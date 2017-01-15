МЧС Татарстана рекомендует водителям не выезжать за пределы города

13.02.2017 19:00 | новости Печать

МЧС Татарстана рекомендует водителям не выезжать за пределы города

Звонки на единый номер вызова экстренных служб 112 принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). Главное управление МЧС России по Республике Татарстан дало рекомендации в связи с ухудшающимися погодными условиями.

При движении на автомобиле в метель, гололед и при сильном ветре следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений.

Водителям следует воздержаться от поездок за пределы населенного пункта без крайней необходимости, быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим в соответствии с погодными условиями. Необходимо избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения и строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы ГИБДД.

Любителям подледной рыбалки необходимо воздержаться от выхода на лед из-за плохой видимости. При выходе на лед во избежание несчастных случаев учитывать погодные условия, иметь при себе исправные средства связи, приборы навигации, не рыбачить в одиночку.

В случае беды нужно обратиться на единый номер вызова экстренных служб 112. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов. 

 


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