все более расплывчатыми и двойственными. Не исключено, что обстоятельства заставят вас чаще опираться на интуицию. Возможно, вам придётся внести коррективы в свой имидж и профессиональную политику. Но не пренебрегайте мелкими обязанностями, которые во многом остаются неизменными.

Гороскоп для Рака на 14 февраля 2017 года

Сегодня вас можно смело назвать деятельной и творчески мыслящей личностью. Не упускайте шанс повернуть ситуацию в свою пользу. Для этого вам достаточно всего лишь нажать на отдельные мелкие рычаги, не претендуя на полный контроль над сложившейся ситуацией. Стиль вашего общения с повседневным окружением и с удаленными корреспондентами в это время становится менее деловым и формальным, более поэтическим.

Гороскоп для Льва на 14 февраля 2017 года

Период интенсивного сотрудничества подходит к концу, поэтому вы можете испытывать усталость от общения и разочарование в некоторых контактах. Не исключена повышенная раздражительность. Домашняя атмосфера может не добавлять вам оптимизма, однако не стоит полностью устраняться от участия в семейных делах. Рутинные бытовые заботы по дому, как ни странно, могут оказать на вас благотворное влияние.

Гороскоп для Девы на 14 февраля 2017 года

В этот день вам не повредит умеренная физическая активность. Не будет лишней и эмоциональная вовлеченность в исполняемое дело. Не исключена обостренная реакция на ошибки (например, на провал какого-либо эксперимента), а также на критические язвительные замечания со стороны других людей. В этот период у вас могут появиться новые планы, для реализации которых вам понадобится поддержка постоянного партнёра.

Гороскоп для Весов на 14 февраля 2017 года

Продолжайте уже начатые дела и не пытайтесь круто изменить ход событий. Производя финансовые расчеты, не упускайте из виду мелочи. Не исключено нахождение пропавшего инструмента или лекарства. К романтическим настроениям, вполне возможным в День святого Валентина, отнеситесь с осторожностью. Для вас это отличный повод пообщаться с постоянным партнёром, но отнюдь не основание для вступления в случайную связь.

Гороскоп для Скорпиона на 14 февраля 2017 года

В этот день вы способны самостоятельно обеспечить себя всем необходимым. Однако работа в компании единомышленников может показаться вам более привлекательной, чем одинокое стремление к цели. Это подходящее время для практических занятий, прикладных научных изысканий, медицинских экспериментов. В любовных делах не стоит недооценивать умение общаться и интуитивно находить верные слова для выражения чувств.

Гороскоп для Стрельца на 14 февраля 2017 года

Сегодня неплохо работает ваша интуиция. Например, вы можете угадать намерения шефа или ребёнка, ловко использовать запасной вариант достижения цели. Однако, звезды не советуют давать слишком много воли воображению, так как в этом случае вы можете начать видеть события в искаженном свете. Романтическое настроение или зов инстинкта могут склонить вас к активному времяпрепровождению в конце дня.

Гороскоп для Козерога на 14 февраля 2017 года

В эти сутки можно рассчитывать на помощь постоянного партнёра, зарубежного сотрудника, дальнего родственника. Эти люди будут интуитивно понимать ваши желания, а иногда даже предвидеть их. Незапланированные происшествия, вполне возможные в данный период, не грозят вам серьёзными последствиями, но могут оставить в душе эмоциональный след. Не исключено, что вам понадобятся новые источники информации.

Гороскоп для Водолея на 14 февраля 2017 года

Сегодня кардинально изменить что-либо не в вашей власти. Избегайте чрезмерной эмоциональности, она вряд ли поможет вам увидеть события этого дня в правильном свете. Чтобы не стать жертвой плохого настроения своего шефа, вовремя демонстрируйте ему практические результаты своего кропотливого труда. Возможно, вам пора внести небольшие коррективы в стиль питания или систему зарабатывания средств на жизнь.

Гороскоп для Рыбы на 14 февраля 2017 года

Обстоятельства начинают требовать от вас дополнительной общительности. Возможно, вам пора задуматься о книгах, которые вы читаете, или источниках, из которых вы получаете информацию. В это время также приобретает дополнительную актуальность вопрос о супружестве и о постоянных отношениях договорного характера. Как будут развиваться эти контакты в ближайшем будущем, в большой степени зависит именно от вас.