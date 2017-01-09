По подозрению в хищении денег задержан директор «ТФБ Финанс»

07.02.2017 09:30 | новости

В органы внутренних дел Татарстана поступило уже более ста заявлений по фактам хищения денег.

(Казань, 7 февраля, «Татар-информ»). Накануне, 6 февраля, сотрудники Главного следственного управления МВД по РТ по подозрению в хищении денег, переданных в доверительное управление, задержали директора ООО «ИК '’ТФБ Финанс'', сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ.

В офисе организации проведен обыск, изъято большое количество документов. Все документы изучают следователи.

Напомним, ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что было возбуждено уголовное дело по заявлениям о хищении денег ООО «ИК '’ТФБ Финанс'’ по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

По предварительным подсчетам, причиненный вкладчикам ущерб оценивается более чем в 90 миллионов рублей. На сегодня в органы внутренних дел Татарстана поступило уже более ста заявлений о хищениях денег.