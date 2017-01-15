Гороскоп на 12 февраля 2017 года для всех знаков зодиака

12.02.2017 19:00 | новости

Гороскоп для Овна на 12 февраля 2017 года

Сегодня не имеет смысла оставаться в одиночестве. Но проводить время в активном поиске новых приключений тоже не выход. Сделайте своей основной целью укрепление уже сложившихся контактов и не избегайте разумных компромиссов. Это прекрасный момент для стабилизации супружеских отношений. Общие друзья, совместные планы на будущее, схожие идеалы и нравственные установки будут дополнительно скреплять ваш союз.

Гороскоп для Тельца на 12 февраля 2017 года

Сегодня не обязательно посещать салон красоты, многие полезные процедуры вы вполне сможете проделать в домашних условиях. Это подходящее время для мероприятий, направленных на очищение организма и избавление от лишнего веса. Не исключено, что от дорогостоящих новинок вы вернетесь к давно проверенному комплексу косметических и парфюмерных средств, благоприятно воздействующему на ваше тело и настроение.

Гороскоп для Близнецов на 12 февраля 2017 года

В этот день события разворачиваются по выгодному вам сценарию. Это хорошее время для общения с детьми, проявления ваших организаторских и литературных способностей. Удачные романтические отношения стоит закрепить помолвкой. Можно смело знакомить любимого человека с компанией старых друзей. Их одобрение позволит вам лишний раз убедиться в правильности когда-то совершенного выбора в личной жизни.

Гороскоп для Рака на 12 февраля 2017 года

Избегайте хандры и уныния, берегите здоровье. Начните утро с косметической уборки в своём доме, она поможет вам обрести уверенность в себе и избавиться от негативных мыслей. Не спорьте с привычками старшего поколения, лучше попробуйте найти в их жизненном укладе нечто близкое вам, разумное и полезное. Это неплохой день для заранее запланированной встречи с друзьями или родней в узком семейном кругу.

Гороскоп для Льва на 12 февраля 2017 года

Это неподходящий момент для спонтанных решений и неожиданных знакомств. Любая встреча должна протекать чинно и благопристойно. Все передвижения и контакты этих суток лучше распланировать заблаговременно. Звезды также советуют вам заранее продумать стиль одежды, внешний образ и манеры. В общении стоит придерживаться проверенных временем ритуалов, даже если в глубине души вы посмеиваетесь над ними.

Гороскоп для Девы на 12 февраля 2017 года

Стремление к независимости в этот день сочетается с практицизмом и рационализмом. В делах сердечных расчет будет более верной тактикой, чем следование спонтанным эмоциям. Программа любовного свидания может быть нестандартной, но лучше продумать ее заранее. Если вы подбираете вещь для себя или подарок для своей пассии, исходите не из заоблачных фантазий, а из своих реальных финансовых возможностей.

Гороскоп для Весов на 12 февраля 2017 года

Сегодня вам вряд ли будут свойственны такие качества, как энтузиазм и азарт. Это подходящее время для традиционных развлечений, а вот экстрим в эти сутки явно не для вас. Умеренная и сдержанная позиция окажется наиболее благоприятной, естественной и безопасной. Если дата вашего рождения приходится на середину октября, у вас может состояться важный разговор с любимым человеком, ребёнком или другом.

Гороскоп для Скорпиона на 12 февраля 2017 года

В этот день ваши разговоры с домочадцами могут оказаться весьма интересными и информативными, но вряд ли будут чересчур задушевными. Родители охотно дадут вам совет или поделятся новостями, но могут не проявить эмоционального сочувствия к вашим проблемам. Если вы намерены представить членам семьи своих друзей или вторую половинку, заранее разработайте чёткий сценарий задуманного вами мероприятия.

Гороскоп для Стрельца на 12 февраля 2017 года

Сегодня взаимодействие с людьми будет протекать по чётко оговоренным правилам, но это не испортит вам удовольствия от общения. День хорош для дружеской встречи, заранее запланированной поездки или экскурсии, целевого посещения различных интернет-площадок. Возможно известие от друга или родственника. Есть шанс стать зарегистрированным пользователем какого-либо сетевого ресурса или программного продукта.

Гороскоп для Козерога на 12 февраля 2017 года

Сегодня вашими поступками может слишком часто руководить чувство долга. Не исключено, что вы сами начнете возлагать на себя дополнительную ответственность или подвергать себя ограничениям. Звезды предостерегают вас от излишнего перфекционизма и советуют вовремя останавливаться в стремлении к совершенству. Например, естественное желание хорошо выглядеть не стоит превращать в самоистязание, вредящее здоровью.

Гороскоп для Водолея на 12 февраля 2017 года

Сегодня ваше поведение отличается здравомыслием, расчетливостью и последовательностью. Не исключено, что именно вы будете явно или тайно руководить событиями. Это хорошее время для укрепления всевозможных зарубежных связей. Лирические отношения с человеком из другого города или страны могут неплохо вписываться в формат эпистолярного романа, но если вы всерьёз увлечены, пора подумать о личной встрече.

Гороскоп для Рыбы на 12 февраля 2017 года

В этот день не стоит ждать от себя и других спонтанности и непосредственности. Поведение любимого человека может удивить вас своей расчетливостью, однако это вовсе не означает его равнодушия к вам. Внутренняя потребность иметь личное неприкосновенное пространство сегодня может оказаться сильнее желания быть вместе со своей пассией. Зато вы можете верить словам своего партнёра, он не опустится до обмана.