Кукморяне, поздравьте своих близких с 23 февраля на страницах нашей газеты!

В Республике

Сборная России по хоккею досрочно выиграла Евротур

Сборная России обыграла чехов на Шведских хоккейных играх со счетом 4:2 (1:0, 1:2, 2:0).

17:50 12.02.2017 Сборная России обыграла чехов на Шведских хоккейных играх со счетом 4:2 (1:0, 1:2, 2:0).

Путин пригласил Штайнмайера в Россию

Президент РФ подтвердил заинтересованность в продолжении конструктивного диалога по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.

17:27 12.02.2017 Президент РФ подтвердил заинтересованность в продолжении конструктивного диалога по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.

Более 74 тысяч пельменей съели в Ижевске на Всемирном дне пельменя

Каждый съеденный во время фестиваля пельмень был подсчитан экспертами из специальной организации, фиксирующей рекорды.

17:20 12.02.2017 Каждый съеденный во время фестиваля пельмень был подсчитан экспертами из специальной организации, фиксирующей рекорды.

Президентом Германии стал Франк-Вальтер Штайнмайер

Официальное вступление в должность Президента ФРГ планируется 23 марта.

16:50 12.02.2017 Официальное вступление в должность Президента ФРГ планируется 23 марта.

Более 50 человек пострадали при утечке неизвестного вещества в аэропорту Гамбурга

Работа воздушной гавани временно приостановлена.

16:38 12.02.2017 Работа воздушной гавани временно приостановлена.

За последнее десятилетие количество отравлений алкоголем в Татарстане снизилось в четыре раза

На сегодня каждую неделю по республике регистрируется от 14 до 17 пострадавших.

16:27 12.02.2017 На сегодня каждую неделю по республике регистрируется от 14 до 17 пострадавших.

В Ларнаке завершился розыгрыш международного Гран-при Кипра-2017

Татарстанский стрелок Кирилл Лявин набрал 112 очков, что в итоге позволило ему разделить 9 – 11-е места в турнирной таблице с россиянином и французом.

16:23 12.02.2017 Татарстанский стрелок Кирилл Лявин набрал 112 очков, что в итоге позволило ему разделить 9 – 11-е места в турнирной таблице с россиянином и французом.

Около 2,5 тыс. продавцов Татарстана проверил Роспотребнадзор на наличие фанфуриков на прилавках

С момента вступления в силу временного запрета на торговлю спиртовыми лосьонами по всей республике было обнаружено только 14 нарушителей.

16:17 12.02.2017 С момента вступления в силу временного запрета на торговлю спиртовыми лосьонами по всей республике было обнаружено только 14 нарушителей.

Прилив помог спастись почти всем выбросившимся на сушу в Новой Зеландии дельфинам

Существует вероятность, что они могут вновь выброситься на берег.

16:10 12.02.2017 Существует вероятность, что они могут вновь выброситься на берег.

Российские волейболисты с победы стартовали в отборе на чемпионат Европы среди полицейских

Нашу страну на турнире представляет сборная физкультурно-спортивного общества «Динамо» Республики Татарстан.

14:51 12.02.2017 Нашу страну на турнире представляет сборная физкультурно-спортивного общества «Динамо» Республики Татарстан.

Три человека погибли и два пострадали в аварии под Ульяновском

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

13:48 12.02.2017 На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Казань примет чемпионат Европы среди полицейских по пулевой и стендовой стрельбе

На сегодняшний день свое участие в турнире подтвердили 22 команды.

13:18 12.02.2017 На сегодняшний день свое участие в турнире подтвердили 22 команды.

В Елабужском районе проходит хоккейный турнир Даниса Зарипова

Традиционные соревнования идут в родном селе хоккеиста Дюм-Дюм.

12:50 12.02.2017 Традиционные соревнования идут в родном селе хоккеиста Дюм-Дюм.

Два человека погибли в дорожной аварии около Чистополя

Еще два человека получили травмы различной степени тяжести.

12:50 12.02.2017 Еще два человека получили травмы различной степени тяжести.

В Казани стартовала квалификация чемпионата Европы по волейболу среди полицейских

Участие в отборочном этапе группы D принимают сборные России, Чехии и Франции.

12:35 12.02.2017 Участие в отборочном этапе группы D принимают сборные России, Чехии и Франции.

Татарстан вошел в топ-10 самых популярных у туристов регионов России

В прошлом году республику посетили 2,9 млн туристов, включая 250 тыс. иностранцев.

11:44 12.02.2017 В прошлом году республику посетили 2,9 млн туристов, включая 250 тыс. иностранцев.

Участников «Лыжни Татарстана-2017» в Зеленодольске угостили блинами и кашей

Массовый лыжный забег прошел на местной спортбазе «Маяк».

11:18 12.02.2017 Массовый лыжный забег прошел на местной спортбазе «Маяк».

В Саратове пять мужчин пытались изнасиловать фельдшера

Сотрудница скорой помощи приехала к мужчинам по ложному вызову.

11:08 12.02.2017 Сотрудница скорой помощи приехала к мужчинам по ложному вызову.

Стала известна причина отравления семьи из пяти человек в Казани

Мужчине 32 года, его жене – 31 год, их детям 6 лет и 2 года, а третьему меньше года.

11:05 12.02.2017 Мужчине 32 года, его жене – 31 год, их детям 6 лет и 2 года, а третьему меньше года.

В ДТП под Саратовом погибли пять человек

Среди погибших есть трехмесячный младенец.

10:36 12.02.2017 Среди погибших есть трехмесячный младенец.

В Казани пять человек отравились угарным газом

Среди пострадавших есть трое несовершеннолетних детей.

10:17 12.02.2017 Среди пострадавших есть трое несовершеннолетних детей.

Григорий Ивлиев: «Технопарки дают изобретателю возможность себя реализовать»

По мнению руководителя Роспатента, благодаря технопаркам изобретатели могут реализовать свои идеи, не покидая родину.

07:50 12.02.2017 По мнению руководителя Роспатента, благодаря технопаркам изобретатели могут реализовать свои идеи, не покидая родину.

В Казани показали претендующего на «Оскар» иранского «Коммивояжера»

Фильм Асгара Фархади уже получил два приза в Каннах – за лучшую мужскую роль и за лучший сценарий.

23:39 11.02.2017 Фильм Асгара Фархади уже получил два приза в Каннах – за лучшую мужскую роль и за лучший сценарий.

Юные татарстанцы поборются за путевки в детский лагерь «Артек»

Русское географическое общество объявило всероссийский конкурс среди школьников на участие в профильных сменах популярных детских центров России.

22:55 11.02.2017 Русское географическое общество объявило всероссийский конкурс среди школьников на участие в профильных сменах популярных детских центров России.

На Кремлевской набережной появилась Школа магии и волшебства

Часть сказочного городка теперь изменена по мотивам мира Гарри Поттера.

21:52 11.02.2017 Часть сказочного городка теперь изменена по мотивам мира Гарри Поттера.

Владимир Алекно: «"Факел" – хорошая команда»

Наставник «Зенита» отдал должное молодым соперникам, отчаянно сражавшимся против лидера турнира.

20:00 11.02.2017 Наставник «Зенита» отдал должное молодым соперникам, отчаянно сражавшимся против лидера турнира.

«Зенит» в Казани обыграл «Факел»

Несмотря на ожесточенное сопротивление уренгойцев, татарстанцы взяли верх со счетом 3:0.

19:41 11.02.2017 Несмотря на ожесточенное сопротивление уренгойцев, татарстанцы взяли верх со счетом 3:0.

Татарстанца привлекут к ответственности за изменение дна и берега Камы

Действия жителя Казани подпадают под санкцию сразу двух статей КоАП РФ.

18:22 11.02.2017 Действия жителя Казани подпадают под санкцию сразу двух статей КоАП РФ.

Росреестр по Татарстану организует горячую линию

Специалисты Управления Росреестра по РТ ответят на вопросы в сфере государственного земельного надзора.

17:08 11.02.2017 Специалисты Управления Росреестра по РТ ответят на вопросы в сфере государственного земельного надзора.