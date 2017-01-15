Очень скоро 23 февраля – праздник наших дорогих мужчин. В этот день мы от чистого сердца поздравляем их. Любимый супруг, отец, заботливый сын или надежный друг – рядом с нами всегда есть мужчина, достойный теплых слов и хорошего подарка. А 23 февраля дает вам возможность еще раз доказать, насколько он вам дорог. Давайте в честь 23 февраля – Дня защитника Отечества поздравим близких на страницах нашей газеты. Стоимость поздравления небольшая, всего лишь 350 рублей (объем не должен превышать 50-60 слов). Ждем ваших поздравлений до 20 февраля.
Кукморяне, поздравьте своих близких с 23 февраля на страницах нашей газеты!
12.02.2017 12:00 | новости Печать
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В Республике
Сборная России по хоккею досрочно выиграла Евротур
Сборная России обыграла чехов на Шведских хоккейных играх со счетом 4:2 (1:0, 1:2, 2:0).
17:50 12.02.2017
Сборная России обыграла чехов на Шведских хоккейных играх со счетом 4:2 (1:0, 1:2, 2:0).
17:50 12.02.2017
Путин пригласил Штайнмайера в Россию
Президент РФ подтвердил заинтересованность в продолжении конструктивного диалога по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.
17:27 12.02.2017
Президент РФ подтвердил заинтересованность в продолжении конструктивного диалога по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.
17:27 12.02.2017
Более 74 тысяч пельменей съели в Ижевске на Всемирном дне пельменя
Каждый съеденный во время фестиваля пельмень был подсчитан экспертами из специальной организации, фиксирующей рекорды.
17:20 12.02.2017
Каждый съеденный во время фестиваля пельмень был подсчитан экспертами из специальной организации, фиксирующей рекорды.
17:20 12.02.2017
Президентом Германии стал Франк-Вальтер Штайнмайер
Официальное вступление в должность Президента ФРГ планируется 23 марта.
16:50 12.02.2017
Официальное вступление в должность Президента ФРГ планируется 23 марта.
16:50 12.02.2017
Более 50 человек пострадали при утечке неизвестного вещества в аэропорту Гамбурга
Работа воздушной гавани временно приостановлена.
16:38 12.02.2017
Работа воздушной гавани временно приостановлена.
16:38 12.02.2017
За последнее десятилетие количество отравлений алкоголем в Татарстане снизилось в четыре раза
На сегодня каждую неделю по республике регистрируется от 14 до 17 пострадавших.
16:27 12.02.2017
На сегодня каждую неделю по республике регистрируется от 14 до 17 пострадавших.
16:27 12.02.2017
В Ларнаке завершился розыгрыш международного Гран-при Кипра-2017
Татарстанский стрелок Кирилл Лявин набрал 112 очков, что в итоге позволило ему разделить 9 – 11-е места в турнирной таблице с россиянином и французом.
16:23 12.02.2017
Татарстанский стрелок Кирилл Лявин набрал 112 очков, что в итоге позволило ему разделить 9 – 11-е места в турнирной таблице с россиянином и французом.
16:23 12.02.2017
Около 2,5 тыс. продавцов Татарстана проверил Роспотребнадзор на наличие фанфуриков на прилавках
С момента вступления в силу временного запрета на торговлю спиртовыми лосьонами по всей республике было обнаружено только 14 нарушителей.
16:17 12.02.2017
С момента вступления в силу временного запрета на торговлю спиртовыми лосьонами по всей республике было обнаружено только 14 нарушителей.
16:17 12.02.2017
Прилив помог спастись почти всем выбросившимся на сушу в Новой Зеландии дельфинам
Существует вероятность, что они могут вновь выброситься на берег.
16:10 12.02.2017
Существует вероятность, что они могут вновь выброситься на берег.
16:10 12.02.2017
Российские волейболисты с победы стартовали в отборе на чемпионат Европы среди полицейских
Нашу страну на турнире представляет сборная физкультурно-спортивного общества «Динамо» Республики Татарстан.
14:51 12.02.2017
Нашу страну на турнире представляет сборная физкультурно-спортивного общества «Динамо» Республики Татарстан.
14:51 12.02.2017
Три человека погибли и два пострадали в аварии под Ульяновском
На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.
13:48 12.02.2017
На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.
13:48 12.02.2017
Казань примет чемпионат Европы среди полицейских по пулевой и стендовой стрельбе
На сегодняшний день свое участие в турнире подтвердили 22 команды.
13:18 12.02.2017
На сегодняшний день свое участие в турнире подтвердили 22 команды.
13:18 12.02.2017
В Елабужском районе проходит хоккейный турнир Даниса Зарипова
Традиционные соревнования идут в родном селе хоккеиста Дюм-Дюм.
12:50 12.02.2017
Традиционные соревнования идут в родном селе хоккеиста Дюм-Дюм.
12:50 12.02.2017
Два человека погибли в дорожной аварии около Чистополя
Еще два человека получили травмы различной степени тяжести.
12:50 12.02.2017
Еще два человека получили травмы различной степени тяжести.
12:50 12.02.2017
В Казани стартовала квалификация чемпионата Европы по волейболу среди полицейских
Участие в отборочном этапе группы D принимают сборные России, Чехии и Франции.
12:35 12.02.2017
Участие в отборочном этапе группы D принимают сборные России, Чехии и Франции.
12:35 12.02.2017
Татарстан вошел в топ-10 самых популярных у туристов регионов России
В прошлом году республику посетили 2,9 млн туристов, включая 250 тыс. иностранцев.
11:44 12.02.2017
В прошлом году республику посетили 2,9 млн туристов, включая 250 тыс. иностранцев.
11:44 12.02.2017
Участников «Лыжни Татарстана-2017» в Зеленодольске угостили блинами и кашей
Массовый лыжный забег прошел на местной спортбазе «Маяк».
11:18 12.02.2017
Массовый лыжный забег прошел на местной спортбазе «Маяк».
11:18 12.02.2017
В Саратове пять мужчин пытались изнасиловать фельдшера
Сотрудница скорой помощи приехала к мужчинам по ложному вызову.
11:08 12.02.2017
Сотрудница скорой помощи приехала к мужчинам по ложному вызову.
11:08 12.02.2017
Стала известна причина отравления семьи из пяти человек в Казани
Мужчине 32 года, его жене – 31 год, их детям 6 лет и 2 года, а третьему меньше года.
11:05 12.02.2017
Мужчине 32 года, его жене – 31 год, их детям 6 лет и 2 года, а третьему меньше года.
11:05 12.02.2017
В ДТП под Саратовом погибли пять человек
Среди погибших есть трехмесячный младенец.
10:36 12.02.2017
Среди погибших есть трехмесячный младенец.
10:36 12.02.2017
В Казани пять человек отравились угарным газом
Среди пострадавших есть трое несовершеннолетних детей.
10:17 12.02.2017
Среди пострадавших есть трое несовершеннолетних детей.
10:17 12.02.2017
Григорий Ивлиев: «Технопарки дают изобретателю возможность себя реализовать»
По мнению руководителя Роспатента, благодаря технопаркам изобретатели могут реализовать свои идеи, не покидая родину.
07:50 12.02.2017
По мнению руководителя Роспатента, благодаря технопаркам изобретатели могут реализовать свои идеи, не покидая родину.
07:50 12.02.2017
В Казани показали претендующего на «Оскар» иранского «Коммивояжера»
Фильм Асгара Фархади уже получил два приза в Каннах – за лучшую мужскую роль и за лучший сценарий.
23:39 11.02.2017
Фильм Асгара Фархади уже получил два приза в Каннах – за лучшую мужскую роль и за лучший сценарий.
23:39 11.02.2017
Юные татарстанцы поборются за путевки в детский лагерь «Артек»
Русское географическое общество объявило всероссийский конкурс среди школьников на участие в профильных сменах популярных детских центров России.
22:55 11.02.2017
Русское географическое общество объявило всероссийский конкурс среди школьников на участие в профильных сменах популярных детских центров России.
22:55 11.02.2017
На Кремлевской набережной появилась Школа магии и волшебства
Часть сказочного городка теперь изменена по мотивам мира Гарри Поттера.
21:52 11.02.2017
Часть сказочного городка теперь изменена по мотивам мира Гарри Поттера.
21:52 11.02.2017
Владимир Алекно: «"Факел" – хорошая команда»
Наставник «Зенита» отдал должное молодым соперникам, отчаянно сражавшимся против лидера турнира.
20:00 11.02.2017
Наставник «Зенита» отдал должное молодым соперникам, отчаянно сражавшимся против лидера турнира.
20:00 11.02.2017
«Зенит» в Казани обыграл «Факел»
Несмотря на ожесточенное сопротивление уренгойцев, татарстанцы взяли верх со счетом 3:0.
19:41 11.02.2017
Несмотря на ожесточенное сопротивление уренгойцев, татарстанцы взяли верх со счетом 3:0.
19:41 11.02.2017
Татарстанца привлекут к ответственности за изменение дна и берега Камы
Действия жителя Казани подпадают под санкцию сразу двух статей КоАП РФ.
18:22 11.02.2017
Действия жителя Казани подпадают под санкцию сразу двух статей КоАП РФ.
18:22 11.02.2017
Росреестр по Татарстану организует горячую линию
Специалисты Управления Росреестра по РТ ответят на вопросы в сфере государственного земельного надзора.
17:08 11.02.2017
Специалисты Управления Росреестра по РТ ответят на вопросы в сфере государственного земельного надзора.
17:08 11.02.2017
Рустам Минниханов опубликовал фото с субботней рыбалки
На фотографиях Рустам Минниханов и его сын запечатлены с пойманной рыбой.
16:22 11.02.2017
На фотографиях Рустам Минниханов и его сын запечатлены с пойманной рыбой.
16:22 11.02.2017