Далекое кажется и светлее, и теплее (рассказ)

12.02.2017 17:00 | Литературная страничка

Газза аби возвращалась из магазина. В последнее время у нее почему-то поясница побаливает, ноги ноют, да и настроения нет. Услышав позади себя, как ее окликнула почтальонка Файма, даже вздрогнула.

- Газза аби, тебе телеграмма пришла: сын женился, в гости едет.

Сообщив новость и всучив бабушке телеграмму, почтальонка села на велосипед и уехала прочь.

Эта весть очень порадовала бабушку. А как же! Наконец-то женился сын, а ведь ему уже под сорок! Сколько же она этого ждала!

Газза аби, окрыленная, вернулась домой, быстренько навела порядок. До вечернего автобуса времени еще много. Поставила варить суп, испекла бэлеш, с чердака принесла приготовленного на Сабантуй вяленого гуся, затопила баню. Она так и порхала. Мысленно представляла свою невестку. Она должна быть красивой, трудолюбивой, скромной, должна все успевать. А как же иначе! Ну не будет же она такой, как соседка Амина, руки которой потресканы, работая на ферме дояркой, а лицо покрыто веснушками. А сыну Амиру скоро 40 лет, не глупый, смог, наверное, выбрать… И соседка Гайша замолкнет. А то каждый раз, заходя в гости, терзает вопросом: «Ну когда же женится Амир?».

Нынче она чувствовала себя неважно, да и настроения не было, поэтому не смогла прибрать дом к Сабантую. Может, невестка вымоет все, а сын огород загородит. Сегодня очень уж устала, не будет огород поливать. Завтра невестка хорошо все польет. Ничего не станется с овощами.

И вот уже все готово, да и автобус вот-вот придет, а она еще не переоделась. Быстренько надела розовое шелковое платье, которое она надевала только на праздники, и розовый платок. Когда довольная собой она смотрелась в зеркало, послышался звук открывающихся ворот. Газза аби приготовилась встречать гостей.

И вот дверь открылась.

Продолжение читайте на страницах газеты "Трудовая слава".