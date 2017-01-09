Гороскоп на 7 февраля 2017 года для всех знаков зодиака

06.02.2017 19:00 | новости

Гороскоп для Овна на 7 февраля 2017 года

Сегодня стоит отдать предпочтение креативному подходу к решению задач. Вам могут доставить удовольствие обязанности, связанные с созданием компьютерных игр, разработкой рекламных сценариев и слоганов, подготовкой нестандартных акций, администрированием развлекательного веб-сайта. Общение с любимым человеком или детьми может принять форму электронной переписки. Возможно появление нового интеллектуального увлечения.

Гороскоп для Тельца на 7 февраля 2017 года

Домашние традиции и привычные условия проживания сегодня могут войти в противоречие с вашими профессиональными планами. Попробуйте заново найти баланс между частной жизнью и внешними устремлениями с учётом изменившихся обстоятельств. В это время для вас имеют большое значение мнения и потребности домочадцев, в том числе детей и родителей. Их нужды могут оказаться важнее требований начальства или советов друзей.

Гороскоп для Близнецов на 7 февраля 2017 года

Подходящее время для перемещений, переговоров, переписки, удаленной работы через Интернет, дистанционного обучения. Не исключено, что вы заведете электронный дневник или добавите новые контакты в список друзей. Возможно, вам стоит прислушаться к мнению астролога или представителя иной нетрадиционной сферы знаний. Есть шанс развить литературные способности. Это хороший момент для разговора с ребёнком.

Гороскоп для Рака на 7 февраля 2017 года

Ваши личные текущие потребности могут вступить в противоречие с требованиями коллектива, его официальным уставом или неписаными законами. Не исключено, что в поисках путей решения материальных проблем или советов по воспитанию детей вы окажетесь на новом для себя интернет-форуме. В обсуждении животрепещущих нюансов знайте меру, иначе ваше заинтересованное участие выльется в перепалку с кем-либо.

Гороскоп для Льва на 7 февраля 2017 года

Сегодня молчание и отсутствие общения для вас немыслимы. Повышается ваша потребность демонстрировать свои таланты, высказывать собственные мысли и мнения. Не исключено, что именно в этот день вы решите пополнить свой электронный дневник новыми постами на актуальные темы. Используйте возможности.

Гороскоп для Девы на 7 февраля 2017 года

Креативные задумки не должны лежать мертвым грузом. Оригинальным идеям, которые приходят вам в голову, старайтесь находить полезное применение. Не бойтесь нарушать инструкции и обсуждать результаты экспериментов, чаще обменивайтесь новостями с коллегами. Это подходящее время для обновления софта, которым вы пользуетесь. В течение дня не исключена интенсивная электронная переписка или переговоры по скайпу.

Гороскоп для Весов на 7 февраля 2017 года

Сегодня для вас приобретают особую важность творческие замыслы, дружеские и любовные контакты. Может оказаться судьбоносным виртуальное знакомство. Если у вас есть собственный бизнес или вы намерены заработать на своих креативных талантах, продумайте вопросы рекламы (например, продвижения вашего личного сайта или блога), обсудите с единомышленниками дальнейшие перспективы совместного дела или увлечения.

Гороскоп для Скорпиона на 7 февраля 2017 года

День может оказаться для вас напряжённым, но при этом плодотворным и важным для будущего. Стоит проявить дополнительную целеустремленность в вопросах карьеры (особенно если они связана с творчеством, программированием, какой-либо свободной нестандартной деятельностью). Если близкие люди спорят с вами, вместо того чтобы вас поддерживать, - это повод не ссориться с ними, а задуматься над их словами.

Гороскоп для Стрельца на 7 февраля 2017 года

Отличное время для дел, связанных с учебой, рекламой, посредничеством, разъездами, приобретением средств связи. Вас может заинтересовать электронный обучающий курс или нестандартный способ сетевого общения. В привычном окружении могут появиться незнакомые люди, готовые стать вашими единомышленниками или добровольными информаторами. Не исключены известия из-за рубежа и неожиданные встречи в дороге.

Гороскоп для Козерога на 7 февраля 2017 года

Избегайте шаблонного мышления и не бойтесь зарабатывать деньги необычным путем. Не исключено, что в этот день вам придётся отдать предпочтение нетрадиционным способам денежных расчетов (например, использованию электронных платежных систем). Возможно приобретение товаров через интернет-магазин или сетевой аукцион. Будьте внимательнее при регистрации на подобных ресурсах, особенно при вводе личных данных.

Гороскоп для Водолея на 7 февраля 2017 года

Есть шанс сделать себе имя в академической науке или в нетрадиционной области знаний. Для этого считайтесь с мышлением других людей и вовремя давайте им правильные сведения о себе. Вашей визитной карточкой может стать полученное образование или нестандартный круг личных интересов. Окружающим многое скажут о вас ваши достижения в сфере программирования, преподавания, посредничества, консультирования.

Гороскоп для Рыбы на 7 февраля 2017 года

Сегодня не стоит принимать участия в служебных интригах. Скорее всего, они не затрагивают прямо ваших текущих интересов, зато могут ненароком подпортить ваши хорошие отношения с сослуживцами. В это время стоит более активно использовать электронные источники информации. Новости, почерпнутые на сайтах, форумах, блогах, чатах или в социальных сетях, могут дать вам весьма интересную пищу для размышлений.