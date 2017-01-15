Стало известно, когда ждать весеннего потепления

Небольшие колебания температуры будут еще продолжаться некоторое время, но уже с 20 февраля можно будет говорить о весеннем потеплении, по долгосрочному прогнозу, в этих числах температура воздуха составит минус 3-6 градусов.

В целом температура в феврале будет близка к норме, а вот осадки в этом месяце превысят норму, сообщает начальник отдела метеопрогнозов управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ Ирина Трущина.

Какой будет весна, синоптики говорить пока не берутся, а вот если судить по народным приметам, то долго ее ждать не придется. Считается, что если Пасха будет ранней, то и весна придет быстро. В этом году праздник выпадает на 16 апреля – это очень рано. А еще народные приметы говорят, что чем холоднее последняя неделя февраля, тем теплее будет в марте.