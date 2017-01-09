В Ядыгерьском сельском поселении состоялся сход граждан (фото)

В Республике

Вице-президент Schneider Electric хочет реанимировать связи КГЭУ и Гренобльского университета

Во время визита в Казань Лоран Жульяр пообещал расширить присутствие компании в Татарстане.

21:20 06.02.2017 Во время визита в Казань Лоран Жульяр пообещал расширить присутствие компании в Татарстане.

Фарида Исмагилова: «Чем меньше жителей в городе, тем чаще надо делать премьеры!»

На сцене театра Камала пройдут гастроли Альметьевского татарского государственного драматического театра.

21:03 06.02.2017 На сцене театра Камала пройдут гастроли Альметьевского татарского государственного драматического театра.

Экологам поступило сообщение о сбросе в Казанку сточных вод через ливневые канализации

Инспекторы Минэкологии РТ отобрали пробы воды, чтобы определить источник сброса в реку.

20:55 06.02.2017 Инспекторы Минэкологии РТ отобрали пробы воды, чтобы определить источник сброса в реку.

«Химические» снежные фигуры вылепят в Менделеевском районе

В районе объявлен конкурс снежных фигур химической направленности, посвященный 183-й годовщине со дня рождения Дмитрия Менделеева.

20:32 06.02.2017 В районе объявлен конкурс снежных фигур химической направленности, посвященный 183-й годовщине со дня рождения Дмитрия Менделеева.

Президент РТ обсудит с арабскими инвесторами сотрудничество в сельском хозяйстве и экономике

Рустам Минниханов прибыл с официальным визитом в Саудовскую Аравию.

20:06 06.02.2017 Рустам Минниханов прибыл с официальным визитом в Саудовскую Аравию.

Орест Ибрагимов: «Вопрос о формировании фармкластера в Татарстане назрел»

Руководитель компании «Нанофарм Девелопмент» считает, что в республике высокий уровень компетенции в области фармацевтики.

19:57 06.02.2017 Руководитель компании «Нанофарм Девелопмент» считает, что в республике высокий уровень компетенции в области фармацевтики.

Рафис Бурганов: В каждом регионе должна быть принята своя схема теплоснабжения

По мнению депутата, прежде чем перейти от централизованного снабжения к автономным котельным, необходимо просчитать экономику этого процесса.

19:11 06.02.2017 По мнению депутата, прежде чем перейти от централизованного снабжения к автономным котельным, необходимо просчитать экономику этого процесса.

Ильгиз Зайниев: «Нелюбовь татарской публики к переводным пьесам навязана интеллигенцией»

В театре Камала рассказали о грядущих гастролях Альметьевского татарского драмтеатра.

19:00 06.02.2017 В театре Камала рассказали о грядущих гастролях Альметьевского татарского драмтеатра.

В России вынесен первый приговор по статье из «пакета Яровой»

Жителя Астрахани приговорили к штрафу в 70 тысяч рублей за то, что он не рассказал о знакомом, воевавшем за террористов.

18:47 06.02.2017 Жителя Астрахани приговорили к штрафу в 70 тысяч рублей за то, что он не рассказал о знакомом, воевавшем за террористов.

Ильдар Халиков: «Мы лучший инновационный регион России, что привлекает инвесторов»

Премьер-министр РТ посоветовал АИР РТ усилить взаимодействие в области государственно-частного партнерства по вложениям в 2017 году.

18:39 06.02.2017 Премьер-министр РТ посоветовал АИР РТ усилить взаимодействие в области государственно-частного партнерства по вложениям в 2017 году.

Прокуратура Чечни инициировала уголовное дело за выступление про Коран и Библию

Выступая перед публикой на сцене, Илья Давыдов иронизирует над Кораном и в завершении выступления указывает, что это Библия.

18:20 06.02.2017 Выступая перед публикой на сцене, Илья Давыдов иронизирует над Кораном и в завершении выступления указывает, что это Библия.

Президент РТ обсудил межконфессиональные отношения с главой Татарстанской митрополии

Стороны обсудили вопросы межконфессиональных отношений, единства между народами республики и сохранения семейных ценностей.

18:10 06.02.2017 Стороны обсудили вопросы межконфессиональных отношений, единства между народами республики и сохранения семейных ценностей.

Сергей Юшко: «Оборот резидентов технопарка "Идея" достиг 8,5 млрд рублей в год»

На нанотехнологии приходится 30 процентов всей продукции технопарка.

18:00 06.02.2017 На нанотехнологии приходится 30 процентов всей продукции технопарка.

Короткий метр о любви представят в кинотеатре «Мир»

В сборнике Love Is – шесть романтических историй с трех континентов.

17:43 06.02.2017 В сборнике Love Is – шесть романтических историй с трех континентов.

Евгений Богачев: «Плохо у нас с кадрами»

Президент УНИКСа назвал ситуацию с травмированными главной причиной последних игровых неудач казанцев.

17:35 06.02.2017 Президент УНИКСа назвал ситуацию с травмированными главной причиной последних игровых неудач казанцев.

Татарстан стал лидером социально-политической устойчивости среди регионов

Фонд «Петербургская политика» и Агентство политических и экономических коммуникаций опубликовали итоги январских исследований.

17:14 06.02.2017 Фонд «Петербургская политика» и Агентство политических и экономических коммуникаций опубликовали итоги январских исследований.

Делегация из Тывы знакомится с опытом ведения лесного хозяйства в Татарстане

В Казань приехали члены Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва во главе с председателем Альбертом Барааном.

16:16 06.02.2017 В Казань приехали члены Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва во главе с председателем Альбертом Барааном.

Оренбуржец утащил у курьера в Казани коробку с телефонами на полмиллиона

Злоумышленник в день, когда совершил кражу, сразу же уехал в Оренбургскую область, однако вскоре был задержан полицейскими и доставлен в Казань.

15:31 06.02.2017 Злоумышленник в день, когда совершил кражу, сразу же уехал в Оренбургскую область, однако вскоре был задержан полицейскими и доставлен в Казань.

Талия Минуллина: «Каждый месяц в Татарстане открывается 15 совместных предприятий»

За год иностранные инвестиции в республику составили 422 млн долларов.

15:25 06.02.2017 За год иностранные инвестиции в республику составили 422 млн долларов.

16 млн рублей передали спонсоры на проведение мэрией Казани регионального этапа WorldSkills Russia

По итогам соревнований, которые шли с 1 по 3 февраля, Ильсур Метшин поручил обеспечить участие представителей столицы РТ в Worldskills-2019.

15:12 06.02.2017 По итогам соревнований, которые шли с 1 по 3 февраля, Ильсур Метшин поручил обеспечить участие представителей столицы РТ в Worldskills-2019.

Рустам Минниханов вошел в число самых цитируемых губернаторов-блогеров

По итогам января Президент РТ стал четвертым по цитируемости среди ведущих блоги глав российских регионов.

15:05 06.02.2017 По итогам января Президент РТ стал четвертым по цитируемости среди ведущих блоги глав российских регионов.

Песков назвал недопустимыми слова журналиста Fox News о Путине

Пресс-секретарь Президента РФ отметил, что в Кремле рассчитывают на извинения со стороны американского телеканала.

14:40 06.02.2017 Пресс-секретарь Президента РФ отметил, что в Кремле рассчитывают на извинения со стороны американского телеканала.

Видео: глава Госсовета РТ осмотрел хоккейную коробку казанской гимназии № 90

Перед традиционным парламентским уроком Фарид Мухаметшин оценил пришкольную территорию одной из ведущих столичных школ.

14:36 06.02.2017 Перед традиционным парламентским уроком Фарид Мухаметшин оценил пришкольную территорию одной из ведущих столичных школ.

Рустем Хасанов: «Пик онкозаболеваемости приходится на возраст 60 лет и старше»

Для работы со старшим поколением по профилактике онкозаболеваний будут привлекаться представители религиозных конфессий.

14:23 06.02.2017 Для работы со старшим поколением по профилактике онкозаболеваний будут привлекаться представители религиозных конфессий.

В Казани мужчина угнал автомобиль у своего приятеля

Злоумышленник похитил из угнанной машины автомобильные колонки и антирадар.

14:20 06.02.2017 Злоумышленник похитил из угнанной машины автомобильные колонки и антирадар.

Погорельцы «Адмирала»: Если бы сказали, что он построит еще один рынок – все бы за ним пошли

Предприниматели-погорельцы поделились своими версиями случившегося, по их мнению, администрация рынка не виновата.

14:12 06.02.2017 Предприниматели-погорельцы поделились своими версиями случившегося, по их мнению, администрация рынка не виновата.

Орест Ибрагимов: «Минздрав РФ проводит фармэкспертизу нашего лекарства от СПИДа»

В случае успешного завершения испытаний лекарство планируется выпускать на казанском заводе «Нанофарма Девелопмент».

14:11 06.02.2017 В случае успешного завершения испытаний лекарство планируется выпускать на казанском заводе «Нанофарма Девелопмент».

Фарид Мухаметшин: Будущее Татарстана – в образованной, креативной, небезразличной молодежи

Председатель Госсовета РТ провел парламентский урок для учеников казанской гимназии № 90.

14:00 06.02.2017 Председатель Госсовета РТ провел парламентский урок для учеников казанской гимназии № 90.

Путин предложил Решетникову стать и. о. главы Пермского края

Руководитель Департамента экономической политики и развития Москвы ответил согласием на предложение Президента России.

13:39 06.02.2017 Руководитель Департамента экономической политики и развития Москвы ответил согласием на предложение Президента России.