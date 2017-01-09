Сход был посвящен итогам работы за прошлый год. На собрании выступили глава Ядыгерьского сельского поселения Ильгиз Аминов, директор школы Ильфат Ахмадуллин, участковый инспектор Айдар Файзуллин, руководитель товарищества «Восток» Алексей Леонтьев, начальник районного отдела внутренних дел Рамиль Нургалиев, заместитель прокурора района Нафис Миначев. Глава района Сергей Димитриев ознакомил собравшихся с выполненной в 2016 году работой в районе, с ходом реализации государственных программ, наметил цели и задачи на будущее. В завершение схода были даны ответы на интересующие вопросы жителей, передовикам труда вручены подарки.
В Ядыгерьском сельском поселении состоялся сход граждан (фото)
06.02.2017 20:00 | новости Печать
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