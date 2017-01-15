Сотрудники Центральной детской библиотеки совместно с воспитателями Кукморского детского сада «Рябинушка» для воспитанников провели конкурс стихов «23 февраля – День защитника Отечества». Сотрудник библиотеки Фирдания Закирова подготовила красочную презентацию «Служить – Родину любить». Рассказала детям об истории России, родного края, о защитниках земли русской, что такое смелость и отвага, боевая выучка и выручка. В конкурсе принимали участие дети разновозрастных групп. Ребята выразительно декламировали стихи известных поэтов Е.Александровой, В. Степанова, С.Я.Маршака, А.Л.Барто и других. По результатам конкурса жюри подвело итоги по возрастным категориям и различным номинациям. От имени детской библиотеки всем участникам конкурса были вручены грамоты.
В Кукморском детском саде «Рябинушка» прошел конкурс стихов
14.02.2017 08:00 | новости Печать
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Alina – оптическая игра, где привычное и надежное оказывается посторонним и опасным, а чужеродные объекты – притягательными и «своими».
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Председатель Госдумы отреагировал на вопрос студентов университета Иннополис.
18:06 13.02.2017
В Татарстане МЧС не рекомендует водителям выезжать за пределы населенных пунктов
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Звонки на единый номер вызова экстренных служб 112 принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.
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Театр Камала запускает PR-проект Kamal Backstage
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В Казани перед носом у продавца украли из магазина платежный терминал
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В торговом зале находился продавец, который не увидел и не услышал, как выносят платежный терминал.
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Председатель Госдумы: «Моя мечта – это самореализация»
Вячеслав Володин в ответ на вопрос студента Университета Иннополис рассказал о своих стремлениях.
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Возможность введения «туристического налога» обсуждали сегодня на Региональном туристическом форуме в Казани.
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Мужчина систематически избивал, унижал и жестоко обращался с сыном сожительницы.
16:22 13.02.2017
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22-летний житель Кукморского района разместил на своей странице в соцсетях фотографии с нацистской символикой.
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Объект культурного наследия находится в аварийном состоянии, существует риск полного его разрушения.
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Объект культурного наследия находится в аварийном состоянии, существует риск полного его разрушения.
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В Елабуге осудят мужчину, напавшего на полицейского с газовым баллончиком
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15:48 13.02.2017
Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд.
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