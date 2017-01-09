Кукморская команда заняла первое место в соревнованиях по волейболу

В Республике

Татгосфилармония представит три эпохи татарского джаза

Новый проект филармонического джаз-оркестра «Зур концерт» допускает только «живое» исполнение.

09:23 07.02.2017 Новый проект филармонического джаз-оркестра «Зур концерт» допускает только «живое» исполнение.

МВД прокомментировало задержание директора «ТФБ Финанс»

В офисе организации проведен обыск, изъято большое количество документов.

09:01 07.02.2017 В офисе организации проведен обыск, изъято большое количество документов.

В Набережных Челнах ночью сгорели две машины

Причины возгорания устанавливаются.

08:50 07.02.2017 Причины возгорания устанавливаются.

Президент Татарстана встретился с губернатором провинции Эр-Рияд

Встреча состоялась в рамках официального визита Рустама Минниханова в Саудовскую Аравию.

08:37 07.02.2017 Встреча состоялась в рамках официального визита Рустама Минниханова в Саудовскую Аравию.

Татарстанцам выплатили долги по зарплате в 270 тысяч рублей

Долгожданные выплаты получили жители Казани, Набережных Челнов и Мамадышского района РТ.

23:38 06.02.2017 Долгожданные выплаты получили жители Казани, Набережных Челнов и Мамадышского района РТ.

В Великобритании на свет появился щенок с зеленой шерстью

На здоровье щенка его необычный окрас никак не влияет.

22:42 06.02.2017 На здоровье щенка его необычный окрас никак не влияет.

Росздравнадзор по РТ выявил нарушения в санатории «Санта»

В данный момент специалистами Росздравнадзора по РТ все материалы по выявленным нарушениям переданы в суд.

22:15 06.02.2017 В данный момент специалистами Росздравнадзора по РТ все материалы по выявленным нарушениям переданы в суд.

В Татарстане поддержали интернет-проект по правилам обращения с коммунальными отходами

С 10 февраля по 10 апреля среди татарстанцев проведут опрос на тему «Сортировка и уборка мусора в РТ».

22:08 06.02.2017 С 10 февраля по 10 апреля среди татарстанцев проведут опрос на тему «Сортировка и уборка мусора в РТ».

Вице-президент Schneider Electric хочет реанимировать связи КГЭУ и Гренобльского университета

Во время визита в Казань Лоран Жульяр пообещал расширить присутствие компании в Татарстане.

21:20 06.02.2017 Во время визита в Казань Лоран Жульяр пообещал расширить присутствие компании в Татарстане.

Фарида Исмагилова: «Чем меньше жителей в городе, тем чаще надо делать премьеры!»

На сцене театра Камала пройдут гастроли Альметьевского татарского государственного драматического театра.

21:03 06.02.2017 На сцене театра Камала пройдут гастроли Альметьевского татарского государственного драматического театра.

Экологам поступило сообщение о сбросе в Казанку сточных вод через ливневые канализации

Инспекторы Минэкологии РТ отобрали пробы воды, чтобы определить источник сброса в реку.

20:55 06.02.2017 Инспекторы Минэкологии РТ отобрали пробы воды, чтобы определить источник сброса в реку.

«Химические» снежные фигуры вылепят в Менделеевском районе

В районе объявлен конкурс снежных фигур химической направленности, посвященный 183-й годовщине со дня рождения Дмитрия Менделеева.

20:32 06.02.2017 В районе объявлен конкурс снежных фигур химической направленности, посвященный 183-й годовщине со дня рождения Дмитрия Менделеева.

Президент РТ обсудит с арабскими инвесторами сотрудничество в сельском хозяйстве и экономике

Рустам Минниханов прибыл с официальным визитом в Саудовскую Аравию.

20:06 06.02.2017 Рустам Минниханов прибыл с официальным визитом в Саудовскую Аравию.

Орест Ибрагимов: «Вопрос о формировании фармкластера в Татарстане назрел»

Руководитель компании «Нанофарм Девелопмент» считает, что в республике высокий уровень компетенции в области фармацевтики.

19:57 06.02.2017 Руководитель компании «Нанофарм Девелопмент» считает, что в республике высокий уровень компетенции в области фармацевтики.

Рафис Бурганов: В каждом регионе должна быть принята своя схема теплоснабжения

По мнению депутата, прежде чем перейти от централизованного снабжения к автономным котельным, необходимо просчитать экономику этого процесса.

19:11 06.02.2017 По мнению депутата, прежде чем перейти от централизованного снабжения к автономным котельным, необходимо просчитать экономику этого процесса.

Ильгиз Зайниев: «Нелюбовь татарской публики к переводным пьесам навязана интеллигенцией»

В театре Камала рассказали о грядущих гастролях Альметьевского татарского драмтеатра.

19:00 06.02.2017 В театре Камала рассказали о грядущих гастролях Альметьевского татарского драмтеатра.

В России вынесен первый приговор по статье из «пакета Яровой»

Жителя Астрахани приговорили к штрафу в 70 тысяч рублей за то, что он не рассказал о знакомом, воевавшем за террористов.

18:47 06.02.2017 Жителя Астрахани приговорили к штрафу в 70 тысяч рублей за то, что он не рассказал о знакомом, воевавшем за террористов.

Ильдар Халиков: «Мы лучший инновационный регион России, что привлекает инвесторов»

Премьер-министр РТ посоветовал АИР РТ усилить взаимодействие в области государственно-частного партнерства по вложениям в 2017 году.

18:39 06.02.2017 Премьер-министр РТ посоветовал АИР РТ усилить взаимодействие в области государственно-частного партнерства по вложениям в 2017 году.

Прокуратура Чечни инициировала уголовное дело за выступление про Коран и Библию

Выступая перед публикой на сцене, Илья Давыдов иронизирует над Кораном и в завершении выступления указывает, что это Библия.

18:20 06.02.2017 Выступая перед публикой на сцене, Илья Давыдов иронизирует над Кораном и в завершении выступления указывает, что это Библия.

Президент РТ обсудил межконфессиональные отношения с главой Татарстанской митрополии

Стороны обсудили вопросы межконфессиональных отношений, единства между народами республики и сохранения семейных ценностей.

18:10 06.02.2017 Стороны обсудили вопросы межконфессиональных отношений, единства между народами республики и сохранения семейных ценностей.

Сергей Юшко: «Оборот резидентов технопарка "Идея" достиг 8,5 млрд рублей в год»

На нанотехнологии приходится 30 процентов всей продукции технопарка.

18:00 06.02.2017 На нанотехнологии приходится 30 процентов всей продукции технопарка.

Короткий метр о любви представят в кинотеатре «Мир»

В сборнике Love Is – шесть романтических историй с трех континентов.

17:43 06.02.2017 В сборнике Love Is – шесть романтических историй с трех континентов.

Евгений Богачев: «Плохо у нас с кадрами»

Президент УНИКСа назвал ситуацию с травмированными главной причиной последних игровых неудач казанцев.

17:35 06.02.2017 Президент УНИКСа назвал ситуацию с травмированными главной причиной последних игровых неудач казанцев.

Татарстан стал лидером социально-политической устойчивости среди регионов

Фонд «Петербургская политика» и Агентство политических и экономических коммуникаций опубликовали итоги январских исследований.

17:14 06.02.2017 Фонд «Петербургская политика» и Агентство политических и экономических коммуникаций опубликовали итоги январских исследований.

Делегация из Тывы знакомится с опытом ведения лесного хозяйства в Татарстане

В Казань приехали члены Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва во главе с председателем Альбертом Барааном.

16:16 06.02.2017 В Казань приехали члены Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва во главе с председателем Альбертом Барааном.

Оренбуржец утащил у курьера в Казани коробку с телефонами на полмиллиона

Злоумышленник в день, когда совершил кражу, сразу же уехал в Оренбургскую область, однако вскоре был задержан полицейскими и доставлен в Казань.

15:31 06.02.2017 Злоумышленник в день, когда совершил кражу, сразу же уехал в Оренбургскую область, однако вскоре был задержан полицейскими и доставлен в Казань.

Талия Минуллина: «Каждый месяц в Татарстане открывается 15 совместных предприятий»

За год иностранные инвестиции в республику составили 422 млн долларов.

15:25 06.02.2017 За год иностранные инвестиции в республику составили 422 млн долларов.

16 млн рублей передали спонсоры на проведение мэрией Казани регионального этапа WorldSkills Russia

По итогам соревнований, которые шли с 1 по 3 февраля, Ильсур Метшин поручил обеспечить участие представителей столицы РТ в Worldskills-2019.

15:12 06.02.2017 По итогам соревнований, которые шли с 1 по 3 февраля, Ильсур Метшин поручил обеспечить участие представителей столицы РТ в Worldskills-2019.

Рустам Минниханов вошел в число самых цитируемых губернаторов-блогеров

По итогам января Президент РТ стал четвертым по цитируемости среди ведущих блоги глав российских регионов.

15:05 06.02.2017 По итогам января Президент РТ стал четвертым по цитируемости среди ведущих блоги глав российских регионов.