В Кукморском детском саде «Рябинушка» прошел конкурс стихов

В Республике

Волейболист «Зенита» Михайлов подарил юному болельщику футболку сборной России

Олимпийский чемпион и девятилетний Ваня Васни встретились после матча «Зенита» и «Факела».

10:27 14.02.2017 Олимпийский чемпион и девятилетний Ваня Васни встретились после матча «Зенита» и «Факела».

Фото: В Альметьевском районе из-за аварии перекрыта трасса

На автодороге столкнулись «Газель» и большегруз.

09:25 14.02.2017 На автодороге столкнулись «Газель» и большегруз.

В Казани непогода спровоцировала большие пробки

Заторы на дорогах города достигли показателя в 7 баллов.

09:14 14.02.2017 Заторы на дорогах города достигли показателя в 7 баллов.

В Казани пройдет международная конференция в честь 160-летия Баруди

В столицу республики прибудут религиозные деятели из Сирии, Чечни, Дагестана, Крыма.

09:07 14.02.2017 В столицу республики прибудут религиозные деятели из Сирии, Чечни, Дагестана, Крыма.

Татары Бельгии устроили День национальной кухни

Праздник татарской кулинарии традиционно был посвящен мэтру национальной кухни Юнусу Ахметзянову.

08:43 14.02.2017 Праздник татарской кулинарии традиционно был посвящен мэтру национальной кухни Юнусу Ахметзянову.

В Альметьевском районе четыре машины столкнулись на трассе

Авария спровоцировала большую пробку на автодороге.

08:40 14.02.2017 Авария спровоцировала большую пробку на автодороге.

Русский драмтеатр Уфы: «Если даже пригласит сниматься Спилберг, елки мы не отменим никогда!»

В Казани мюзиклом «Голубая камея» стартовали гастроли Государственного академического русского драматического театра Республики Башкортостан.

07:10 14.02.2017 В Казани мюзиклом «Голубая камея» стартовали гастроли Государственного академического русского драматического театра Республики Башкортостан.

Турнир Red Bull «Шлем и Краги» встретит шестерку лучших дворовых хоккеистов Казани

Общероссийский финал, на который соберутся команды восьми городов страны, откроется в Москве 4 марта.

03:50 14.02.2017 Общероссийский финал, на который соберутся команды восьми городов страны, откроется в Москве 4 марта.

Персонажи мультфильмов избавят от агрессии попавших в СИЗО Бугульмы подростков

Тема рисунков для стен камеры в СИЗО была подобрана с учетом мнения психолога учреждения, а также самих подростков, содержащихся там.

00:32 14.02.2017 Тема рисунков для стен камеры в СИЗО была подобрана с учетом мнения психолога учреждения, а также самих подростков, содержащихся там.

Минздрав РТ: Сегодня каждый 40-й взрослый житель республики болен злокачественными новообразованиями

На благотворительном концерте «Музыка жизни» замминистра здравоохранения РТ обратилась к гостям вечера с просьбой.

21:44 13.02.2017 На благотворительном концерте «Музыка жизни» замминистра здравоохранения РТ обратилась к гостям вечера с просьбой.

Солист пражской оперы и казанская рок-группа «Прогульщики» открыли концерт «Музыка жизни»

Гостями благотворительного вечера стали жители республики, столкнувшиеся с онкозаболеваниями.

21:39 13.02.2017 Гостями благотворительного вечера стали жители республики, столкнувшиеся с онкозаболеваниями.

Прямая трансляция с места разрушения крупнейшей плотины США появилась в Сети

В Калифорнии более 120 тыс. человек были эвакуированы из-за угрозы прорыва плотины в городе Оровилл.

21:34 13.02.2017 В Калифорнии более 120 тыс. человек были эвакуированы из-за угрозы прорыва плотины в городе Оровилл.

В Черемшанском и Чистопольском районах РТ рассчитались с долгами по зарплате

Работникам сельхозпредприятий выплатили в общей сложности более 1,3 млн рублей задолженности.

21:26 13.02.2017 Работникам сельхозпредприятий выплатили в общей сложности более 1,3 млн рублей задолженности.

В Казани открывается выставка оптической игры Alina

Alina – оптическая игра, где привычное и надежное оказывается посторонним и опасным, а чужеродные объекты – притягательными и «своими».

20:45 13.02.2017 Alina – оптическая игра, где привычное и надежное оказывается посторонним и опасным, а чужеродные объекты – притягательными и «своими».

Вячеслав Володин: «Казани тысяча лет, вы мне объясните, откуда сюда пришли татары?»

Председатель Госдумы встретился с преподавателями и студентами в Университете Иннополис.

19:48 13.02.2017 Председатель Госдумы встретился с преподавателями и студентами в Университете Иннополис.

«Татнефть» выстроила систему интеллектуальных ценностей

Экономический эффект от инновационной деятельности компании в девять раз превышает вложения.

18:52 13.02.2017 Экономический эффект от инновационной деятельности компании в девять раз превышает вложения.

Володин заявил о необходимости закона о защите Президента России

Председатель Госдумы отреагировал на вопрос студентов университета Иннополис.

18:06 13.02.2017 Председатель Госдумы отреагировал на вопрос студентов университета Иннополис.

В Татарстане МЧС не рекомендует водителям выезжать за пределы населенных пунктов

Звонки на единый номер вызова экстренных служб 112 принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

17:39 13.02.2017 Звонки на единый номер вызова экстренных служб 112 принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

Театр Камала запускает PR-проект Kamal Backstage

Сегодня театр объявляет розыгрыш трех пригласительных на ближайший спектакль «Ходжа Насретдин».

17:28 13.02.2017 Сегодня театр объявляет розыгрыш трех пригласительных на ближайший спектакль «Ходжа Насретдин».

В Казани перед носом у продавца украли из магазина платежный терминал

В торговом зале находился продавец, который не увидел и не услышал, как выносят платежный терминал.

17:18 13.02.2017 В торговом зале находился продавец, который не увидел и не услышал, как выносят платежный терминал.

Председатель Госдумы: «Моя мечта – это самореализация»

Вячеслав Володин в ответ на вопрос студента Университета Иннополис рассказал о своих стремлениях.

17:12 13.02.2017 Вячеслав Володин в ответ на вопрос студента Университета Иннополис рассказал о своих стремлениях.

Курортный сбор может активизировать деятельность «серого» рынка туруслуг

Возможность введения «туристического налога» обсуждали сегодня на Региональном туристическом форуме в Казани.

17:04 13.02.2017 Возможность введения «туристического налога» обсуждали сегодня на Региональном туристическом форуме в Казани.

Мензелинец обвиняется в доведении пасынка до самоубийства

Мужчина систематически избивал, унижал и жестоко обращался с сыном сожительницы.

16:22 13.02.2017 Мужчина систематически избивал, унижал и жестоко обращался с сыном сожительницы.

Кандидатуру Камиля Самигуллина на пост муфтия Татарстана поддержали три мухтасибата

В рамках собрания имамов состоялось выдвижение Камиля хазрата Самигуллина на пост муфтия РТ и Джалиля хазрата Фазлыева на пост главного казыя РТ.

16:08 13.02.2017 В рамках собрания имамов состоялось выдвижение Камиля хазрата Самигуллина на пост муфтия РТ и Джалиля хазрата Фазлыева на пост главного казыя РТ.

В Иннополисе Вячеславу Володину представили робота «Гагарина»

Робот распознает русскую речь, эмоции человека по выражению лица и предметы, отвечает на определенные вопросы.

16:06 13.02.2017 Робот распознает русскую речь, эмоции человека по выражению лица и предметы, отвечает на определенные вопросы.

Сотрудники Росгвардии изъяли у жителей Казани незаконно хранящееся оружие

По результатам проверки из-за нарушений у казанцев изъяли шесть единиц огнестрельного и одну единицу газового оружия.

16:04 13.02.2017 По результатам проверки из-за нарушений у казанцев изъяли шесть единиц огнестрельного и одну единицу газового оружия.

В Татарстане по требованию прокуратуры актер театра оштрафован за размещение нацистской символики

22-летний житель Кукморского района разместил на своей странице в соцсетях фотографии с нацистской символикой.

16:02 13.02.2017 22-летний житель Кукморского района разместил на своей странице в соцсетях фотографии с нацистской символикой.

Президент Татарстана поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с победой на выборах

Рустам Минниханов направил в адрес вновь избранного Президента Туркменистана телеграмму с поздравлениями.

15:58 13.02.2017 Рустам Минниханов направил в адрес вновь избранного Президента Туркменистана телеграмму с поздравлениями.

В Казани прокуратура требует восстановить здание гостиницы Дворянского собрания

Объект культурного наследия находится в аварийном состоянии, существует риск полного его разрушения.

15:52 13.02.2017 Объект культурного наследия находится в аварийном состоянии, существует риск полного его разрушения.