В спортшколе «Зилант» прошли соревнования по волейболу среди юношей 2001 года рождения и женских команд. Среди юношей приняли участие 3 команды (Кукмор, Уржум, Малмыж). Кукморская команда заняла первое место. Среди женских команд приняли участие 5 команд, победила команда Кукмор-1, на втором месте – Кукмор-01, на третьем - Уржум. 4 и 5 места заняли команды Богатых Сабов и села Олуяз. Победители и призеры были награждены грамотами и денежными призами.
Кукморская команда заняла первое место в соревнованиях по волейболу
07.02.2017 08:00 | Спорт Печать
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Встреча состоялась в рамках официального визита Рустама Минниханова в Саудовскую Аравию.
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Татарстанцам выплатили долги по зарплате в 270 тысяч рублей
Долгожданные выплаты получили жители Казани, Набережных Челнов и Мамадышского района РТ.
23:38 06.02.2017
Долгожданные выплаты получили жители Казани, Набережных Челнов и Мамадышского района РТ.
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В данный момент специалистами Росздравнадзора по РТ все материалы по выявленным нарушениям переданы в суд.
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В данный момент специалистами Росздравнадзора по РТ все материалы по выявленным нарушениям переданы в суд.
22:15 06.02.2017
В Татарстане поддержали интернет-проект по правилам обращения с коммунальными отходами
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22:08 06.02.2017
Вице-президент Schneider Electric хочет реанимировать связи КГЭУ и Гренобльского университета
Во время визита в Казань Лоран Жульяр пообещал расширить присутствие компании в Татарстане.
21:20 06.02.2017
Во время визита в Казань Лоран Жульяр пообещал расширить присутствие компании в Татарстане.
21:20 06.02.2017
Фарида Исмагилова: «Чем меньше жителей в городе, тем чаще надо делать премьеры!»
На сцене театра Камала пройдут гастроли Альметьевского татарского государственного драматического театра.
21:03 06.02.2017
На сцене театра Камала пройдут гастроли Альметьевского татарского государственного драматического театра.
21:03 06.02.2017
Экологам поступило сообщение о сбросе в Казанку сточных вод через ливневые канализации
Инспекторы Минэкологии РТ отобрали пробы воды, чтобы определить источник сброса в реку.
20:55 06.02.2017
Инспекторы Минэкологии РТ отобрали пробы воды, чтобы определить источник сброса в реку.
20:55 06.02.2017
«Химические» снежные фигуры вылепят в Менделеевском районе
В районе объявлен конкурс снежных фигур химической направленности, посвященный 183-й годовщине со дня рождения Дмитрия Менделеева.
20:32 06.02.2017
В районе объявлен конкурс снежных фигур химической направленности, посвященный 183-й годовщине со дня рождения Дмитрия Менделеева.
20:32 06.02.2017
Президент РТ обсудит с арабскими инвесторами сотрудничество в сельском хозяйстве и экономике
Рустам Минниханов прибыл с официальным визитом в Саудовскую Аравию.
20:06 06.02.2017
Рустам Минниханов прибыл с официальным визитом в Саудовскую Аравию.
20:06 06.02.2017
Орест Ибрагимов: «Вопрос о формировании фармкластера в Татарстане назрел»
Руководитель компании «Нанофарм Девелопмент» считает, что в республике высокий уровень компетенции в области фармацевтики.
19:57 06.02.2017
Руководитель компании «Нанофарм Девелопмент» считает, что в республике высокий уровень компетенции в области фармацевтики.
19:57 06.02.2017
Рафис Бурганов: В каждом регионе должна быть принята своя схема теплоснабжения
По мнению депутата, прежде чем перейти от централизованного снабжения к автономным котельным, необходимо просчитать экономику этого процесса.
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По мнению депутата, прежде чем перейти от централизованного снабжения к автономным котельным, необходимо просчитать экономику этого процесса.
19:11 06.02.2017
Ильгиз Зайниев: «Нелюбовь татарской публики к переводным пьесам навязана интеллигенцией»
В театре Камала рассказали о грядущих гастролях Альметьевского татарского драмтеатра.
19:00 06.02.2017
В театре Камала рассказали о грядущих гастролях Альметьевского татарского драмтеатра.
19:00 06.02.2017
В России вынесен первый приговор по статье из «пакета Яровой»
Жителя Астрахани приговорили к штрафу в 70 тысяч рублей за то, что он не рассказал о знакомом, воевавшем за террористов.
18:47 06.02.2017
Жителя Астрахани приговорили к штрафу в 70 тысяч рублей за то, что он не рассказал о знакомом, воевавшем за террористов.
18:47 06.02.2017
Ильдар Халиков: «Мы лучший инновационный регион России, что привлекает инвесторов»
Премьер-министр РТ посоветовал АИР РТ усилить взаимодействие в области государственно-частного партнерства по вложениям в 2017 году.
18:39 06.02.2017
Премьер-министр РТ посоветовал АИР РТ усилить взаимодействие в области государственно-частного партнерства по вложениям в 2017 году.
18:39 06.02.2017
Прокуратура Чечни инициировала уголовное дело за выступление про Коран и Библию
Выступая перед публикой на сцене, Илья Давыдов иронизирует над Кораном и в завершении выступления указывает, что это Библия.
18:20 06.02.2017
Выступая перед публикой на сцене, Илья Давыдов иронизирует над Кораном и в завершении выступления указывает, что это Библия.
18:20 06.02.2017
Президент РТ обсудил межконфессиональные отношения с главой Татарстанской митрополии
Стороны обсудили вопросы межконфессиональных отношений, единства между народами республики и сохранения семейных ценностей.
18:10 06.02.2017
Стороны обсудили вопросы межконфессиональных отношений, единства между народами республики и сохранения семейных ценностей.
18:10 06.02.2017
Сергей Юшко: «Оборот резидентов технопарка "Идея" достиг 8,5 млрд рублей в год»
На нанотехнологии приходится 30 процентов всей продукции технопарка.
18:00 06.02.2017
На нанотехнологии приходится 30 процентов всей продукции технопарка.
18:00 06.02.2017
Короткий метр о любви представят в кинотеатре «Мир»
В сборнике Love Is – шесть романтических историй с трех континентов.
17:43 06.02.2017
В сборнике Love Is – шесть романтических историй с трех континентов.
17:43 06.02.2017
Евгений Богачев: «Плохо у нас с кадрами»
Президент УНИКСа назвал ситуацию с травмированными главной причиной последних игровых неудач казанцев.
17:35 06.02.2017
Президент УНИКСа назвал ситуацию с травмированными главной причиной последних игровых неудач казанцев.
17:35 06.02.2017
Татарстан стал лидером социально-политической устойчивости среди регионов
Фонд «Петербургская политика» и Агентство политических и экономических коммуникаций опубликовали итоги январских исследований.
17:14 06.02.2017
Фонд «Петербургская политика» и Агентство политических и экономических коммуникаций опубликовали итоги январских исследований.
17:14 06.02.2017
Делегация из Тывы знакомится с опытом ведения лесного хозяйства в Татарстане
В Казань приехали члены Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва во главе с председателем Альбертом Барааном.
16:16 06.02.2017
В Казань приехали члены Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва во главе с председателем Альбертом Барааном.
16:16 06.02.2017
Оренбуржец утащил у курьера в Казани коробку с телефонами на полмиллиона
Злоумышленник в день, когда совершил кражу, сразу же уехал в Оренбургскую область, однако вскоре был задержан полицейскими и доставлен в Казань.
15:31 06.02.2017
Злоумышленник в день, когда совершил кражу, сразу же уехал в Оренбургскую область, однако вскоре был задержан полицейскими и доставлен в Казань.
15:31 06.02.2017
Талия Минуллина: «Каждый месяц в Татарстане открывается 15 совместных предприятий»
За год иностранные инвестиции в республику составили 422 млн долларов.
15:25 06.02.2017
За год иностранные инвестиции в республику составили 422 млн долларов.
15:25 06.02.2017
16 млн рублей передали спонсоры на проведение мэрией Казани регионального этапа WorldSkills Russia
По итогам соревнований, которые шли с 1 по 3 февраля, Ильсур Метшин поручил обеспечить участие представителей столицы РТ в Worldskills-2019.
15:12 06.02.2017
По итогам соревнований, которые шли с 1 по 3 февраля, Ильсур Метшин поручил обеспечить участие представителей столицы РТ в Worldskills-2019.
15:12 06.02.2017
Рустам Минниханов вошел в число самых цитируемых губернаторов-блогеров
По итогам января Президент РТ стал четвертым по цитируемости среди ведущих блоги глав российских регионов.
15:05 06.02.2017
По итогам января Президент РТ стал четвертым по цитируемости среди ведущих блоги глав российских регионов.
15:05 06.02.2017
Песков назвал недопустимыми слова журналиста Fox News о Путине
Пресс-секретарь Президента РФ отметил, что в Кремле рассчитывают на извинения со стороны американского телеканала.
14:40 06.02.2017
Пресс-секретарь Президента РФ отметил, что в Кремле рассчитывают на извинения со стороны американского телеканала.
14:40 06.02.2017