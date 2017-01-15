О том, верят ли жители Кукморского района в домового (опрос)

10.02.2017 13:00 | новости Печать

О том, верят ли жители Кукморского района в домового (опрос)

Сегодня, согласно славянскому календарю, праздник Кудесы – День угощения домового. Считается, что если дедушка-суседушка на Кудесы останется без гостинцев, то из доброго хранителя домашнего очага он превратится в лютое существо. Поэтому после ужина принято было оставлять за печкой горшочек каши. Название праздника – Кудесы (бубны) – указывает на то, что наши предки общались с домовым или же просто веселились, услаждая слух музыкой: «Дедушка-суседушка! Кушай кашу, да избу храни нашу!».

Домовой – дух добрый. Обычно он – рачительный хозяин, помогающий дружной семье. Иногда вредничает, шалит, если ему что не по нраву. Он пугает тех, кто не заботится о домашнем хозяйстве и скоте. Но даже злые домовята - барабашки - в действительности совcем неплохие. Совершая те или иные манипуляции, они лишь стремятся вернуть в дом правильный образ жизни, прогнать «злую» энергетику.

По случаю Дня домового мы решили расспросить жителей Кукморского района о том, верят ли они в него, или же это все былины народные, сказки красивые? А может, есть все же те, кто таскает конфетки по ночам?

Владимир ЖУКОВ:

- Когда-то (всего несколько столетий или даже десятилетий назад) наши предки были язычниками. Вообще язычество является праосновой всех мировых религий и культур. Вспоминается из детства рассказ стариков-удмуртов о Бечоре, которая приносит в дом богатство или бедность. У одной семьи в начале ХХ века в каменном складе поселилась Бечора, приносящая богатство. Эта семья все время богатела. Но потом, когда дети подросли, говорят, Бечора ушла за сыном, переехавшим в Казань. И в этот дом постепенно пришло запустение. Какими сладостями-блюдами заманили Бечору обратно, неизвестно, но знающие люди говорят, что Бечора снова вернулась в родной склад и живёт поныне там.

Алсу ГАРИПОВА:

-День домового?! Конечно, не повод для праздника, но многие их существование не отрицают. В домовых, леших и кикимор и прочую нечисть я не верю. И другим не советую. Но наслышана от бабушек о домовых, например, если кого не любит, то ночью щиплет до синяков. Также наваливается во время сна на спящего и давит его, так что в это время нельзя ни пошевелиться, ни слова сказать». Если же домовой не полюбит дом или хозяев, то разоряет все хозяйство под корень. Мучает скот и переводит его. Не дает покоя хозяевам, тревожит и беспокоит их по ночам, шумит и ломает все в доме, вопит дурными голосами, топает, бьет посуду.

Антонина ЕФРЕМОВА:

- Конечно же, верю в домового! Он у нас живет и охраняет дом. С ним нужно дружить. Мы даже оставляем ему в укромном уголке что-нибудь вкусненькое, ведь говорят, конфетками мы не ему дорожку в дом прокладываем, а себе - к семейному благополучию.

Валентина МИТРОФАНОВА:

- У меня на печке тоже домовенок сидит в корзиночке. А рядом конфетки и печеньки!

Ришат САФИУЛЛИН:

- Домовой - это дух, который живет в доме у каждого, охраняющий дом от несчастий и бед, на глаза он показывается не каждым. Раньше в них верили, да и сейчас многие верят, просто необъяснимые явления человек привык трактовать по-своему. В домового я не верю. Хотя знаю людей, которые утверждают, что у них живет домовой.

Гульназ ИБРАГИМОВА:

- В домового я верю. И на это есть причины. Этот проказник начинает шалить: пульт все время уволакивает, пропадают украшения. Тогда я начинаю приговаривать «Домовой, домовой, поиграй и отдай», а когда вещь находится, благодарю его печеньем или конфетой.

Эльвира МИННАХМЕТОВА:

- Я никогда не видела домовых, но в их существование верю. Верю, что они охраняют наши дома. Когда жила одна, случалось такое, что обнаруживала свои вещи в совершенно неожиданных местах. Успокаивала себя тем, что таким образом домовой играет со мной.

Итак, есть среди жителей нашего района, которые верят в домового, но и есть те, кто скептически относится к его явлению. И все же совет сегодняшнего дня: обязательно поздравьте своего домовенка с праздником, угостите его чем-нибудь вкусненьким и не забудьте о подарке (к примеру, если он любит ваших домашних дергать за волосы, подарите ему гребешок, если он игривый и шаловливый – игрушку).

 


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