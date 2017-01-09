Наша землячка Фануза Кадирова примет участие на Чемпионате мира в Швеции

07.02.2017 10:00 | Спорт

Ранее мы сообщали о том, что наша землячка из села Сардекбаш, нападающая хоккейного клуба «Арктик - Университет» города Ухты Фануза Кадирова в составе сборной команды России по хоккею с шайбой принимала участие во Всемирной зимней Универсиаде в городе Алма-Ата Казахстана. Наша сборная обыграла команду Соединенных Штатов Америки со счетом 7:1, команды Японии, Китая со счетом 10:1. В понедельник в финале сборная сыграла с командой Канады. В результате напряженной игры команда сборной России, обыграв соперников со счетом 4:1, стала чемпионом XVIII Всемирной зимней Универсиады. Фануза в этих играх забила 3 гола и несколько раз удачно пасовала. Поздравляем Фанузу, ее родителей и близких с победой! Желаем успехов нашей землячке на Чемпионате мира, который пройдет в апреле в Швеции.

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