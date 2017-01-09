На сходе, посвященном итогам работы за прошлый год, были заслушаны выступления руководителя поселкового исполнительного комитета Райнура Нотфуллина, начальника районного отдела внутренних дел Рамиля Нургалиева, прокурора района Ришата Шакирова, участковых инспекторов. Глава района Сергей Димитриев ознакомил собравшихся с выполненной в 2016 году работой в районе, с ходом реализации государственных программ, наметил цели и задачи на будущее. В завершение схода были даны ответы на интересующие вопросы жителей, передовикам труда вручены подарки.
В Кукморе состоялся сход граждан (фото)
07.02.2017 19:00 | новости Печать
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В Республике
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В 2017 году ожидается пять новых постановок, три из которых держатся в строгом секрете.
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Спортсмены-правоохранители соревновались в зимнем служебном двоеборье и лыжных гонках.
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Местные новости будут выходить три часа в неделю в прайм-тайм.
21:35 07.02.2017
Местные новости будут выходить три часа в неделю в прайм-тайм.
21:35 07.02.2017
«Единороссы» утвердили 25 партийных проектов
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20:00 07.02.2017
В заседании президиума Генерального совета партии принял участие Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.
20:00 07.02.2017
В Казани родители школьников сдали ЕГЭ по русскому языку
В Татарстане поддержали всероссийскую акцию «День сдачи ЕГЭ родителями».
19:50 07.02.2017
В Татарстане поддержали всероссийскую акцию «День сдачи ЕГЭ родителями».
19:50 07.02.2017
В Казани прокуратура добивается блокировки 26 сайтов по продаже алкоголя
Прокуратура направила в суд административные исковые заявления о блокировке интернет-ресурсов.
19:15 07.02.2017
Прокуратура направила в суд административные исковые заявления о блокировке интернет-ресурсов.
19:15 07.02.2017
Эксперт: В программе визита Президента РТ в Саудовскую Аравию важна встреча с новым главой ИБР
Исламский банк развития уже провел первые сделки через Татарстанскую международную инвестиционную компанию.
19:11 07.02.2017
Исламский банк развития уже провел первые сделки через Татарстанскую международную инвестиционную компанию.
19:11 07.02.2017
Видео: у Сорочьих Гор в Татарстане полностью сгорела кабина большегруза
Инцидент случился на мосту Сорочьи Горы – Мурзиха на автодороге Казань – Оренбург.
19:04 07.02.2017
Инцидент случился на мосту Сорочьи Горы – Мурзиха на автодороге Казань – Оренбург.
19:04 07.02.2017
Шаймиев: Работы по реконструкции объектов острова-града Свияжск завершатся в ближайшие два года
Государственный советник Татарстана осмотрел музеи и другие объекты Свияжска, а также получил очередное поздравление с юбилеем.
18:33 07.02.2017
Государственный советник Татарстана осмотрел музеи и другие объекты Свияжска, а также получил очередное поздравление с юбилеем.
18:33 07.02.2017
Видео: авария в Залесном собрала огромную пробку
Запись с видеорегистратора, запечатлевшая длинную вереницу машин, появилась в соцсетях.
18:26 07.02.2017
Запись с видеорегистратора, запечатлевшая длинную вереницу машин, появилась в соцсетях.
18:26 07.02.2017
ГИБДД учила водителей Казани уступать дорогу автомобилям спецслужб
Профилактическое мероприятие автоинспекторов носит название «Уступи дорогу».
18:17 07.02.2017
Профилактическое мероприятие автоинспекторов носит название «Уступи дорогу».
18:17 07.02.2017
За один рейд инспекторы ДПС Казани выявили 44 нарушения ПДД междугородними автобусами
В прошлом году на водителей автобусов в РТ было составлено более 34 тысяч административных протоколов за нарушения ПДД.
18:10 07.02.2017
В прошлом году на водителей автобусов в РТ было составлено более 34 тысяч административных протоколов за нарушения ПДД.
18:10 07.02.2017
Устанавливавший газовые счетчики житель Казани задержан за обман клиентов
Серию преступлений раскрыли участковые уполномоченные отдела полиции «Авиастроительный».
18:10 07.02.2017
Серию преступлений раскрыли участковые уполномоченные отдела полиции «Авиастроительный».
18:10 07.02.2017
В УМВД Казани рассказали о преимуществах портала госуслуг
Сегодня пользователи, желающие заказать услугу через портал, получают при ее оплате скидку 30% от общей суммы госпошлины.
17:50 07.02.2017
Сегодня пользователи, желающие заказать услугу через портал, получают при ее оплате скидку 30% от общей суммы госпошлины.
17:50 07.02.2017
Алексей Мухин: «Важность встречи Президента РТ с королем Саудовской Аравии сложно переоценить»
Генеральный директор Центра политической конъюнктуры прокомментировал встречу Рустама Минниханова с королем Саудовской Аравии.
17:32 07.02.2017
Генеральный директор Центра политической конъюнктуры прокомментировал встречу Рустама Минниханова с королем Саудовской Аравии.
17:32 07.02.2017
По делу КПК «Благо» Московский суд Казани планирует в день опрашивать по 10 потерпевших
Всего по уголовному делу о хищении 340 миллионов рублей потерпевшими проходят 1200 человек.
17:28 07.02.2017
Всего по уголовному делу о хищении 340 миллионов рублей потерпевшими проходят 1200 человек.
17:28 07.02.2017
Бельгийский скрипач Роби Лакатош и Госквартет имени Глинки выступят на фестивале L’arte del arco
Концертная программа продлится пять дней и охватит три города республики: Казань, Набережные Челны и Нижнекамск.
17:15 07.02.2017
Концертная программа продлится пять дней и охватит три города республики: Казань, Набережные Челны и Нижнекамск.
17:15 07.02.2017
Минтимер Шаймиев: «В Свияжске проделан огромный объем работ»
Государственный советник Татарстана прокомментировал работы по реставрации объектов на острове-граде Свияжск.
17:00 07.02.2017
Государственный советник Татарстана прокомментировал работы по реставрации объектов на острове-граде Свияжск.
17:00 07.02.2017
На условиях стартапа «Татарстан-24» предлагает рекламу на ТВ по цене радио
О возможностях прямой рекламы и интегрированного спонсорства на базе сетевого канала рассказала коммерческий директор «Татарстана-24» Ирина Лебедева.
16:49 07.02.2017
О возможностях прямой рекламы и интегрированного спонсорства на базе сетевого канала рассказала коммерческий директор «Татарстана-24» Ирина Лебедева.
16:49 07.02.2017
Книга памяти и славы о татарстанцах-участниках битвы под Москвой будет издана дополнительным тиражом
Презентация издания состоится в Полпредстве РТ в РФ на заседании Клуба офицеров.
16:37 07.02.2017
Презентация издания состоится в Полпредстве РТ в РФ на заседании Клуба офицеров.
16:37 07.02.2017
МЧС установило в Татарстане два мобильных пункта обогрева
Пункты обогрева размещены вдоль автодорог в Альметьевском и Елабужском районах республики.
16:36 07.02.2017
Пункты обогрева размещены вдоль автодорог в Альметьевском и Елабужском районах республики.
16:36 07.02.2017
В Татарстане планируют создать Реестр нематериального культурного наследия
Законопроект «О нематериальном культурном наследии в РТ» предполагается рассмотреть на заседании Госсовета республики.
16:33 07.02.2017
Законопроект «О нематериальном культурном наследии в РТ» предполагается рассмотреть на заседании Госсовета республики.
16:33 07.02.2017
Воспитанницы Детской цирковой школы РТ завоевали «бронзу» на международном фестивале в Монте-Карло
Екатерина Юдина и Элина Зеленова представили номер взрослой профессиональной программы – воздушные гимнастки на дубль-трапеции.
16:15 07.02.2017
Екатерина Юдина и Элина Зеленова представили номер взрослой профессиональной программы – воздушные гимнастки на дубль-трапеции.
16:15 07.02.2017
Президент РТ предложил поставлять в Саудовскую Аравию «КАМАЗы», вертолеты, суда и удобрения
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16:04 07.02.2017
Суд отказал обвиняемому по делу о пожаре в ТЦ «Адмирал» в переводчике
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Казань готовится к весеннему форуму «Время кино»
Теперь форум будет проходить дважды в год – весной и осенью.
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Теперь форум будет проходить дважды в год – весной и осенью.
15:48 07.02.2017
В Казани проводится проверка гибели двухмесячной малышки
Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти ребенка.
15:38 07.02.2017
Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти ребенка.
15:38 07.02.2017