В Вятских Полянах состоялся турнир по хоккею на Кубок ХК «Электрон» среди любительских команд. В турнире приняли участие команды: «Электрон» (Поляны), «Барсы» (Шуни), «Витязь» (Сосновка), «Ветераны» (Кукмор). В результате напряженных игр третье место заняла команда «Барсы», второе место – «Электрон», первое место - «Ветераны». Поздравляем команду с победой!
Кукморская команда «Ветераны» завоевала Кубок ХК «Электрон»
07.02.2017 19:30 | Спорт Печать
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В Республике
В Елабуге открылась выставка «Куклы мира»
У каждой из представленных на выставке кукол есть своя история.
00:37 08.02.2017
У каждой из представленных на выставке кукол есть своя история.
00:37 08.02.2017
Четыреста юных спортсменов съехались на турнир по вольной борьбе в Нижнекамск
Международные соревнования были организованы для самого юного возраста – от 8 до 12 лет.
23:03 07.02.2017
Международные соревнования были организованы для самого юного возраста – от 8 до 12 лет.
23:03 07.02.2017
Молодежный театр на Булаке раскрыл идеи новых спектаклей
В 2017 году ожидается пять новых постановок, три из которых держатся в строгом секрете.
22:11 07.02.2017
В 2017 году ожидается пять новых постановок, три из которых держатся в строгом секрете.
22:11 07.02.2017
Евгений Дятлов: «Казанские пешеходы – очень спортивные люди!»
В Казани состоялся сольный концерт заслуженного артиста России и победителя шоу «Точь-в-точь».
22:00 07.02.2017
В Казани состоялся сольный концерт заслуженного артиста России и победителя шоу «Точь-в-точь».
22:00 07.02.2017
Полицейские Татарстана стали призерами Всероссийских соревнований МВД в Ижевске
Спортсмены-правоохранители соревновались в зимнем служебном двоеборье и лыжных гонках.
21:43 07.02.2017
Спортсмены-правоохранители соревновались в зимнем служебном двоеборье и лыжных гонках.
21:43 07.02.2017
Зеленодольское телевидение начало вещание на телеканале «Татарстан-24»
Местные новости будут выходить три часа в неделю в прайм-тайм.
21:35 07.02.2017
Местные новости будут выходить три часа в неделю в прайм-тайм.
21:35 07.02.2017
«Единороссы» утвердили 25 партийных проектов
В заседании президиума Генерального совета партии принял участие Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.
20:00 07.02.2017
В заседании президиума Генерального совета партии принял участие Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.
20:00 07.02.2017
В Казани родители школьников сдали ЕГЭ по русскому языку
В Татарстане поддержали всероссийскую акцию «День сдачи ЕГЭ родителями».
19:50 07.02.2017
В Татарстане поддержали всероссийскую акцию «День сдачи ЕГЭ родителями».
19:50 07.02.2017
В Казани прокуратура добивается блокировки 26 сайтов по продаже алкоголя
Прокуратура направила в суд административные исковые заявления о блокировке интернет-ресурсов.
19:15 07.02.2017
Прокуратура направила в суд административные исковые заявления о блокировке интернет-ресурсов.
19:15 07.02.2017
Эксперт: В программе визита Президента РТ в Саудовскую Аравию важна встреча с новым главой ИБР
Исламский банк развития уже провел первые сделки через Татарстанскую международную инвестиционную компанию.
19:11 07.02.2017
Исламский банк развития уже провел первые сделки через Татарстанскую международную инвестиционную компанию.
19:11 07.02.2017
Видео: у Сорочьих Гор в Татарстане полностью сгорела кабина большегруза
Инцидент случился на мосту Сорочьи Горы – Мурзиха на автодороге Казань – Оренбург.
19:04 07.02.2017
Инцидент случился на мосту Сорочьи Горы – Мурзиха на автодороге Казань – Оренбург.
19:04 07.02.2017
Шаймиев: Работы по реконструкции объектов острова-града Свияжск завершатся в ближайшие два года
Государственный советник Татарстана осмотрел музеи и другие объекты Свияжска, а также получил очередное поздравление с юбилеем.
18:33 07.02.2017
Государственный советник Татарстана осмотрел музеи и другие объекты Свияжска, а также получил очередное поздравление с юбилеем.
18:33 07.02.2017
Видео: авария в Залесном собрала огромную пробку
Запись с видеорегистратора, запечатлевшая длинную вереницу машин, появилась в соцсетях.
18:26 07.02.2017
Запись с видеорегистратора, запечатлевшая длинную вереницу машин, появилась в соцсетях.
18:26 07.02.2017
ГИБДД учила водителей Казани уступать дорогу автомобилям спецслужб
Профилактическое мероприятие автоинспекторов носит название «Уступи дорогу».
18:17 07.02.2017
Профилактическое мероприятие автоинспекторов носит название «Уступи дорогу».
18:17 07.02.2017
За один рейд инспекторы ДПС Казани выявили 44 нарушения ПДД междугородними автобусами
В прошлом году на водителей автобусов в РТ было составлено более 34 тысяч административных протоколов за нарушения ПДД.
18:10 07.02.2017
В прошлом году на водителей автобусов в РТ было составлено более 34 тысяч административных протоколов за нарушения ПДД.
18:10 07.02.2017
Устанавливавший газовые счетчики житель Казани задержан за обман клиентов
Серию преступлений раскрыли участковые уполномоченные отдела полиции «Авиастроительный».
18:10 07.02.2017
Серию преступлений раскрыли участковые уполномоченные отдела полиции «Авиастроительный».
18:10 07.02.2017
В УМВД Казани рассказали о преимуществах портала госуслуг
Сегодня пользователи, желающие заказать услугу через портал, получают при ее оплате скидку 30% от общей суммы госпошлины.
17:50 07.02.2017
Сегодня пользователи, желающие заказать услугу через портал, получают при ее оплате скидку 30% от общей суммы госпошлины.
17:50 07.02.2017
Алексей Мухин: «Важность встречи Президента РТ с королем Саудовской Аравии сложно переоценить»
Генеральный директор Центра политической конъюнктуры прокомментировал встречу Рустама Минниханова с королем Саудовской Аравии.
17:32 07.02.2017
Генеральный директор Центра политической конъюнктуры прокомментировал встречу Рустама Минниханова с королем Саудовской Аравии.
17:32 07.02.2017
По делу КПК «Благо» Московский суд Казани планирует в день опрашивать по 10 потерпевших
Всего по уголовному делу о хищении 340 миллионов рублей потерпевшими проходят 1200 человек.
17:28 07.02.2017
Всего по уголовному делу о хищении 340 миллионов рублей потерпевшими проходят 1200 человек.
17:28 07.02.2017
Бельгийский скрипач Роби Лакатош и Госквартет имени Глинки выступят на фестивале L’arte del arco
Концертная программа продлится пять дней и охватит три города республики: Казань, Набережные Челны и Нижнекамск.
17:15 07.02.2017
Концертная программа продлится пять дней и охватит три города республики: Казань, Набережные Челны и Нижнекамск.
17:15 07.02.2017
Минтимер Шаймиев: «В Свияжске проделан огромный объем работ»
Государственный советник Татарстана прокомментировал работы по реставрации объектов на острове-граде Свияжск.
17:00 07.02.2017
Государственный советник Татарстана прокомментировал работы по реставрации объектов на острове-граде Свияжск.
17:00 07.02.2017
На условиях стартапа «Татарстан-24» предлагает рекламу на ТВ по цене радио
О возможностях прямой рекламы и интегрированного спонсорства на базе сетевого канала рассказала коммерческий директор «Татарстана-24» Ирина Лебедева.
16:49 07.02.2017
О возможностях прямой рекламы и интегрированного спонсорства на базе сетевого канала рассказала коммерческий директор «Татарстана-24» Ирина Лебедева.
16:49 07.02.2017
Книга памяти и славы о татарстанцах-участниках битвы под Москвой будет издана дополнительным тиражом
Презентация издания состоится в Полпредстве РТ в РФ на заседании Клуба офицеров.
16:37 07.02.2017
Презентация издания состоится в Полпредстве РТ в РФ на заседании Клуба офицеров.
16:37 07.02.2017
МЧС установило в Татарстане два мобильных пункта обогрева
Пункты обогрева размещены вдоль автодорог в Альметьевском и Елабужском районах республики.
16:36 07.02.2017
Пункты обогрева размещены вдоль автодорог в Альметьевском и Елабужском районах республики.
16:36 07.02.2017
В Татарстане планируют создать Реестр нематериального культурного наследия
Законопроект «О нематериальном культурном наследии в РТ» предполагается рассмотреть на заседании Госсовета республики.
16:33 07.02.2017
Законопроект «О нематериальном культурном наследии в РТ» предполагается рассмотреть на заседании Госсовета республики.
16:33 07.02.2017
Воспитанницы Детской цирковой школы РТ завоевали «бронзу» на международном фестивале в Монте-Карло
Екатерина Юдина и Элина Зеленова представили номер взрослой профессиональной программы – воздушные гимнастки на дубль-трапеции.
16:15 07.02.2017
Екатерина Юдина и Элина Зеленова представили номер взрослой профессиональной программы – воздушные гимнастки на дубль-трапеции.
16:15 07.02.2017
Президент РТ предложил поставлять в Саудовскую Аравию «КАМАЗы», вертолеты, суда и удобрения
Рустам Минниханов обсудил перспективы экономического сотрудничества с Саудовской Аравией.
16:04 07.02.2017
Рустам Минниханов обсудил перспективы экономического сотрудничества с Саудовской Аравией.
16:04 07.02.2017
Суд отказал обвиняемому по делу о пожаре в ТЦ «Адмирал» в переводчике
Срок ареста всем семерым подсудимым суд продлил до 11 сентября.
15:59 07.02.2017
Срок ареста всем семерым подсудимым суд продлил до 11 сентября.
15:59 07.02.2017
Казань готовится к весеннему форуму «Время кино»
Теперь форум будет проходить дважды в год – весной и осенью.
15:48 07.02.2017
Теперь форум будет проходить дважды в год – весной и осенью.
15:48 07.02.2017
В Казани проводится проверка гибели двухмесячной малышки
Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти ребенка.
15:38 07.02.2017
Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти ребенка.
15:38 07.02.2017