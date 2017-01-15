Почему у некоторых льготников произошли изменения в размерах выплат субсидий и пособий?

C первого января произошли некоторые изменения в размерах выплат ежемесячных субсидий, пособий отдельных категорий региональных льготников.

Подробно о них рассказала начальник отдела социальной защиты Гузелия НУРИЕВА:

«В январе я получила выплаты на проезд на 100 рублей меньше, чем раньше. Почему с меня сняли льготы?

Елена Солнцева»

Ежегодно постановлением Кабмина респуб­лики индексируются ежемесячные денежные и иные виды выплат для получателей адресной социальной поддержки из республиканского бюджета. На 2017 год размер индексации составил 1,049.

К примеру, ветеранам труда; лицам, награждённым государственными наградами РТ, получавшим 428 рублей, увеличат выплаты до 448; на ребёнка метери-одиночки будут выплачивать не 745, а 782 рубля.

Но для некоторых пенсионеров, получающих выплаты на проезд (так называемые, дорожные деньги) неприятной неожиданностью стало снижение с января размера выплат с 280 до 180 рублей. Это коснулось тех, чей размер среднемесячного дохода превышает 20 тысяч рублей. Для тех, чей доход ниже 20 тысяч, размер выплат составляет 448 рублей. Но такие изменения коснулось только «молодых» пенсионеров и ветеранов труда, то есть тех, кто стал ими в 2016 году. Льготникам со стажем начисляют их по-старому.

Как правило, доход превышает 20 тысяч у работающих пенсионеров. Если человек прекращает трудовую деятельность, информация об этом автоматически приходит из пенсионного фонда в отдел соцзащиты. Если доход стал меньше, чем 20 тысяч, выплаты на проезд составят 280 рублей автоматически. Никаких дополнительных справок приносить для этого не надо.

На обратной стороне январской единой квитанции пенсионеров, у которых изменился размер выплат, персонально известили о причине снижения.

ОФОРМЛЕНИЕ, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

Напоминаем, сократить время и облегчить оформление многих пособий можно с помощью Портала госуслуг, зайдя на страницу соцзащиты. Раньше подать заявление можно было по девяти видам услуг, сейчас перечень увеличился до двенадцати. Добавились пособия для многодетных семей.