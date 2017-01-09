Тайна гибели группы Дятлова раскрыта

Физик из Санкт-Петербурга Герман Ерченко смог разгадать «аномалию» Горы мертвецов. Он смог восстановить события 1 февраля 1959 г., где погибли 9 туристов из группы Игоря Дятлова.

Перевал Дятлова, который также известен у местных племен народности манси как «Гора мертвецов» — Холатчахль, издавна был нехорошим местом. И именно на ней 1 февраля 1959 года на свою последнюю ночевку остановилась группа из 9 туристов, возглавлял которую Игорь Дятлов. Последние 50 лет остается загадкой, что случилось с лыжниками в ту ночь.

Ведь как известно, у погибших были обнаружены следы носового кровотечения как при баротравме, повреждения внутренних органов и переломы костей при отсутствии следов внешнего воздействия.

При этом тела пропавших туристов были найдены в 1–1,5 километрах от палатки, которая была разбита профессионально с учетом местности. К тому же опытные походники по какой-то непонятной причине оказались полураздеты в то время как на тот момент стоит сильнейший мороз и вьюга. Также палатка тургруппы была разрезана изнутри, а значит, устроившихся на ночлег что-то сильно напугало, причем так, что они не смогли просто выйти наружу через обычный вход.

При изучении обстоятельств гибели 9-ти лыжников Герман Ерченко обратил свое внимание именно на необычный характер повреждений погибший.

Физик по образованию, кандидат технических наук, занимающийся также изучением термодинамики, гидродинамики, различных аспектов природы тяготения и невесомости тел считает, что время от времени в определенных местах при стечении обстоятельств направление действия внутренней силы может не совпадать с привычным человеку земным притяжением, поэтому образуются «аномальные зоны», где все, что бы ни находилось в этот момент на такой территории, отрывает от земли, поднимает вверх и «болтает» какая-то «неведомая сила». Именно в такое место попали погибшие туристы.

«Если судить по травмам туристов, они были получены не от ударов, а из-за перепада давления. Группа оказалась в зоне, где очень существенно понизилось внешнее давление. Там образовался своеобразный коридор, в котором уменьшилось даже притяжение Земли», — рассказал Герман Ерченко.

В момент проявления аномалии все девять туристов находились в палатке и готовились ко сну. Кто-то даже успел раздеться.

«И тут «неведомая сила» начала поднимать их вверх, отрывать от пола, а также тащить в сторону. Конечно, это вызвало панику. Люди в ужасе пытались выбраться, в темноте не могли сориентироваться. У кого-то в руках оказался нож, и он им разрезал палатку изнутри. Давление наружного воздуха оказалось значительно меньше, чем внутри. Из-за этого перепада людей стало выталкивать вовне», — говорит ученый.

Далее было только хуже, поскольку оказавшиеся в зоне очень низкого давления люди просто не имели шансов выжить.

«Покинувших палатку туристов мгновенно раздуло изнутри, так как давление в их телах все еще оставалось высоким. Из-за этого они и получили «необъяснимые» внутренние повреждения — в том числе переломы костей. Для некоторых эти травмы сразу же стали смертельными. Другие еще какое-то время были живы», — продолжает физик.

Он считает, что действие аномалии продолжалось не более нескольких минут, однако этого времени вполне хватило, чтобы отнести туристов на 1-1,5 км от палатки.

«Оказавшись за пределами палатки, люди парили в воздухе и при этом как бы лежали на горизонтальной поверхности. В таком положении все та же сила потащила их в сторону», — полагает Ерченко.

По его мнению, обезображенные лица туристов стали результатом падения в снег с большой высоты.

Ученые также добавил, что если бы туристы не стали выбираться из надежно закрепленной на земле палатки наружу, возможно, они бы остались живы.

«Их бы просто подняло вверх, какое-то время подержало в воздухе, а потом они опустились бы — не было бы ни перемещения в лес, ни баротравм, — считает Ерченко. — Но, отправляясь в путь, они не учли особенности этих мест, а главное — не знали и не могли знать о правилах поведения в подобной ситуации».