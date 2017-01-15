Известный певец Elvin Grey попал в аварию (видео)

Популярный поп-исполнитель, уфимец Радик Юльякшин, больше известный под псевдонимом Elvin Grey, попал в аварию . Видео с места происшествия опубликовали администраторы певца, которые в этот момент ехали вместе с ним в иномарке.

- Вот такая вот история, - комментирует автор видеоролика. - Мы очень удачно съехали с дороги.

По всей видимости, Радик Юльякшин не пострадал и настолько утомился, путешествуя по городам России, что даже не проснулся из-за ДТП. На помощь к машине подоспели спасатели, которые благополучно вызволили легковушку из снежного сугроба.