В Среднекуморской школе есть все условия для учебы

12.02.2017 18:00 | Из ваших писем

Современные дети очень счастливые, потому что получают знания в новых, комфортных школах, в которых созданы все условия. Например, в минувшем году 1 сентября наша Среднекуморская общеобразовательная школа своих учеников встретила обновленной после капитального ремонта. Силами организации «Техстрой» под руководством Рината Вагапова во время ремонта было выполнено немало работ: была полностью обновлена крыша, заменены канализационные и отопительные системы, установлены новые двери и окна. В школе работают современно оборудованные спортивный и актовый залы, также полностью была обновлена столовая. Силами учителей и родителей в каждом классе были приведены в порядок стены, потолки, отремонтированы парты и стулья. За свой счет школа закупила кафель и линолеум. В общем, невозможно перечислить весь проделанный объем работы.

На капитальный ремонт из государственной казны было выделено 12 миллионов 300 тысяч рублей, для полного завершения работы большую поддержку оказал глава района Сергей Димитриев. Немалый вклад внес и директор школы Владимир Михайлов. В общем, для получения качественных знаний в школе созданы все условия.

Диляра НИГМАТЗЯНОВА