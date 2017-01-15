В Среднекуморской школе есть все условия для учебы

12.02.2017 18:00 | Из ваших писем Печать

В Среднекуморской школе есть все условия для учебы

Современные дети очень счастливые, потому что получают знания в новых, комфортных школах, в которых созданы все условия. Например, в минувшем году 1 сентября наша Среднекуморская общеобразовательная школа своих учеников встретила обновленной после капитального ремонта. Силами организации «Техстрой» под руководством Рината Вагапова во время ремонта было выполнено немало работ: была полностью обновлена крыша, заменены канализационные и отопительные системы, установлены новые двери и окна. В школе работают современно оборудованные спортивный и актовый залы, также полностью была обновлена столовая. Силами учителей и родителей в каждом классе были приведены в порядок стены, потолки, отремонтированы парты и стулья. За свой счет школа закупила кафель и линолеум. В общем, невозможно перечислить весь проделанный объем работы.

На капитальный ремонт из государственной казны было выделено 12 миллионов 300 тысяч рублей, для полного завершения работы большую поддержку оказал глава района Сергей Димитриев. Немалый вклад внес и директор школы Владимир Михайлов. В общем, для получения качественных знаний в школе созданы все условия.

Диляра НИГМАТЗЯНОВА


Будь в курсе последних событий! Читай tatmedia.ru


Еще в этой категории: « История одной любви, или дырявое пальто

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

В Республике
Сборная России по хоккею досрочно выиграла Евротур
Сборная России обыграла чехов на Шведских хоккейных играх со счетом 4:2 (1:0, 1:2, 2:0).
17:50 12.02.2017
Путин пригласил Штайнмайера в Россию
Президент РФ подтвердил заинтересованность в продолжении конструктивного диалога по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.
17:27 12.02.2017
Более 74 тысяч пельменей съели в Ижевске на Всемирном дне пельменя
Каждый съеденный во время фестиваля пельмень был подсчитан экспертами из специальной организации, фиксирующей рекорды.
17:20 12.02.2017
Президентом Германии стал Франк-Вальтер Штайнмайер
Официальное вступление в должность Президента ФРГ планируется 23 марта.
16:50 12.02.2017
Более 50 человек пострадали при утечке неизвестного вещества в аэропорту Гамбурга
Работа воздушной гавани временно приостановлена.
16:38 12.02.2017
За последнее десятилетие количество отравлений алкоголем в Татарстане снизилось в четыре раза
На сегодня каждую неделю по республике регистрируется от 14 до 17 пострадавших.
16:27 12.02.2017
В Ларнаке завершился розыгрыш международного Гран-при Кипра-2017
Татарстанский стрелок Кирилл Лявин набрал 112 очков, что в итоге позволило ему разделить 9 – 11-е места в турнирной таблице с россиянином и французом.
16:23 12.02.2017
Около 2,5 тыс. продавцов Татарстана проверил Роспотребнадзор на наличие фанфуриков на прилавках
С момента вступления в силу временного запрета на торговлю спиртовыми лосьонами по всей республике было обнаружено только 14 нарушителей.
16:17 12.02.2017
Прилив помог спастись почти всем выбросившимся на сушу в Новой Зеландии дельфинам
Существует вероятность, что они могут вновь выброситься на берег.
16:10 12.02.2017
Российские волейболисты с победы стартовали в отборе на чемпионат Европы среди полицейских
Нашу страну на турнире представляет сборная физкультурно-спортивного общества «Динамо» Республики Татарстан.
14:51 12.02.2017
Три человека погибли и два пострадали в аварии под Ульяновском
На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.
13:48 12.02.2017
Казань примет чемпионат Европы среди полицейских по пулевой и стендовой стрельбе
На сегодняшний день свое участие в турнире подтвердили 22 команды.
13:18 12.02.2017
В Елабужском районе проходит хоккейный турнир Даниса Зарипова
Традиционные соревнования идут в родном селе хоккеиста Дюм-Дюм.
12:50 12.02.2017
Два человека погибли в дорожной аварии около Чистополя
Еще два человека получили травмы различной степени тяжести.
12:50 12.02.2017
В Казани стартовала квалификация чемпионата Европы по волейболу среди полицейских
Участие в отборочном этапе группы D принимают сборные России, Чехии и Франции.
12:35 12.02.2017
Татарстан вошел в топ-10 самых популярных у туристов регионов России
В прошлом году республику посетили 2,9 млн туристов, включая 250 тыс. иностранцев.
11:44 12.02.2017
Участников «Лыжни Татарстана-2017» в Зеленодольске угостили блинами и кашей
Массовый лыжный забег прошел на местной спортбазе «Маяк».
11:18 12.02.2017
В Саратове пять мужчин пытались изнасиловать фельдшера
Сотрудница скорой помощи приехала к мужчинам по ложному вызову.
11:08 12.02.2017
Стала известна причина отравления семьи из пяти человек в Казани
Мужчине 32 года, его жене – 31 год, их детям 6 лет и 2 года, а третьему меньше года.
11:05 12.02.2017
В ДТП под Саратовом погибли пять человек
Среди погибших есть трехмесячный младенец.
10:36 12.02.2017
В Казани пять человек отравились угарным газом
Среди пострадавших есть трое несовершеннолетних детей.
10:17 12.02.2017
Григорий Ивлиев: «Технопарки дают изобретателю возможность себя реализовать»
По мнению руководителя Роспатента, благодаря технопаркам изобретатели могут реализовать свои идеи, не покидая родину.
07:50 12.02.2017
В Казани показали претендующего на «Оскар» иранского «Коммивояжера»
Фильм Асгара Фархади уже получил два приза в Каннах – за лучшую мужскую роль и за лучший сценарий.
23:39 11.02.2017
Юные татарстанцы поборются за путевки в детский лагерь «Артек»
Русское географическое общество объявило всероссийский конкурс среди школьников на участие в профильных сменах популярных детских центров России.
22:55 11.02.2017
На Кремлевской набережной появилась Школа магии и волшебства
Часть сказочного городка теперь изменена по мотивам мира Гарри Поттера.
21:52 11.02.2017
Владимир Алекно: «"Факел" – хорошая команда»
Наставник «Зенита» отдал должное молодым соперникам, отчаянно сражавшимся против лидера турнира.
20:00 11.02.2017
«Зенит» в Казани обыграл «Факел»
Несмотря на ожесточенное сопротивление уренгойцев, татарстанцы взяли верх со счетом 3:0.
19:41 11.02.2017
Татарстанца привлекут к ответственности за изменение дна и берега Камы
Действия жителя Казани подпадают под санкцию сразу двух статей КоАП РФ.
18:22 11.02.2017
Росреестр по Татарстану организует горячую линию
Специалисты Управления Росреестра по РТ ответят на вопросы в сфере государственного земельного надзора.
17:08 11.02.2017
Рустам Минниханов опубликовал фото с субботней рыбалки
На фотографиях Рустам Минниханов и его сын запечатлены с пойманной рыбой.
16:22 11.02.2017
Показать еще