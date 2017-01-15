В Кукморе столкнулись «Газель» и «Лада»

В Республике

Следствие просит арестовать зампреда правления ПАО «Татфондбанк»

С ходатайством об аресте Вадима Мерзлякова в Советский районный суд обратилось следствие.

15:56 10.02.2017 С ходатайством об аресте Вадима Мерзлякова в Советский районный суд обратилось следствие.

Президент РТ призвал Пестречинский район активнее работать над привлечением инвесторов

По мнению Рустама Минниханова, потенциал для развития малого и среднего бизнеса в районе огромен.

15:47 10.02.2017 По мнению Рустама Минниханова, потенциал для развития малого и среднего бизнеса в районе огромен.

Найденные в Нижнекамске останки оказались медвежьими

Специалисты судебно-медицинской экспертизы в Казани определили, что ступня принадлежит медведю.

15:45 10.02.2017 Специалисты судебно-медицинской экспертизы в Казани определили, что ступня принадлежит медведю.

Рафаэль Валеев: «Нет ни одного татарина в России, кто не знал бы Шауката Биктимирова!»

В КазГИКе готовятся ко II международному фестивалю театрального творчества «Наследника Альмандара».

15:39 10.02.2017 В КазГИКе готовятся ко II международному фестивалю театрального творчества «Наследника Альмандара».

В Казани нашли 26 боевых снарядов

Ближайшие жилые дома находятся на расстоянии одного километра от места находки и поэтому угрозы людям нет.

15:15 10.02.2017 Ближайшие жилые дома находятся на расстоянии одного километра от места находки и поэтому угрозы людям нет.

Минниханов поручил Вафину разобраться со здравоохранением в Пестречинском районе

По словам Президента РТ, район находится на 37-й позиции по здравоохранению.

15:00 10.02.2017 По словам Президента РТ, район находится на 37-й позиции по здравоохранению.

Татарстанцы могут обменять водительское удостоверение через портал госуслуг

При подаче заявки через портал госуслуг можно получить скидку на оплату госпошлины в размере 30%.

14:57 10.02.2017 При подаче заявки через портал госуслуг можно получить скидку на оплату госпошлины в размере 30%.

Разиль Валеев поздравил Галимьяна Гильманова с юбилеем

В литературной гостиной «Дэрья» Национальной библиотеки РТ состоялся литературно-музыкальный вечер к 60-летию писателя.

14:36 10.02.2017 В литературной гостиной «Дэрья» Национальной библиотеки РТ состоялся литературно-музыкальный вечер к 60-летию писателя.

Рустам Минниханов раскритиковал качество образования в Пестречинском районе

Президент РТ выступил на заседании Совета района по итогам социально-экономического развития за 2016 год и задачах на 2017-й.

14:30 10.02.2017 Президент РТ выступил на заседании Совета района по итогам социально-экономического развития за 2016 год и задачах на 2017-й.

Театр Тинчурина приглашает на бенефис-спектакль с Люцией Галлямовой

Постановка «Золотая осень» по пьесе Ш. Фархутдинова посвящена 60-летнему юбилею заслуженной артистки РТ.

14:12 10.02.2017 Постановка «Золотая осень» по пьесе Ш. Фархутдинова посвящена 60-летнему юбилею заслуженной артистки РТ.

Тренер сборной РТ по черлидингу прокомментировала создание профильной спортивной федерации

Только при существовании официально аккредитованной организации спорт будет финансироваться и системно развиваться, отметила Наталья Сулейманова.

13:52 10.02.2017 Только при существовании официально аккредитованной организации спорт будет финансироваться и системно развиваться, отметила Наталья Сулейманова.

В Татарстане проверили качество магазинного молока

Специалисты исследовали семь наиболее популярных среди татарстанцев образцов молока из торговых сетей.

13:42 10.02.2017 Специалисты исследовали семь наиболее популярных среди татарстанцев образцов молока из торговых сетей.

Хоккеисты казанского «Динамо» уступили «Байкал-Энергии»

Матч, прошедший на стадионе «Ракета», завершился победой гостей со счетом 3:2.

13:33 10.02.2017 Матч, прошедший на стадионе «Ракета», завершился победой гостей со счетом 3:2.

В Татарстане появилась Федерация черлидинга

В октябре организация получила аккредитацию по направлению «черлидинг», а в феврале была признана представительством «чирспорта» в РТ.

13:28 10.02.2017 В октябре организация получила аккредитацию по направлению «черлидинг», а в феврале была признана представительством «чирспорта» в РТ.

Пестречинский район – на десятом месте в рейтинге социально-экономического развития в РТ

Пестречинский район занял четвертое место среди 13 сельскохозяйственных районов.

13:13 10.02.2017 Пестречинский район занял четвертое место среди 13 сельскохозяйственных районов.

Житель Нижнекамска обжег ноги, пытаясь согреться в гараже

Мужчина пролил керосин на пол, и пламя перекинулось на его брюки.

12:56 10.02.2017 Мужчина пролил керосин на пол, и пламя перекинулось на его брюки.

Хоккейный клуб «Барс» будет проводить домашние матчи в Зеленодольске

Городскую ледовую арену «Ледокол» для игр ВХЛ придется реконструировать.

12:51 10.02.2017 Городскую ледовую арену «Ледокол» для игр ВХЛ придется реконструировать.

Взаимодействие РАНХиГС и Татарстана обсудили в Доме Правительства РТ

Президент РТ встретился с проректором Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

12:44 10.02.2017 Президент РТ встретился с проректором Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

В Буинске в результате пожара погиб мужчина

Тело хозяина дома нашли на кухне в процессе тушения пожара.

12:35 10.02.2017 Тело хозяина дома нашли на кухне в процессе тушения пожара.

Татарстан стал одним из лучших регионов по эффективности ведения капремонта

В 2016 году успешно выполнили региональные планы по программе капремонта многоквартирных домов более половины субъектов РФ.

12:21 10.02.2017 В 2016 году успешно выполнили региональные планы по программе капремонта многоквартирных домов более половины субъектов РФ.

В Пестречинском районе Президент РТ ознакомился с производством осетровой рыбы

Также Рустам Минниханов посетил ряд объектов в Ленино-Кокушкине и Пестрецах.

12:09 10.02.2017 Также Рустам Минниханов посетил ряд объектов в Ленино-Кокушкине и Пестрецах.

Татарстан и Республика Крым планируют продвигать совместные проекты

Рустам Минниханов встретился с заместителем Председателя Госсовета Крыма.

12:02 10.02.2017 Рустам Минниханов встретился с заместителем Председателя Госсовета Крыма.

Ильсур Метшин сыграл за «Романтик» в турнире «Золотая шайба»

Товарищеский матч между командами Московского и Кировского районов Казани на последних секундах завершился ничьей со счетом 6:6.

11:52 10.02.2017 Товарищеский матч между командами Московского и Кировского районов Казани на последних секундах завершился ничьей со счетом 6:6.

Появились подробности смертельной аварии в Верхнеуслонском районе

Водитель грузовика не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения.

11:51 10.02.2017 Водитель грузовика не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения.

Kazan-Arena подготовила первых стюардов для соревнований мирового уровня

Всего за время существования на стадионе школы стюардов в ней прошли обучение около 2 тыс. человек.

11:38 10.02.2017 Всего за время существования на стадионе школы стюардов в ней прошли обучение около 2 тыс. человек.

В Алексеевском районе осудили мать, напоившую 2-летнего младенца водкой

Ребенок скончался от отравления этиловым спиртом.

11:06 10.02.2017 Ребенок скончался от отравления этиловым спиртом.

Айрат Фаррахов: «Поддерживаю повышение минимальной розничной цены на водку»

Депутат Госдумы от Татарстана считает, что рост стоимости водки может помочь выходу части нелегальных производителей из тени.

11:00 10.02.2017 Депутат Госдумы от Татарстана считает, что рост стоимости водки может помочь выходу части нелегальных производителей из тени.

В Екатеринбурге открываются Дни татарской литературы и искусства

Фестиваль посвящен 35-летию областного татарского и башкирского общества имени М. Гафури.

10:50 10.02.2017 Фестиваль посвящен 35-летию областного татарского и башкирского общества имени М. Гафури.

В Казани водитель «Рено» сбил 20-летнюю девушку на пешеходном переходе

Пострадавшую госпитализировали с сотрясением головного мозга.

10:45 10.02.2017 Пострадавшую госпитализировали с сотрясением головного мозга.