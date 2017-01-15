Кукморяне, поздравьте своих близких с 23 февраля на страницах нашей газеты!

10.02.2017 15:00 | новости

Очень скоро 23 февраля – праздник наших дорогих мужчин. В этот день мы от чистого сердца поздравляем их. Любимый супруг, отец, заботливый сын или надежный друг – рядом с нами всегда есть мужчина, достойный теплых слов и хорошего подарка. А 23 февраля дает вам возможность еще раз доказать, насколько он вам дорог. Давайте в честь 23 февраля – Дня защитника Отечества поздравим близких на страницах нашей газеты. Стоимость поздравления небольшая, всего лишь 350 рублей (объем не должен превышать 50-60 слов). Ждем ваших поздравлений до 20 февраля.