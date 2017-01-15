Кто отвечает за дорожные знаки в Кукморе?

10.02.2017 14:00 | Хочу сказать!

Не раз становился очевидцем того, как эвакуатор забирал машины, которые были припаркованы напротив «Дом чая» в самом центре поселка. Оказывается, в этом месте парковать машины нужно не поперек, а вдоль дороги. Но об этом мало кто знает, потому что нет никаких дорожных знаков. Собралась толпа народа, но никто не смог ничего сделать. Попросив объяснений у сотрудника полиции, получили грубый ответ. Если нет соответствующих дорожных знаков, должен ли эвакуатор забирать машины? И вообще, кто отвечает за знаки? Хотелось бы получить ответы на эти вопросы. Неправильно парковались машины и перед торговым центром «Пассаж» в Кукморе. Опубликовав разъяснение в «районке», исправились. И в этом случае хотелось бы, чтобы внесли ясность.

Халфанияз ГАЗИЗОВ, Большой Кукмор