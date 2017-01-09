В Лельвиже прошел фестиваль «Лейся, песня удмуртская!» (фото)

07.02.2017 22:00 | новости Печать

В Лельвиже прошел фестиваль «Лейся, песня удмуртская!» (фото)

В Лельвижском сельском клубе состоялся II районный фестиваль удмуртской песни «Лейся, песня удмуртская!». В фестивале приняли участие коллективы «Купанча» из села Лельвиж (рук. Л.Дмитриева), «Сактон» из села Нырья (рук. С.Сугатова), «Зангари» из села Средний Кумор (рук. О.Петрова), «Радуга» из села Старая Юмья (рук. М.Чернова), «Инвожо» (рук. Г.Ахметов) и «Зарни шеп» (рук. Л.Иванова) из села Поч.Сутер, «Италмас» из села Старая Уча (рук. Антонова Л.). Всем ансамблям были вручены дипломы от имени Управления культуры района. А также Марина Иванова от Дома Дружбы народов Татарстана вручила участникам фестиваля грамоты и памятные призы, пишет “Наш Кукмор”.


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