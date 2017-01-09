Житель Кукморского района угрожал убийством жене

07.02.2017 09:00 | Происшествия в Кукморе

По данным районного отдела внутренних дел, за период с 22 по 28 января в дежурной части отдела МВД России по Кукморскому району зарегистрировано 69 заявлений и сообщений, из них 3 о преступлениях:

- 25 января около 06.45 часов 40-летний житель села Мамашир, находясь дома, нанес побои жене и угрожал ей убийством;

- 26 января 45-летний житель деревни Сазтамак нанес побои жене и, держа в руке нож, угрожал ей убийством;

- 26 января неизвестные похитили 8 штук аккумуляторных батарей из контейнера с оборудованием сотовой связи компании МТС, находящегося возле деревне Куркино. Все лица, причастные к совершению данного преступления в настоящее время сотрудниками полиции установлены.

Всего за указанный период на территории района произошло 12 дорожно-транспортных происшествий, при которых пострадал 1 человек. В течение недели за различные административные правонарушения к административной ответственности привлечены 122 гражданина.