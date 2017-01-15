8 февраля в 14.30 часов в Кукморе возле дома 3 по улице Рабочий переулок произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщил инспектор по исполнению административного законодательства ОГИБДД Сергей Егоров. Водитель «Газели» при движении задним ходом совершил столкновение с «Ладой». Пострадавших нет.
В Кукморе столкнулись «Газель» и «Лада»
10.02.2017 12:00 | ГИБДД сообщает Печать
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В Республике
Следствие просит арестовать зампреда правления ПАО «Татфондбанк»
С ходатайством об аресте Вадима Мерзлякова в Советский районный суд обратилось следствие.
15:56 10.02.2017
С ходатайством об аресте Вадима Мерзлякова в Советский районный суд обратилось следствие.
15:56 10.02.2017
Президент РТ призвал Пестречинский район активнее работать над привлечением инвесторов
По мнению Рустама Минниханова, потенциал для развития малого и среднего бизнеса в районе огромен.
15:47 10.02.2017
По мнению Рустама Минниханова, потенциал для развития малого и среднего бизнеса в районе огромен.
15:47 10.02.2017
Найденные в Нижнекамске останки оказались медвежьими
Специалисты судебно-медицинской экспертизы в Казани определили, что ступня принадлежит медведю.
15:45 10.02.2017
Специалисты судебно-медицинской экспертизы в Казани определили, что ступня принадлежит медведю.
15:45 10.02.2017
Рафаэль Валеев: «Нет ни одного татарина в России, кто не знал бы Шауката Биктимирова!»
В КазГИКе готовятся ко II международному фестивалю театрального творчества «Наследника Альмандара».
15:39 10.02.2017
В КазГИКе готовятся ко II международному фестивалю театрального творчества «Наследника Альмандара».
15:39 10.02.2017
В Казани нашли 26 боевых снарядов
Ближайшие жилые дома находятся на расстоянии одного километра от места находки и поэтому угрозы людям нет.
15:15 10.02.2017
Ближайшие жилые дома находятся на расстоянии одного километра от места находки и поэтому угрозы людям нет.
15:15 10.02.2017
Минниханов поручил Вафину разобраться со здравоохранением в Пестречинском районе
По словам Президента РТ, район находится на 37-й позиции по здравоохранению.
15:00 10.02.2017
По словам Президента РТ, район находится на 37-й позиции по здравоохранению.
15:00 10.02.2017
Татарстанцы могут обменять водительское удостоверение через портал госуслуг
При подаче заявки через портал госуслуг можно получить скидку на оплату госпошлины в размере 30%.
14:57 10.02.2017
При подаче заявки через портал госуслуг можно получить скидку на оплату госпошлины в размере 30%.
14:57 10.02.2017
Разиль Валеев поздравил Галимьяна Гильманова с юбилеем
В литературной гостиной «Дэрья» Национальной библиотеки РТ состоялся литературно-музыкальный вечер к 60-летию писателя.
14:36 10.02.2017
В литературной гостиной «Дэрья» Национальной библиотеки РТ состоялся литературно-музыкальный вечер к 60-летию писателя.
14:36 10.02.2017
Рустам Минниханов раскритиковал качество образования в Пестречинском районе
Президент РТ выступил на заседании Совета района по итогам социально-экономического развития за 2016 год и задачах на 2017-й.
14:30 10.02.2017
Президент РТ выступил на заседании Совета района по итогам социально-экономического развития за 2016 год и задачах на 2017-й.
14:30 10.02.2017
Театр Тинчурина приглашает на бенефис-спектакль с Люцией Галлямовой
Постановка «Золотая осень» по пьесе Ш. Фархутдинова посвящена 60-летнему юбилею заслуженной артистки РТ.
14:12 10.02.2017
Постановка «Золотая осень» по пьесе Ш. Фархутдинова посвящена 60-летнему юбилею заслуженной артистки РТ.
14:12 10.02.2017
Тренер сборной РТ по черлидингу прокомментировала создание профильной спортивной федерации
Только при существовании официально аккредитованной организации спорт будет финансироваться и системно развиваться, отметила Наталья Сулейманова.
13:52 10.02.2017
Только при существовании официально аккредитованной организации спорт будет финансироваться и системно развиваться, отметила Наталья Сулейманова.
13:52 10.02.2017
В Татарстане проверили качество магазинного молока
Специалисты исследовали семь наиболее популярных среди татарстанцев образцов молока из торговых сетей.
13:42 10.02.2017
Специалисты исследовали семь наиболее популярных среди татарстанцев образцов молока из торговых сетей.
13:42 10.02.2017
Хоккеисты казанского «Динамо» уступили «Байкал-Энергии»
Матч, прошедший на стадионе «Ракета», завершился победой гостей со счетом 3:2.
13:33 10.02.2017
Матч, прошедший на стадионе «Ракета», завершился победой гостей со счетом 3:2.
13:33 10.02.2017
В Татарстане появилась Федерация черлидинга
В октябре организация получила аккредитацию по направлению «черлидинг», а в феврале была признана представительством «чирспорта» в РТ.
13:28 10.02.2017
В октябре организация получила аккредитацию по направлению «черлидинг», а в феврале была признана представительством «чирспорта» в РТ.
13:28 10.02.2017
Пестречинский район – на десятом месте в рейтинге социально-экономического развития в РТ
Пестречинский район занял четвертое место среди 13 сельскохозяйственных районов.
13:13 10.02.2017
Пестречинский район занял четвертое место среди 13 сельскохозяйственных районов.
13:13 10.02.2017
Житель Нижнекамска обжег ноги, пытаясь согреться в гараже
Мужчина пролил керосин на пол, и пламя перекинулось на его брюки.
12:56 10.02.2017
Мужчина пролил керосин на пол, и пламя перекинулось на его брюки.
12:56 10.02.2017
Хоккейный клуб «Барс» будет проводить домашние матчи в Зеленодольске
Городскую ледовую арену «Ледокол» для игр ВХЛ придется реконструировать.
12:51 10.02.2017
Городскую ледовую арену «Ледокол» для игр ВХЛ придется реконструировать.
12:51 10.02.2017
Взаимодействие РАНХиГС и Татарстана обсудили в Доме Правительства РТ
Президент РТ встретился с проректором Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
12:44 10.02.2017
Президент РТ встретился с проректором Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
12:44 10.02.2017
В Буинске в результате пожара погиб мужчина
Тело хозяина дома нашли на кухне в процессе тушения пожара.
12:35 10.02.2017
Тело хозяина дома нашли на кухне в процессе тушения пожара.
12:35 10.02.2017
Татарстан стал одним из лучших регионов по эффективности ведения капремонта
В 2016 году успешно выполнили региональные планы по программе капремонта многоквартирных домов более половины субъектов РФ.
12:21 10.02.2017
В 2016 году успешно выполнили региональные планы по программе капремонта многоквартирных домов более половины субъектов РФ.
12:21 10.02.2017
В Пестречинском районе Президент РТ ознакомился с производством осетровой рыбы
Также Рустам Минниханов посетил ряд объектов в Ленино-Кокушкине и Пестрецах.
12:09 10.02.2017
Также Рустам Минниханов посетил ряд объектов в Ленино-Кокушкине и Пестрецах.
12:09 10.02.2017
Татарстан и Республика Крым планируют продвигать совместные проекты
Рустам Минниханов встретился с заместителем Председателя Госсовета Крыма.
12:02 10.02.2017
Рустам Минниханов встретился с заместителем Председателя Госсовета Крыма.
12:02 10.02.2017
Ильсур Метшин сыграл за «Романтик» в турнире «Золотая шайба»
Товарищеский матч между командами Московского и Кировского районов Казани на последних секундах завершился ничьей со счетом 6:6.
11:52 10.02.2017
Товарищеский матч между командами Московского и Кировского районов Казани на последних секундах завершился ничьей со счетом 6:6.
11:52 10.02.2017
Появились подробности смертельной аварии в Верхнеуслонском районе
Водитель грузовика не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения.
11:51 10.02.2017
Водитель грузовика не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения.
11:51 10.02.2017
Kazan-Arena подготовила первых стюардов для соревнований мирового уровня
Всего за время существования на стадионе школы стюардов в ней прошли обучение около 2 тыс. человек.
11:38 10.02.2017
Всего за время существования на стадионе школы стюардов в ней прошли обучение около 2 тыс. человек.
11:38 10.02.2017
В Алексеевском районе осудили мать, напоившую 2-летнего младенца водкой
Ребенок скончался от отравления этиловым спиртом.
11:06 10.02.2017
Ребенок скончался от отравления этиловым спиртом.
11:06 10.02.2017
Айрат Фаррахов: «Поддерживаю повышение минимальной розничной цены на водку»
Депутат Госдумы от Татарстана считает, что рост стоимости водки может помочь выходу части нелегальных производителей из тени.
11:00 10.02.2017
Депутат Госдумы от Татарстана считает, что рост стоимости водки может помочь выходу части нелегальных производителей из тени.
11:00 10.02.2017
В Екатеринбурге открываются Дни татарской литературы и искусства
Фестиваль посвящен 35-летию областного татарского и башкирского общества имени М. Гафури.
10:50 10.02.2017
Фестиваль посвящен 35-летию областного татарского и башкирского общества имени М. Гафури.
10:50 10.02.2017
В Казани водитель «Рено» сбил 20-летнюю девушку на пешеходном переходе
Пострадавшую госпитализировали с сотрясением головного мозга.
10:45 10.02.2017
Пострадавшую госпитализировали с сотрясением головного мозга.
10:45 10.02.2017
«Татмедиа» и журнал «Татарстан» объявили литературный конкурс
На соискание премии могут быть выдвинуты произведения о Татарстане или созданные татарстанскими авторами.
10:38 10.02.2017
На соискание премии могут быть выдвинуты произведения о Татарстане или созданные татарстанскими авторами.
10:38 10.02.2017