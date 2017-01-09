В Кукморе состоялся сход граждан (фото)

В Республике

В Елабуге открылась выставка «Куклы мира»

У каждой из представленных на выставке кукол есть своя история.

00:37 08.02.2017 У каждой из представленных на выставке кукол есть своя история.

Четыреста юных спортсменов съехались на турнир по вольной борьбе в Нижнекамск

Международные соревнования были организованы для самого юного возраста – от 8 до 12 лет.

23:03 07.02.2017 Международные соревнования были организованы для самого юного возраста – от 8 до 12 лет.

Молодежный театр на Булаке раскрыл идеи новых спектаклей

В 2017 году ожидается пять новых постановок, три из которых держатся в строгом секрете.

22:11 07.02.2017 В 2017 году ожидается пять новых постановок, три из которых держатся в строгом секрете.

Евгений Дятлов: «Казанские пешеходы – очень спортивные люди!»

В Казани состоялся сольный концерт заслуженного артиста России и победителя шоу «Точь-в-точь».

22:00 07.02.2017 В Казани состоялся сольный концерт заслуженного артиста России и победителя шоу «Точь-в-точь».

Полицейские Татарстана стали призерами Всероссийских соревнований МВД в Ижевске

Спортсмены-правоохранители соревновались в зимнем служебном двоеборье и лыжных гонках.

21:43 07.02.2017 Спортсмены-правоохранители соревновались в зимнем служебном двоеборье и лыжных гонках.

Зеленодольское телевидение начало вещание на телеканале «Татарстан-24»

Местные новости будут выходить три часа в неделю в прайм-тайм.

21:35 07.02.2017 Местные новости будут выходить три часа в неделю в прайм-тайм.

«Единороссы» утвердили 25 партийных проектов

В заседании президиума Генерального совета партии принял участие Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

20:00 07.02.2017 В заседании президиума Генерального совета партии принял участие Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

В Казани родители школьников сдали ЕГЭ по русскому языку

В Татарстане поддержали всероссийскую акцию «День сдачи ЕГЭ родителями».

19:50 07.02.2017 В Татарстане поддержали всероссийскую акцию «День сдачи ЕГЭ родителями».

В Казани прокуратура добивается блокировки 26 сайтов по продаже алкоголя

Прокуратура направила в суд административные исковые заявления о блокировке интернет-ресурсов.

19:15 07.02.2017 Прокуратура направила в суд административные исковые заявления о блокировке интернет-ресурсов.

Эксперт: В программе визита Президента РТ в Саудовскую Аравию важна встреча с новым главой ИБР

Исламский банк развития уже провел первые сделки через Татарстанскую международную инвестиционную компанию.

19:11 07.02.2017 Исламский банк развития уже провел первые сделки через Татарстанскую международную инвестиционную компанию.

Видео: у Сорочьих Гор в Татарстане полностью сгорела кабина большегруза

Инцидент случился на мосту Сорочьи Горы – Мурзиха на автодороге Казань – Оренбург.

19:04 07.02.2017 Инцидент случился на мосту Сорочьи Горы – Мурзиха на автодороге Казань – Оренбург.

Шаймиев: Работы по реконструкции объектов острова-града Свияжск завершатся в ближайшие два года

Государственный советник Татарстана осмотрел музеи и другие объекты Свияжска, а также получил очередное поздравление с юбилеем.

18:33 07.02.2017 Государственный советник Татарстана осмотрел музеи и другие объекты Свияжска, а также получил очередное поздравление с юбилеем.

Видео: авария в Залесном собрала огромную пробку

Запись с видеорегистратора, запечатлевшая длинную вереницу машин, появилась в соцсетях.

18:26 07.02.2017 Запись с видеорегистратора, запечатлевшая длинную вереницу машин, появилась в соцсетях.

ГИБДД учила водителей Казани уступать дорогу автомобилям спецслужб

Профилактическое мероприятие автоинспекторов носит название «Уступи дорогу».

18:17 07.02.2017 Профилактическое мероприятие автоинспекторов носит название «Уступи дорогу».

За один рейд инспекторы ДПС Казани выявили 44 нарушения ПДД междугородними автобусами

В прошлом году на водителей автобусов в РТ было составлено более 34 тысяч административных протоколов за нарушения ПДД.

18:10 07.02.2017 В прошлом году на водителей автобусов в РТ было составлено более 34 тысяч административных протоколов за нарушения ПДД.

Устанавливавший газовые счетчики житель Казани задержан за обман клиентов

Серию преступлений раскрыли участковые уполномоченные отдела полиции «Авиастроительный».

18:10 07.02.2017 Серию преступлений раскрыли участковые уполномоченные отдела полиции «Авиастроительный».

В УМВД Казани рассказали о преимуществах портала госуслуг

Сегодня пользователи, желающие заказать услугу через портал, получают при ее оплате скидку 30% от общей суммы госпошлины.

17:50 07.02.2017 Сегодня пользователи, желающие заказать услугу через портал, получают при ее оплате скидку 30% от общей суммы госпошлины.

Алексей Мухин: «Важность встречи Президента РТ с королем Саудовской Аравии сложно переоценить»

Генеральный директор Центра политической конъюнктуры прокомментировал встречу Рустама Минниханова с королем Саудовской Аравии.

17:32 07.02.2017 Генеральный директор Центра политической конъюнктуры прокомментировал встречу Рустама Минниханова с королем Саудовской Аравии.

По делу КПК «Благо» Московский суд Казани планирует в день опрашивать по 10 потерпевших

Всего по уголовному делу о хищении 340 миллионов рублей потерпевшими проходят 1200 человек.

17:28 07.02.2017 Всего по уголовному делу о хищении 340 миллионов рублей потерпевшими проходят 1200 человек.

Бельгийский скрипач Роби Лакатош и Госквартет имени Глинки выступят на фестивале L’arte del arco

Концертная программа продлится пять дней и охватит три города республики: Казань, Набережные Челны и Нижнекамск.

17:15 07.02.2017 Концертная программа продлится пять дней и охватит три города республики: Казань, Набережные Челны и Нижнекамск.

Минтимер Шаймиев: «В Свияжске проделан огромный объем работ»

Государственный советник Татарстана прокомментировал работы по реставрации объектов на острове-граде Свияжск.

17:00 07.02.2017 Государственный советник Татарстана прокомментировал работы по реставрации объектов на острове-граде Свияжск.

На условиях стартапа «Татарстан-24» предлагает рекламу на ТВ по цене радио

О возможностях прямой рекламы и интегрированного спонсорства на базе сетевого канала рассказала коммерческий директор «Татарстана-24» Ирина Лебедева.

16:49 07.02.2017 О возможностях прямой рекламы и интегрированного спонсорства на базе сетевого канала рассказала коммерческий директор «Татарстана-24» Ирина Лебедева.

Книга памяти и славы о татарстанцах-участниках битвы под Москвой будет издана дополнительным тиражом

Презентация издания состоится в Полпредстве РТ в РФ на заседании Клуба офицеров.

16:37 07.02.2017 Презентация издания состоится в Полпредстве РТ в РФ на заседании Клуба офицеров.

МЧС установило в Татарстане два мобильных пункта обогрева

Пункты обогрева размещены вдоль автодорог в Альметьевском и Елабужском районах республики.

16:36 07.02.2017 Пункты обогрева размещены вдоль автодорог в Альметьевском и Елабужском районах республики.

В Татарстане планируют создать Реестр нематериального культурного наследия

Законопроект «О нематериальном культурном наследии в РТ» предполагается рассмотреть на заседании Госсовета республики.

16:33 07.02.2017 Законопроект «О нематериальном культурном наследии в РТ» предполагается рассмотреть на заседании Госсовета республики.

Воспитанницы Детской цирковой школы РТ завоевали «бронзу» на международном фестивале в Монте-Карло

Екатерина Юдина и Элина Зеленова представили номер взрослой профессиональной программы – воздушные гимнастки на дубль-трапеции.

16:15 07.02.2017 Екатерина Юдина и Элина Зеленова представили номер взрослой профессиональной программы – воздушные гимнастки на дубль-трапеции.

Президент РТ предложил поставлять в Саудовскую Аравию «КАМАЗы», вертолеты, суда и удобрения

Рустам Минниханов обсудил перспективы экономического сотрудничества с Саудовской Аравией.

16:04 07.02.2017 Рустам Минниханов обсудил перспективы экономического сотрудничества с Саудовской Аравией.

Суд отказал обвиняемому по делу о пожаре в ТЦ «Адмирал» в переводчике

Срок ареста всем семерым подсудимым суд продлил до 11 сентября.

15:59 07.02.2017 Срок ареста всем семерым подсудимым суд продлил до 11 сентября.

Казань готовится к весеннему форуму «Время кино»

Теперь форум будет проходить дважды в год – весной и осенью.

15:48 07.02.2017 Теперь форум будет проходить дважды в год – весной и осенью.