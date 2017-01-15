В Кукморе прошли массовые лыжные гонки “Лыжня Кукмора-2017” (фото)

Сегодня на новой лыже-роллерной трассе Кукмора (за центральным стадионом имени Рината Мухаметшина) прошли массовые лыжные гонки “Лыжня Кукмора-2017” в рамках “Фестиваля ГТО”.
Не остались в стороне и лыжники района, и сельского поселения. На лыжи встали как учащиеся школ, так и муниципальные служащие, руководители и ветераны. Собравшихся на соревнования поприветствовал глава района Сергей Димитриев, пожелав участникам массовой лыжной гонки удачных забегов, ярких побед и отличного настроения. Погода благоприятствовала проведению мероприятия.
Алсу Идрисова, фото Эльвиры Мубаракшиной