Жителям Кукморского района вручены продовольственные пакеты

12.02.2017 14:00 | новости

15 февраля была закончена длившаяся 10 лет война в Афганистане, и последняя колонна советских военнослужащих была выведена из Афганистана. Мы не должны забывать ветеранов и инвалидов войны, вдов и матерей. Именно они хранят светлую память о погибших и не понаслышке знают истинную картину событий.

В канун Дня памяти воинов-интернационалистов были вручены продовольственные пакеты вдовам и матерям погибших военнослужащих на территории Афганистана и Чеченской Республики.

Специалисты Центра «Тылсым» Г.В.Кормильцева, Д.Р.Кашапова